В Ростове-на-Дону полицейских проверяют после жалобы на подброс наркотиков

В Ростове-на-Дону МВД проводит внутреннюю проверку после того, как в интернете появились сведения о возможной фальсификации полицейскими уголовного дела о сбыте наркотиков. В июне сотрудники МВД задержали 31-летнюю Валерию Студеникину. Адвокат девушки утверждает, что полицейские буквально похитили её подзащитную на улице и несколько часов возили по городу, угрозами заставляя признать вину. Кроме того, все следственные действия, по мнению юриста, были проведены с нарушениями. Отец Студеникиной, в свою очередь, рассказывает, что сотрудники правоохранительных органов вымогали у него крупную сумму денег. Сейчас Валерия Студеникина находится в СИЗО, суд арестовал её на два месяца.

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© Valeria Stoudenikina

20 июня 31-летняя жительница Ростова-на-Дону Валерия Студеникина возвращалась домой после посещения стоматолога. Как рассказывает женщина, на улице двое мужчин вдруг схватили её и усадили в автомобиль без опознавательных знаков. По словам задержанной, удостоверения они не показывали — сказали только, что из наркоконтроля.

Как рассказала RT адвокат Студеникиной Ольга Трофимова, полицейские несколько часов возили девушку по городу на машине.

«Сразу же в машине ей сунули сумку, свёрток и сказали: «Всё, ты теперь закладчица», — говорит Трофимова. — Её зачем-то отвезли на кладбище и там стали запугивать. Сказали, что если она откажется признавать вину в распространении наркотиков, то посадят ещё и её 20-летнего брата. Валерию это сильно испугало. Оперативники кричали на неё, оскорбляли, унижали. Говорили, что теперь её папа «точно заплатит».

Уже вечером задержавшие девушку сотрудники полиции передали её коллегам — начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП-2 Задере и оперативнику отдела Ковтунову. Только спустя несколько часов после фактического задержания Студеникину доставили в дежурную часть отдела полиции №2 Ростова-на-Дону.

«Двое суток её незаконно удерживали там, не предоставляя адвоката, не допуская меня, не давая еды и воды, — утверждает Трофимова. — Периодически оперативные сотрудники вывозили Валерию в неизвестном направлении, проводили с ней следственные мероприятия, хотя им достоверно было известно, что у неё уже есть адвокат по соглашению. Выполнение следственных и процессуальных действий без защитника является нарушением норм УПК и не может быть признано законным. При этом к Валерии не был приглашён даже бесплатный адвокат».

В ходе этих поездок, как отмечает юрист, оперативники фальсифицировали материалы будущего уголовного дела, фотографируя Студеникину в местах, где она ранее якобы прятала закладки с наркотическими веществами.

Дело на пять миллионов

По словам отца подозреваемой, после задержания дочери сотрудники полиции вымогали у него взятку.

«Мне позвонили из отдела полиции, сказали, что дочь задержана, и велели приехать «для разговора»». В ходе этой встречи полицейские стали вымогать у меня взятку за освобождение Леры — 5 млн рублей. Я отказался, да и денег таких у нас в семье нет. Раньше у меня был свой бизнес, связанный с перевозками, но я уже давно работаю наёмным сотрудником. Но они, как я предполагаю, решили, что мы богатая семья», — рассказывает RT Игорь Студеникин.

В итоге против Студеникиной было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Девушке инкриминировали распространение 2,93 гр. амфетамина. Спустя неделю после задержания по ходатайству следствия суд отправил Студеникину на два месяца в СИЗО.

После возбуждения уголовного дела оперативники нагрянули домой к подозреваемой с обыском.

«Всё перевернули вверх дном, но ничего не нашли, понятное дело. При этом один из сотрудников забыл в квартире сумку с табельным оружием — не знаю, специально или нет. Я ему на всякий случай на линейке её подавал, чтобы отпечатков пальцев моих не было», — вспоминает Студеникин.

Отец арестованной утверждает, что дочь не состояла на учёте в диспансере, никогда не имела приводов в полицию, не употребляла и не продавала наркотики.

«Она абсолютно домашняя девочка, ни о каких наркотиках и речи быть не может. Раньше работала у меня в фирме — готовила соглашения и вела бухучёт. В последнее время Лера занималась волонтёрством — собирала деньги для помощи животным. Люди ей переводили какие-то небольшие суммы — она за каждую копейку отчитывалась. Следователи же теперь хотят выставить это так, как будто ей платили за наркотики», — рассказывает он.

«Фактически похищена»

Адвокат Студеникиной направила жалобы на действия полицейских в Управление собственной безопасности МВД и прокуратуру.

«Если у человека есть наркотики и его задерживают с ними, то никаких проблем нет: привлекаются понятые, вызывается дежурный следователь, составляются протоколы. Тут же сотрудники совершили провокацию, принудили путём угроз и шантажа признаться в распространении наркотических веществ. В действительности она не могла сбывать наркотики вечером 20 июня, как указано в материалах дела, так как с 15 часов этого дня была фактически похищена неизвестными сотрудниками полиции и насильно лишена свободы», — говорит Трофимова.

В пресс-службе МВД России RT сообщили, что по обстоятельствам возбуждения уголовного дела в отношении Студеникиной проводится служебная проверка.

«В социальных сетях появились сведения о якобы сфальсифицированных материалах, на основании которых указанное уголовное дело было возбуждено, — поясняют в ведомстве. — В этой связи УКОН ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка».