Сотруднику подмосковного оборонного предприятия вернули паспорт после запроса RT

Жителю Подмосковья Денису Соснину, который лишился гражданства из-за бюрократической ошибки, после публикации RT выдали новый паспорт. Мужчина родился в Ростове-на-Дону ещё до распада СССР и уехал в Казахстан вместе с родителями, а в 2010 году получил паспорт РФ после переезда в Россию. Год назад сотрудники МВД изъяли у мужчины документ из-за отсутствия файла об оформлении российского гражданства в базе данных. После запроса RT в миграционный главк МВД была проведена дополнительная проверка и мужчину признали россиянином по праву рождения.

© Фото из личного архива Дениса Соснина

9 июля в миграционном пункте МВД России в городе Старица Тверской области 39-летнему уроженцу Ростова-на-Дону Денису Соснину вернули российский паспорт.

«Денис только что получил на руки паспорт. Мы очень рады, как гора с плеч! Не надо больше мытарствовать по паспортным столам. Я лично очень вам благодарна. Если бы не вы, так и ходили бы, наверное, по кругу», — рассказала его гражданская жена Мария.

В разговоре с RT Денис подтвердил, что получил паспорт на руки.

«Старый паспорт аннулировали и выдали новый без вопросов. Внесли в базу. Я очень рад! Даже не знаю, что бы мы делали без вас», — рассказал Денис.

Он также отметил, что первым делом проставит в новый документ сведения о прописке, а затем, наконец, оформит отцовство. В марте у Сосниных родился ребёнок, но из-за отсутствия у Дениса паспорта Марии пришлось оформить его на себя одну.

«Прежде всего я, конечно, восстановлю отцовство, чтобы у ребёнка был папа. Сейчас моя гражданская жена проходит по всем документам как мать-одиночка, — объясняет Денис. — Заново пойдём в ЗАГС менять свидетельство о рождении, а потом распишемся, как и планировали».

По словам Соснина, на работе о его проблеме с гражданством узнали после публикации заметки.

«Руководство пошло мне навстречу и дало несколько дней отгулов с последующей отработкой, чтобы решить все вопросы. Я очень им за это благодарен!» — отметил Денис.

Право на российский паспорт

Год назад у Дениса Соснина изъяли российский паспорт из-за того, что в базе данных не был найден файл об оформлении ему российского гражданства. Попытки доказать своё право на документ не увенчались успехом, после чего мужчина обратился в проект RT «Не один на один».

Денис родился в 1980 году в Ростове-на-Дону в русской семье. В 1980-х годах его родители по распределению поехали работать на Экибастузскую ГРЭС в Казахстан. После распада Советского Союза вся семья приняла гражданство РФ — в консульском отделе посольства РФ в Казахстане им были выданы соответствующие справки. У Дениса было написано, что он автоматически входит в российское гражданство по прямой восходящей линии в соответствии с п. «а» ст. 18 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации». В 2006 году на основании выданной справки тот же консульский отдел выдал Денису заграничный паспорт российского образца.

В Казахстане Денис окончил школу и техникум, а затем устроился работать электриком по ремонту грузоподъёмных механизмов на Экибастузскую ГРЭС. В 2010 году семья переехала на постоянное место жительства в подмосковный город Королёв. Оформив в местной миграционной службе российский паспорт, Соснин устроился работать электромонтёром по ремонту оборудования на стратегическое оборонное предприятие. После проверки ФСБ он получил доступ к работе в секретных цехах. К слову, вопросов к гражданству Соснина не возникало также у банков и таможенников — он свободно брал кредиты и путешествовал.

В июле 2018 года Денис вместе с матерью поехал в город Старица Тверской области, где был прописан, чтобы оформить новые загранпаспорта. Через месяц с ним связались из управления и пригласили на приём. Однако документ выдали только матери Дениса, а у него изъяли общегражданский паспорт. По словам сотрудников миграционной службы, Дениса не оказалось в электронной базе: отсутствовал файл, что гражданство было оформлено на законных основаниях.

Выяснилось, что проверка, инициированная МВД ещё в 2012 году, выявила нарушения при выдаче Денису паспорта. Впрочем, никто его об этом не уведомлял, и он продолжал работать на стратегическом предприятии с допуском к секретным цехам.

В течение года Денис пытался доказать своё право на гражданство в МИД, посольстве Казахстана в РФ, миграционном управлении города Королёва, где ему был выдан паспорт. В МИД не нашли необходимый файл, а в миграционном управлении предложили заново пройти процедуру оформления российского гражданства на общих основаниях. Из-за отсутствия паспорта Денис не успел жениться — свадьба была запланирована на сентябрь 2018 года. Без документа Соснин не смог оформить отцовство для своего новорождённого.

После обращения Дениса в проект «Не один на один» RT связался с ГУВМ МВД РФ. В ведомстве пояснили, что по информации, представленной МИД РФ, Денис Соснин не значится в числе лиц, оформивших приобретение российского гражданства в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ. При этом в ведомстве отметили, что отсутствие в имеющихся учётах сведений о наличии у него гражданства Республики Казахстан дают основания полагать, что может быть рассмотрена возможность признания его гражданином РФ по рождению.

Специалисты из ГУВМ направили соответствующие указания в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области. После проверки специалисты ведомства подтвердили наличие у Дениса российского гражданства и выдали паспорт.