Сотрудника оборонного предприятия вновь признали гражданином РФ после запроса RT

Сотрудника оборонного предприятия из подмосковного Королёва Дениса Соснина вновь признали гражданином России. Год назад у него изъяли паспорт, полученный ещё в 2010-м, после переезда в РФ из Казахстана, поскольку он был выдан якобы не на законных основаниях — файл о предоставлении российского гражданства в базе данных отсутствует. При этом Денис, родившийся в Ростове-на-Дону до распада СССР, несколько лет назад прошёл проверку ФСБ, чтобы устроиться на работу и получить доступ к секретным цехам. После запроса RT в МВД подтвердили, что необходимого файла нет, однако мужчина может быть признан россиянином на основании места его рождения. Дениса уже внесли в базу и вскоре должны выдать новый паспорт.

© Фото из личного архива

Денис Соснин родился 20 марта 1980 года в Ростове-на-Дону. Вскоре его родителей направили работать по распределению на Экибастузскую ГРЭС в Казахскую ССР. После распада Советского Союза никто из семьи не принимал гражданство других стран. В 1998 году Денис вместе с матерью и сестрой подали документы на получение российского гражданства в консульский отдел посольства РФ в Казахстане.

Им были выданы соответствующие справки. В частности, у Дениса было написано, что он приобрёл российское гражданство по прямой восходящей линии в соответствии с пунктом «а» статьи 18 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации». В 2006 году на основании выданной справки тот же консульский отдел выдал Денису заграничный паспорт российского образца.

Окончив школу и техникум, Денис устроился работать электриком по ремонту грузоподъёмных механизмов на Экибастузскую ГРЭС. Для этого ему пришлось оформить казахстанский вид на жительство как иностранному гражданину — россиянину.

В 2010 году семья приняла решение перебраться в подмосковный Королёв. На месте Денис вместе с матерью сразу обратились в миграционную службу, чтобы оформить общегражданский российский паспорт.

«Нас долго проверяли, месяцев пять примерно, — вспоминает Денис. — Посылали запрос в Казахстан. Но потом всё-таки выдали российские паспорта. Причём все документы мы оформляли вместе с мамой, в одном месте, у нас даже паспорта по номерам идут друг за другом».

Получив документ, Денис устроился электромонтёром по ремонту оборудования на оборонное стратегическое предприятие. Прошёл проверку ФСБ и получил доступ к секретным цехам. Никаких вопросов у службы безопасности к гражданству Дениса не возникло. Не возникало никаких проблем с банками и пограничниками — по своему паспорту он брал кредиты, ездил отдыхать.

«Это ваши проблемы»

В июле 2018 года Денис вместе с матерью вновь отправился оформлять заграничные паспорта. Документы подавались по месту прописки — в городе Старица Тверской области.

«Через месяц мне позвонили из паспортного стола и сказали, что паспорта готовы, можно забирать, — рассказал RT Денис. — Мы без задней мысли приехали. Сначала мама получила паспорт. Потом меня попросили предъявить общегражданский паспорт. И как только я его показал, документ сразу выхватили из рук и спрятали в сейф, а потом объявили: «Вас нет в электронной базе, отсутствует файл, что ваше гражданство действительно». То есть сообщили мне, что паспорт был выдан незаконно. Я у них спрашиваю: «И как мне теперь без паспорта жить?» А мне: «Ничего не знаем, это ваши проблемы». Я в шоке был. Не ожидал такого произвола».

В акте об изъятии написано, что документ изъят по результатам проверки от 2012 года. Соответственно, тогда было установлено, что паспорт Денису был выдан с нарушением, однако в течение шести лет никто его об этом не уведомил и он продолжал работать по этому документу на оборонном предприятии с допуском к секретным цехам.

Денис год ходил по инстанциям: МИД России, посольство Казахстана, миграционное управление в городе Королёв, где был выдан российский паспорт. В МИД подтвердили, что файл не найден. По его словам, в отделе по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Королёв предложили получить новый паспорт на общих основаниях, сдать экзамен по русскому языку и пройти дактилоскопию.

«Мы несколько раз обращались в МИД, — рассказывает Денис. — Потеряли полгода. Нам присылали ответы, что идёт проверка и файл не найден. А потом заявили, что в связи с переходом на цифру бумажные документы уничтожаются, а на электронных носителях происходит сбой. То есть теперь я лицо без гражданства. В паспортном столе мне предлагают заново получить паспорт, причём без льгот, так как у меня и национальная принадлежность не попадает под амнистию. Беспрепятственно сейчас выдают паспорта только таджикам, киргизам по соответствующей программе. Но я не хочу заново получать гражданство, я не чувствую себя в чём-то виновным».

Из-за изъятия паспорта Денис не успел жениться. Свадьба была запланирована на сентябрь 2018 года. Семья также не имеет возможности зарегистрировать новорождённого ребёнка.

© Фото из личного архива

«В посольстве Казахстана нам сказали, что, может быть, и помогли бы, если бы Денис или его родители были гражданами Казахстана или хотя бы родились там, а так отправляют в российский паспортный стол, — рассказывает жена Дениса Мария. — В миграционной службе, где ему выдали российский паспорт с нарушением, говорят: «Бывает». Хотите — судитесь, но затянется всё ещё дольше. Без паспорта и в суд не пустят. Честно говоря, денег на адвокатов и суды у нас особо нет. Я в декрете, у Дениса средняя зарплата».

Вопросов к нему больше нет

Отчаявшись, мужчина обратился в проект «Не один на один». RT связался с пресс-службой МВД с просьбой разобраться в ситуации.

В МВД пояснили, что по информации, представленной МИД РФ, Денис Соснин не значится в числе лиц, оформивших приобретение российского гражданства в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

«В результате проведённой проверки совместно с Генеральным консульством России в Алма-Ате и Архивом внешней политики Российской Федерации материалы об оформлении Соснину Д.М. российского гражданства также не обнаружены. По информации указанного Генерального консульства, представленная справка о приобретении им российского гражданства является подложной», — заявили в ведомстве.

Исходя из этой информации, миграционная служба изъяла у Дениса Соснина документ, подтвердив, что ранее оформленный на его имя паспорт гражданина РФ признан выданным в нарушение установленного порядка.

При этом в ведомстве отметили, что отсутствие в имеющихся документах сведений о наличии у него гражданства Республики Казахстан дают основания полагать, что может быть рассмотрена возможность признания его гражданином РФ по рождению. Соответствующие указания были направлены в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области.

В результате проведённой работы специалисты миграционной службы подтвердили наличие у Дениса российского гражданства. На днях он подписал заявление об изготовлении нового паспорта.

«Нам сообщили, что теперь Дениса внесли в базу, вопросов к нему больше нет, и он может обратиться в любой паспортный стол, где ему в течение 10 дней должны изготовить паспорт. Если честно, даже не верится. Мы очень рады!» — поблагодарила RT Мария, которой наконец удастся оформить отношения с мужем.