У матери двоих детей в Волгограде банк отсудил машину за чужой долг

Жительница Волгограда Ирина Реброва лишилась автомобиля, проиграв суд Сбербанку. В 2013 году один из предыдущих владельцев Алексей Мальцев оформил машину как залог по кредиту, а затем продал её. Реброва купила автомобиль в 2016 году уже после того, как он сменил нескольких собственников, однако женщина проверила лишь последнего из них по реестру уведомлений о залоге. В 2019 году банк неожиданно подал на неё в суд, потребовав передать ему заложенную машину, и выиграл дело. В Сбербанке считают, что действовали по закону, и предлагают Ребровой самой судиться с Мальцевым. Ирина обратилась в полицию, однако там отказались возбуждать уголовное дело против взявшего кредит мужчины. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей, один из которых серьёзно болен, и не может обойтись без автомобиля.

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В редакцию RT обратилась жительница Волгограда Ирина Реброва, которая рассказала, что стала жертвой кредитного мошенничества и лишилась из-за этого честно купленного автомобиля.

Роковая сделка

«Я мать-одиночка, воспитываю двух замечательных мальчишек (11 и 15 лет), младшего мальчика я усыновила 6,5 лет назад. Мы замечательно жили, учились, работали, но вдруг в наш дом пришла беда. Оказалось, что мой автомобиль Renault Koleos 2008 года выпуска, который я купила в 2016-м, находится в залоге у Сбербанка», — рассказала в письме Реброва.

Как объяснила женщина, зимой 2013 года уже не новый Renault за 533 тыс. рублей приобрёл некто Алексей Мальцев. Для этого он взял кредит на 500 тыс. рублей в Сбербанке под залог самой машины. По словам Ирины, не сделав ни одного платежа, Алексей выставил автомобиль на продажу и вскоре смог реализовать его Анастасии Яблочкиной. Однако муж Яблочкиной вскоре узнал о том, что транспортное средство в залоге, и предъявил Мальцеву претензии.

«Они договорились найти посредника, которому продадут автомобиль. Этим посредником стал Алексей Капелько. А уже он летом 2016 года перепродал машину непосредственно мне», — заявила RT Реброва.

Как сообщила женщина, о залоге ей никто ничего не сказал. Она на всякий случай проверила автомобиль через специальный Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, но на тот момент проверить залог можно было только по ФИО владельца.

«К сожалению, возможность проверять машину по VIN появилась лишь 01.01.2017, иначе бы я всё увидела, а так как Капелько кредитов не брал, то летом 2016-го проверка по его фамилии показала, что за ним ничего нет, и я совершила сделку», — сетует женщина.

Два с половиной года Реброва спокойно ездила на автомобиле, успев его даже подремонтировать. «В феврале на почте я получила повестку в суд. Это письмо меня просто шокировало, разрушив многие мои планы на будущее. Тут я и узнала, наконец, что машина в залоге и Сбербанк требует её изъять», — вспоминает Реброва.

Сразу после этого Ирина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве со стороны прежних владельцев. Из Тракторозаводского отдела полиции его переправили в Краснооктябрьский, а затем вернули обратно, рассказала автовладелица. На обмен письмами ушла пара месяцев.

«После того как в полиции определились, кто займётся моим заявлением, ко мне пришёл полицейский и сказал, что Мальцев и Капелько, скорее всего, в сговоре, и моя история является не единичной. Они берут под залог машину или квартиру, а потом продают. Но найти самого Мальцева полиция так и не смогла. Так как Сбербанк на него заявление почему-то не пишет, он даже не в розыске. В возбуждении уголовного дела мне отказали, посоветовали подавать на него в суд. А как мне его найти, если даже они не могут?», — говорит Реброва.

По словам женщины, оперативник также сказал ей, что квартиру, где зарегистрирован Мальцев, продавали с 2013 года пять раз, но место регистрации мужчина не менял, и это может свидетельствовать о неких махинациях.

Реброва была уверена, что суд встанет на её сторону, так как считала себя добросовестным приобретателем. В суде она упомянула, что её старший сын серьёзно болен.

У 15-летнего мальчика диагностирован врождённый порок сердца. Он был трижды оперирован на открытом сердце, хирурги имплантировали ему искусственный клапаносодержащий сосуд, который необходимо менять каждые пять лет, рассказала Ирина.

Тем не менее суд встал на сторону Сбербанка и постановил передать машину организации. Реброва утверждает, что в суде представитель банка не мог ответить чётко ни на один вопрос, в том числе со стороны суда. А вопросы были немаловажные.

В 2015 году, как выяснилось, Сбербанк уже подавал иск к Мальцеву и выиграл это дело в суде, отметила женщина. Однако, по её словам, автомобиль тогда никто даже арестовывать не стал.

«Я спрашивала представителя банка, почему машину тогда не арестовали, почему тогда не взыскали ущерб с Мальцева или с того, кто тогда был владельцем. Судью это тоже очень интересовало. Но представитель банка сидела руками разводила, сказать ей было нечего. То же самое с исполнительным производством, которое завели на Мальцева. Выплачивал он эти 500 тысяч или нет, тоже неизвестно, банк в суде вообще ничего не предъявил», — негодует Реброва.

В суде женщина, имеющая юридическое образование и много лет прослужившая во ФСИН, сама представляла свои интересы, но в конечном итоге проиграла.

«Судья пришла к выводу, что я должна была провести проверку всех владельцев, указанных в ПТС. Хотя с какой стати я должна была это делать? У меня не было с ними никаких отношений, обязательств. Я заключала договор (есть в распоряжении RT) с Капелько, там чётко указано, что машина не находится в залоге, я проверила, реестр это подтвердил», — говорит она.

Апелляционная инстанция 29 мая оставила решение суда без изменений. После того, как оно вступит в законную силу, приставы смогут изъять автомобиль, который после ареста находится у Ребровой на ответственном хранении.

Сейчас Реброва пытается продать дачу, чтобы купить новую машину, так как без транспортного средства она не может обойтись.

«В последние годы дача стала для меня и моих детей единственным местом отдыха, так как уже 2 года я не могу позволить себе взять мальчиков и отправиться в отпуск. Без дачи будет очень плохо, но без машины ещё хуже», — сетует она.

Позиция Сбербанка

RT обратился за комментарием в Сбербанк.

«Данное имущество находится в залоге у банка, о чем свидетельствует соответствующая запись в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. В рамках работы банка по возврату просроченной задолженности установлен факт реализации залогового автомобиля третьему лицу», — говорится в заявлении пресс-службы Поволжского банка ПАО Сбербанк.

По словам представителей организации, являясь кредитором и залогодержателем, банк обладает преимущественным правом удовлетворения своих требований по возврату просроченной задолженности за счет заложенного имущества. Подтверждением отсутствия в действиях банка нарушений прав и интересов третьих лиц являются принятые по делу в его пользу судебные акты, добавили в пресс-службе.

«В сложившейся ситуации можно предложить заявителю обратиться в судебные органы за защитой своих прав и интересов в рамках совершенной им сделки купли-продажи транспортного средства», — отмечается в заявлении.

Мнение экспертов

«Сейчас таких дел немного по сравнению с тем периодом, когда этот реестр только появился. Дело в том, что попадания машины в залог у добросовестных приобретателей быть не может. То есть, по закону, она сама должна была проверить и выявить это. Если не узнала, то сама проявила небрежность», — комментирует ситуацию RT адвокат Марат Аманлиев.

По его мнению, в связи с этим шансов на победу в суде у Ребровой не было изначально. «Она бы выиграла, если бы банк по каким-то причинам сам не внёс в этот реестр сведения о залоге. Тогда бы машину он забрать не смог», — объясняет юрист.

Аманлиев считает, что можно обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но шансы получить компенсацию от Мальцева всё равно близки к нулю.

«В таких ситуациях нужно либо самому разбираться в тонкостях, либо обращаться к специалисту. Если чувствуете, что не разбираетесь в этих вопросах, лучше обратиться к профессионалу, потратить небольшую сумму на консультацию, чтобы уже точно знать обо всех подводных камнях», — заключил адвокат.

Координатор сообщества «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов хорошо знаком с такой схемой обмана.

«Это классическая схема, основанная на человеческой психологии. Недавно был форум риелторов, и там была озвучена интересная цифра. Только 10% людей пробивают перед покупкой всех собственников жилья до нынешнего. А это всё-таки не машина, а более дорогое имущество», — заявил он RT, отмечая, что люди так устроены, что проверяют последнего владельца и подсознательно самоуспокаиваются.

Он считает отказ полиции расследовать мошенничество предсказуемым.

«Я понимаю, почему полиция не хочет возбуждать дело. Доказывать и выявлять всё это очень трудоёмко, а зачем им почти стопроцентный «висяк»? Так же мошенники работают и по квартирам. Объект передаётся так называемому «держале», человеку, который держит её какое-то время в собственности, а потом уже пытается её продать. А покупателю придумывает какую-то историю, что мог купить ту же квартиру в инвестиционных целях и вот решил реализовать», — говорит эксперт.

Шкуматов полагает, что такие ситуации возникают из-за несовершенства законодательной базы.

«Закон у нас сильно отстаёт от так называемых схематозников. От момента появления новой схемы до того, как её прикроют, может пройти лет пять. Государственный механизм достаточно неповоротливый. Тот же залоговый реестр автомобилей появился в 2014 году, потому что к тому времени схема с продажей кредитных автомобилей стала очень популярной у мошенников», — заявил он.

По словам собеседника RT, до 2014-2015 годов такой способ обмана был обыденным

«Сейчас, конечно, такие случаи встречаются всё реже и в основном в регионах, где люди менее искушённые в подобных вещах», — говорит он.

Шкуматов констатирует, что формально суд поступил по закону.

«Сбербанк кредит давал? Давал. Машина в залоге? В залоге. То, что она сменила несколько собственников, банк теоретически может представить как мошенническую цепочку. И в теории всё вообще могли повернуть против женщины», — считает он.

Эксперт советует при совершении сделок с недвижимостью и с дорогостоящими автомобилями обязательно проверять на предмет наличия залогов всех владельцев.

«С дешёвыми машинами мошенники связываться не будут, конечно, хлопот больше. Что касается Ирины, то ей можно только посочувствовать. Она сделала, в общем-то, всё, что могла, и если бы проверка по VIN появилась не в 2017 году, а раньше, она бы эту машину не купила. Чтобы не попасть в такую ситуацию не стоит лениться, нужно проверять машину везде, благо способов сейчас много», — подытожил эксперт.