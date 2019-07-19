Русскоязычной семье из Таджикистана помогли с оформлением гражданства после запроса RT

Мать двоих детей Зинаида Набиева 11 лет назад вместе с мужем переехала из Душанбе на свою историческую родину в Новороссийск. Через пару месяцев после переезда у её мужа украли документы. Все эти годы супруги разными способами пытались оформить гражданство, но каждый раз не хватало то одной, то другой бумаги. Итогом стало нарушение легальных сроков пребывания в России и административный штраф, из-за которого нужно выехать из страны на три месяца. Денег на эту поездку у семьи нет, тем более что Зинаида сейчас ждёт третьего ребёнка. Отчаявшись, женщина написала в проект «Не один на один». После обращения RT в МВД помогли семье запустить процедуру оформления гражданства в упрощённом порядке.

© Фото из личного архива

В проект RT «Не один на один» обратилась жительница Новороссийска — 30-летняя гражданка Таджикистана Зинаида Набиева. У женщины двое детей, сейчас она на пятом месяце беременности.

«В 2008 году мы приехали в Россию на историческую родину моих бабушки и прадедушки — в город Новороссийск. Но через пару месяцев у мужа из машины украли все документы. С тех пор мы никак не можем легализоваться. Сейчас мы находимся в безвыходном положении, я не знаю, что делать. Нам хочется здесь жить и работать, но у нас нет документов. Прошу вас помочь нам воплотить мечту о большой семье с российским гражданством. Мы молодая, благонадёжная, здоровая, трудоспособная семья, которая хочет и может принести пользу России», — написала в своём обращении Набиева.

По словам Зинаиды, семья годами просила помощи у чиновников, но получала лишь отписки.

Зинаида родилась в городе Душанбе в 1989 году в русской семье.

«Мой прадедушка родом из Новороссийска, в этом городе он похоронен, — рассказала RT Зинаида. — Здесь же родилась моя бабушка. В городе Лабинск Краснодарского края она окончила училище связи №14 и устроилась на работу почтальоном. Через некоторое время вместе с мужем переехала жить в Душанбе».

После распада СССР родители Зинаиды остались жить в Таджикистане и приняли гражданство этой страны. В Душанбе Зинаида окончила школу и вышла замуж за гражданина Таджикистана Тимура Сулаймонова.

«Мать мужа была русской, сам он служил в пограничных войсках России в Таджикистане», — рассказывает Зинаида.

В 2006 году у супругов родился первый ребёнок, а через год умерла мать Зинаиды — и семья переехала жить в Новороссийск.

«У сестры мужа там был дом, и мы переехали к ней», — объясняет женщина.

Через пару месяцев после переезда у Тимура из машины украли все документы, в том числе паспорт, миграционную карту, квиток о регистрации.

По словам Зинаиды, полиция заводила дело о краже, были свидетели происшествия, но документы не нашли, и дело закрыли.

«Мы жили за городом, я сидела с малолетним ребёнком дома, — вспоминает Зинаида. — После кражи документов Тимур не мог устроиться на работу, у нас не было денег на восстановление паспорта. Заново оформлять документ нужно было через посольство в Москве, а это для нас достаточно дорого. Нужно было оплатить билет до Москвы, пошлину за паспорт, поэтому мы сначала копили деньги, потом долго ждали, пока выдадут новый паспорт».

Когда Тимур наконец получил паспорт, закончился срок действия паспорта Зинаиды. Новый документ она оформила в консульстве в Краснодаре.

«Мне не пришлось ехать в Москву, как Тимуру, потому что я просто меняла паспорт, у которого истёк срок. А мужу документ восстанавливали, это более сложная процедура, поэтому потребовалось приехать в посольство в Москве», — поясняет женщина.

По словам Зинаиды, получить квоту для оформления разрешения на временное проживание (РВП) не удавалось — очередь была слишком большая. Семья просила помощи, обращалась к чиновникам из разных инстанций, но в ответ приходили лишь отписки.

Пошли навстречу

Первое время семья жила по миграционным картам и выезжала из страны каждые три месяца. В 2011 году у супругов родился второй ребёнок, которому выдали российское свидетельство о рождении.

«С рождением второго ребёнка ездить стало сложнее, и мы решили оформить патенты. Подали документы, оплачивали патенты, ждали, но не получили. Причём об отказе нам не сообщили, и мы четыре месяца их оплачивали, думая, что нам их оформили. Почему так вышло, я до сих пор не знаю, но все чеки у нас сохранились», — рассказывает Набиева.

В итоге из-за отсутствия патента и миграционной карты супруги нарушили сроки пребывания в РФ. В местной миграционной службе Зинаиде объясняли, что даже если семья заплатит штраф за административное нарушение, придётся на 90 дней выехать из страны.

«Мы должны были находиться три месяца за пределами России, но где — непонятно, — комментирует Набиева. — Денег у нас выехать не было. Более того, мы боялись, что даже с решением суда нас не впустили бы обратно. В миграционной службе к нам отнеслись по-человечески и пообещали сразу не депортировать, разрешили накопить денег на переезд. Спасибо им за это».

Женщина отмечает, что в сложившейся ситуации возможностью для легализации в России могла бы стать миграционная амнистия для граждан Таджикистана.

Впрочем, как сообщили RT в пресс-службе МВД РФ, в действующем законодательстве понятие «миграционная амнистия» отсутствует.

«Вместе с тем каждый иностранный гражданин вправе обратиться за защитой своих прав и обжаловать принятые в отношении него решения, в том числе решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что при рассмотрении вопроса о пересмотре ранее принятого решения применяется индивидуальный подход: учитывается личность иностранного гражданина, обстоятельства, в связи с которыми был не разрешён въезд, международные обязательства РФ, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

После обращения RT в МВД сотрудники миграционной службы связались с Зинаидой и пригласили супругов на приём. Тимуру была одобрена квота на получение РВП, а Зинаиде предложили оформить гражданство РФ в упрощённом порядке по программе «Носитель русского языка».

«Просьба о приёме несовершеннолетних детей в гражданство РФ может быть включена в заявление Набиевой З.С. о приобретении российского гражданства. После приобретения Набиевой З.С. российского гражданства её супруг может быть принят в гражданство Российской Федерации на основании п. «б» ч. второй ст. 14 Федерального закона при наличии вида на жительство», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, был решён вопрос с административным нарушением — семье больше не нужно выезжать из страны. В скором времени супруги и их дети станут полноправными гражданами России.