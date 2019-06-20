Сирота Евгений Седов получит квартиру после публикаций RT

Кировский районный суд Ярославля вынес постановление о предоставлении сироте Евгению Седову квартиры. Такое решение суд принял после рассмотрения искового заявления региональной прокуратуры, в основу которого легла публикация RT. Евгений лишился жилья из-за аферы родной тёти. Женщина обманным путём присвоила долю в его квартире, а затем продала жилплощадь. Проблему Седова удалось решить в рамках совместного проекта RT и Генпрокуратуры «Эфир» по помощи гражданам, попавших в трудные жилищные ситуации.

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20 июня Кировский районный суд города Ярославля вынес решение о предоставлении сироте Евгению Седову квартиры по договору социального найма. Об этом RT сообщили в региональной прокуратуре.

«Мужчина в течение полугода должен получить в Ярославле благоустроенное жильё площадью не менее 18 кв. м», — заявили представители ведомства.

Как рассказал RT cам Евгений Седов, он до последнего не верил, что его проблема будет решена.

«Я потерял своё жильё почти десять лет назад и уже не верил, что можно с этим что-то сделать. Я скитался где попало, а теперь у меня будет свой дом,— говорит Седов. — Я очень благодарен RT за поддержку и помощь в решении моей проблемы. Теперь я смогу начать обустраивать свою жизнь. Смогу найти нормальную работу, хочу завести свою семью».

Нелёгкая жизнь



Как ранее рассказывал RT, 36-летний Евгений Седов лишился единственного жилья из-за собственной юридической неграмотности и незаконных действий родной тёти.

Отца своего Евгений никогда не видел, а его мать Любовь Седова злоупотребляла алкоголем. Когда сыну было три года, она оставила его на морозе в коляске, а сама ушла в гости к собутыльникам. Евгений тогда получил сильное переохлаждение и хроническое заболевание лёгких. Любовь впоследствии была лишена родительских прав, а позднее попала в тюрьму за кражу.

Мальчик попал в детский дом, где его навещала бабушка Альбина. Она пыталась забрать Евгения к себе, но не смогла — у Альбины на иждивении был тяжелобольной муж и душевнобольной сын Василий.

В итоге мальчик воспитывался в детском доме. По словам сироты, это были его лучшие годы в жизни.

«Бабушка забирала меня на выходные и фактически заменила мне мать», — вспоминает Евгений.

После возвращения Любови Седовой из тюрьмы в семье начались конфликты. Любовь сильно пила и постоянно ругалась со своим братом Василием. Во время одной из таких ссор, он забил её до смерти и был отправлен на принудительное лечение. Бабушка не смогла перенести гибель дочери и вскоре тоже умерла.

Квартирная афёра

Опекунство над сиротой оформила тётя, Валентина Холодаева. Через какое-то время Валентина предложила Евгению продать квартиру бабушки и переехать в другую в аварийном доме.

Сирота доверился тёте и вместе с дядей, вернувшимся из психиатрический клиники, переехал в новую квартиру. Однако жить ему там было крайне некомфортно из-за странного и пугающего поведения своего родственника — Василий часто бродил по квартире ночью и разговаривал сам с собой. Евгению находиться с ним в одном помещении было попросту страшно, и молодой человек уехал в Москву.

Пока сирота жил в столице, дом, в котором он был прописан, снесли. Евгению полагалась квартира в новом здании. Однако тётя его долю переписала на себя. Позже она через дарственную завладела и долей его дяди, а когда тот умер, продала жильё, а деньги присвоила.

Когда Евгений обратился к тёте за разъяснениями, она ему ответила, что жилья у него больше нет. Так Седов стал бездомным. Возвращать деньги, полученные от продажи жилья родственница не собиралась.

«Да хоть ты там сдохни, — описывал Евгений свой последний разговор с тётей, — вот так она мне сказала. Я и не возвращался в Ярославль. Но я же ни работу нормальную не могу найти без прописки, ни семью завести без жилья. Я долго терпел, но с меня хватит».

Почти десять лет Евгений не мог решить квартирный вопрос. Всё это время он был вынужден жить по подвалам и в ночлежках. В декабре прошлого года Седов отправил письмо в редакцию RT.

История Евгения была освещена в рамках совместного проекта RT и Генпрокуратуры «Эфир» по помощи гражданам, попавшим в трудные жилищные ситуации.

Во время передачи официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заверил RT, что Евгений получит квартиру, а виновные в том, что он лишился жилья, будут наказаны.

Представитель ведомства отметил, что история с потерей Седовым квартиры является «очень запутанной», но прокуратура Ярославской области приложила все усилия для детального её изучения.

«Это один из тех случаев, когда есть надежда и уверенность, что помочь удастся, — заявил Куренной. — Там очень запутанная история на самом деле, это правда. Наши коллеги из прокуратуры Ярославской области этим вопросом детально занимались».

В апреле 2019 года прокуратура Ярославля направила исковое заявление к мэрии города с требованием предоставить Евгению жильё. Также по результатам прокурорской проверки было подготовлено постановление о направлении материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц, то есть руководства администрации Фрунзенского района Ярославля.