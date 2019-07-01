На Дальнем Востоке просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелёт

Матери детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с Дальнего Востока записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой законодательно закрепить за инвалидами право на авиаперелёт до мест лечения и реабилитации в западные регионы России. Сейчас детям-инвалидам предоставляется льготный авиаперелёт, если билет на поезд стоит дороже. Однако в большинстве случаев такие билеты стоят дешевле, поэтому детям-инвалидам приходится отказываться от лечения — они не могут выдержать длительный переезд. По словам экспертов, законодательная инициатива не потребует дополнительных федеральных затрат, так как льготники готовы самостоятельно доплачивать необходимую сумму для покупки авиабилета.

© Фото из личного архива Анны Тулиновой

Инициативная группа матерей детей-инвалидов, проживающих в Хабаровске, записала видео для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В своём обращении женщины попросили закрепить в законе положение об авиаперелёте для инвалидов Дальнего Востока вне зависимости от цен на билеты на железнодорожный транспорт.

На сегодняшний день, согласно подп. «б» п. 11 постановления правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», проезд льготным категориям граждан предоставляется авиационным транспортом при условии меньшей стоимости авиаперелёта по сравнению со стоимостью проезда на железнодорожном транспорте, либо при наличии у инвалида заболевания или травмы спинного мозга. В иных случаях льготникам предоставляются билеты на поезд.

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно федеральным льготникам, в том числе детям-инвалидам, по заявлению предоставляет Фонд социального страхования РФ (ФСС), который находится в ведении Министерства труда и социальной защиты России.

Матери больных детей жалуются, что проезд на поезде с Дальнего Востока до Москвы или Санкт-Петербурга, куда чаще всего направляют инвалидов на лечение и реабилитацию, занимает семь суток. Инвалидам выдержать неделю в поезде очень тяжело, а иногда и вообще нереально, поэтому им приходится отказываться от лечения и реабилитации. При этом действующие на Дальнем Востоке лечебные и реабилитационные центры не всегда могут решить проблемы льготников в соответствии с нозологией заболевания.

Дети остаются без лечения

Просьба матерей не попала в эфир прямой линии, однако RT нашёл героиню видеоролика. К президенту обратилась жительница Хабаровска Анна Тулинова. Женщина — многодетная мать, у неё четверо детей. У пятилетней дочери Аэлиты — детский церебральный паралич (ДЦП).

© Фото из личного архива Анны Тулиновой

«Диагноз нам поставили в восемь месяцев, — рассказывает мама девочки. — ДЦП делится на пять степеней тяжести. У Аэлиты третья степень. Она не ходит, передвигается на четвереньках, а также у неё задержка речевого развития».

Раз в три месяца девочке необходима реабилитация в специальном лечебном центре.

«Проблема с перевозкой до мест лечения есть у всех детей-инвалидов, но именно у опорников потребность в лечении и реабилитации возникает чаще. Кроме того, перевезти ребёнка нам бывает сложнее», — объясняет Анна.

Многодетная мать отмечает, что проблема с авиаперелётом касается не всех регионов Дальнего Востока. Так, на Камчатке, Сахалине, в Магадане, на Чукотке и в Якутии нет железнодорожного сообщения с центральными регионами России, поэтому за жителями этих регионов перелёт закреплён. Проблема касается жителей Хабаровского края, Приморья, Амурской области и Еврейской автономной области.

«Закон такой: если билет на поезд даже на один рубль дешевле авиа, то покупается именно он, — говорит Тулинова. — До Москвы нам ехать семь суток. Представляете, если у ребенка была операция на тазобедренном суставе и он весь в гипсе, а ему ещё обратно нужно дорогу выдержать? Это нереально, потому у нас дети и остаются без лечения. Родители просто понимают, что они не вынесут дорогу, и отказываются от лечения».

Нагрузки на бюджет не будет

Как рассказали RT в пресс-службе Фонда социального страхования, в 2018 году ведомство обеспечило проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом более 5,5 тыс. граждан льготных категорий, а железнодорожным транспортом — 67,8 тыс. льготников.

В ФСС также напомнили, что функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения осуществляет Минтруд.

Как рассказала RT руководитель АНО «Крылья надежды» жительница Хабаровска Анна Мичурина, в прошлом году она в составе инициативной группы родителей детей-инвалидов обратилась к депутату законодательной думы Хабаровского края Ирине Беловой с просьбой рассмотреть варианты решения проблемы с авиаперелётом для инвалидов.

В частности, предлагалось изменить законодательство таким образом, чтобы у льготников была возможность выбрать перелёт авиационным транспортом и доплатить за билеты. ФСС, как и прежде, компенсировал бы стоимость билетов на более дешёвый транспорт, а инвалид мог доплатить за билет на самолёт из собственных средств.

«Мы хотели, чтобы у родителей было право выбора и они могли частично оплатить перелёт. Это сделало бы систему более гибкой, — рассказывает Анна Мичурина, у которой младшая дочь Ангелина больна ДЦП (на лечение и реабилитацию ребёнку необходимо ездить как минимум два раза в год, а также один раз в год выезжать в санаторий). — Дают нам, допустим, поезд и говорят, что разница с самолётом — три тысячи. Бывали случаи, когда разница составляла 50 рублей, десять рублей, два рубля. Это такая ерунда, но доплатить не разрешают. Есть федеральный закон, и изменить его нельзя. Так нам объясняют».

По словам парламентария Ирины Беловой, в прошлом году законодательная дума Хабаровского края обращалась с вопросом рассмотрения данной законодательной инициативы к заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, а также к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Ответ был получен от Минтруда РФ.

«Специалисты ведомства предположили, что потребность федеральных средств может увеличиться, — комментирует Белова. — Однако, по нашему мнению, дополнительной нагрузки на бюджет не будет, так как льготники будут компенсировать разницу самостоятельно».

В Минтруде RT не предоставили комментарии.

Имеют право на поддержку

По словам Анны Мичуриной, из-за несовершенства законодательства родителям детей-инвалидов приходится часто отказываться от льготного проезда и летать на лечение за собственные средства.

«В этом смысле, конечно, бюджетные средства не расходуются, — комментирует Анна. — В случае если система будет более гибкой, инвалиды чаще смогут пользоваться проездом до мест лечения, что, конечно, увеличит расходы. Но в любом случае они имеют право на социальную поддержку, от которой сейчас, по сути, им приходится отказываться. Я не знаю, насколько увеличится поток. Просто мы будем знать, что у нас есть эта возможность и мы в любой момент можем поехать на лечение».

Кроме того, родители детей-инвалидов отмечают, что субсидированных билетов крайне мало и в летний период получить их практически невозможно.

«Бывает так, что билеты на самолёт дешевле, чем на поезд, но ФСС не заключил контракт с авиаагентством и мы не можем улететь на лечение, — рассказывает Мичурина. — Недавно представитель ФСС заявила в СМИ, что потребность в перелётах с Дальнего Востока удовлетворяется на 90%, но это неправда. Мы запросили официальные данные, но ответ нам пока не предоставили».

Как рассказал RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, железнодорожный транспорт практически не отличается по цене от авиасообщения как на коротких, так и на длинных дистанциях, поэтому бюджет не претерпит серьёзных изменений, зато будет решена важная проблема.

Эксперт также напомнил о негосударственном способе решения проблемы. Так, у некоторых благотворительных фондов есть совместная с авиакомпанией «Аэрофлот» программа, в рамках которой пассажиры жертвуют накопленные мили на бесплатные билеты нуждающимся. Фонды на эти мили покупают бесплатные билеты для больных детей.

«Важно, чтобы о таких программах знали как можно больше людей», — подытожил эксперт.

Согласно данным Федерального реестра инвалидов на апрель 2019 года, в Дальневосточном федеральном округе проживает наименьшее по сравнению с другими округами России количество детей с ограниченными возможностями — 37 460 человек. Из них 6474 находятся в Якутии, 5940 — в Приморском крае, 5840 — в Бурятии. На четвёртом месте по количеству детей с ограниченными возможностями находится Забайкальский край, следом идёт Хабаровский край. В Еврейской автономной области проживают 752 ребёнка-инвалида. Остальные регионы не связаны железнодорожным сообщением с Центральным федеральным округом, поэтому там инвалидам предоставляются авиаперелёты. Всего численность инвалидов в России на апрель 2019 года составляет 11 304 101 человек, из них 674 292 ребёнка.