91-летняя ветеран труда из Молдавии не может добиться российского гражданства

Ветеран труда, профессор консерватории 91-летняя Виктория Павловна Слюсаревская около 60 лет прожила в Кишинёве. Несколько лет назад, когда после смерти мужа пожилая женщина осталась в Молдавии совсем одна, она решила переехать в Санкт-Петербург. В России пенсионерка сразу же оформила пятилетний вид на жительство, однако из-за формальностей получение гражданства РФ оказалось очень длительным процессом. Как отмечает ученица Слюсаревской, женщина опасается, что просто не доживёт до дня, когда ей вручат паспорт российского гражданина. Сейчас Слюсаревская получает пенсию около 7 тыс. рублей и вынуждена давать частные уроки, несмотря на плохое самочувствие.

© Фото из личного архива

В редакцию RT обратилась жительница Санкт-Петербурга Елена Богданова, которая рассказала о непростой судьбе своего преподавателя музыки, 91-летней Виктории Павловны Слюсаревской.

Уже несколько лет пожилая женщина безуспешно пытается получить российское гражданство. Слюсаревская несколько десятков лет проработала в консерватории и оперном театре Кишинёва и имеет гражданство Молдавии. В 2013 году она была вынуждена переехать в Россию.

Виктория Павловна в силу возраста не смогла пообщаться с RT — подводит здоровье, пенсионерка плохо слышит. Однако ученица Слюсаревской подробно рассказала, как складывалась жизнь преподавателя.

Слюсаревская родилась в 1928 году в Днепропетровске, оттуда же родом были её родители. В 1941 году после начала войны её семья была эвакуирована в Тамбов. Там Виктория Павловна окончила музыкальное училище, а после работала солисткой в местной филармонии.

В 1952 году девушка по распределению попала в Кишинёв. Там она окончила консерваторию и стала выступать в местном оперном театре. По совместительству Слюсаревская преподавала на кафедре сольного пения. Позже преподавательская деятельность стала для женщины основной, любимой работой.

«Виктория Павловна — удивительно приятный в жизни человек, доцент, профессор, имеет звание ветерана труда, заслуженного деятеля искусств, её ученики поют в лучших театрах по всему миру. За годы работы в кишинёвской консерватории она воспитала 19 лауреатов международных конкурсов», — рассказывает Богданова.

© Фото из личного архива

Распад СССР и последовавшие за ним перемены в республике на жизнь Слюсаревской заметно не повлияли. Всё кардинально изменилось в 2012 году, когда под колёсами автомобиля погиб её муж, который также много лет отдал работе в местном оперном театре.

«Через четыре месяца они бы отметили золотую свадьбу, но после этой трагедии всё изменилось. Она осталась там совершенно одна, стало острее ощущаться давление по национальному признаку, в почтовый ящик подкладывали записки с требованием «убираться в свою Россию», в общественном транспорте делали замечание за то, что говорила по-русски, хотя в том же Кишинёве русский язык все отлично понимают», — говорит ученица Слюсаревской.

Богданова не исключает, что анонимки в почтовом ящике могли быть связаны и с какими-то конфликтами в местной артистической среде. «Возможно, кому-то она мешала, кто-то хотел занять её место и таким образом подталкивал её к уходу», — предполагает Богданова.

В 2013-м, прожив в Кишинёве 60 лет, Слюсаревская решила уехать из Молдавии. Она уволилась из консерватории, где преподавала несмотря на преклонный возраст, продала всё имущество и вместе с котом переехала в Санкт-Петербург. С младшей сестрой она смогла купить там небольшую квартиру.

Пятилетний вид на жительство (ВНЖ) в России Слюсаревская получила 13 ноября 2014 года. По закону подавать документы на оформление гражданства она может только после его окончания. Срок рассмотрения заявки занимает до одного года. Богданова отмечает, что для её преподавателя это слишком долго.

«Она мечтала получить гражданство к 1 июня, когда ей исполнился 91 год (впервые Богданова обратилась в редакцию RT в конце апреля. — RT). Она до сих преподаёт, со слуховым аппаратом даёт на дому уроки вокала. Даёт уроки она во многом вынужденно: пенсия у неё сейчас всего около 7 тыс. рублей, и прожить на эти деньги в Петербурге нереально. Если будет гражданство, то, как она говорит, и пенсия увеличится, и льготы появятся какие-то», — рассказывает Богданова.

По её словам, Слюсаревская весной обращалась в местное управление миграционной службы, но там её даже не стали консультировать, сразу предложив прийти осенью, когда окончится срок ВНЖ.

«Русский язык для неё родной, она считает себя русской. Но, насколько я понимаю, для досрочного получения гражданства нужна официальная работа, а она трудится неофициально. Конечно, есть какие-то процедуры, правила, но она так много сделала для мира, это же не просто какой-то рядовой специалист. У неё больное сердце. Сейчас Виктория Павловна больше всего боится, что умрёт «негражданкой России», она часто говорит эту фразу», — говорит её ученица.

Сейчас Виктория Павловна столкнулась с ещё одной проблемой. Через два месяца истекает срок действия её единственного документа, заграничного паспорта Молдавии. Чтобы предпринимать дальнейшие шаги по получению гражданства РФ, загранпаспорт необходимо заменить.

При этом внутренний молдавский паспорт у Слюсаревской изъяли при выезде из республики — в связи со сменой постоянного места жительства.

«Это произошло вполне официально, у них такие правила, я это недавно уточняла в посольстве, там подтвердили. У неё в загранпаспорте стоит печать, что она уехала на ПМЖ в Россию», — отмечает Богданова.

© Фото из личного архива

Консульства Молдавии в Санкт-Петербурге нет, и для переоформления документа Слюсаревской придётся отправиться в посольство, в Москву.

«Потом, я так понимаю, надо ВНЖ продлить. Потом сделать отказ от гражданства Молдавии, сдать экзамен по русскому языку. Заявление они официально рассматривают до 12 месяцев. В общем, я думаю, ей придётся до 100 лет дожить, чтобы получить паспорт. Мы писали письма, просили как-то ускорить процесс, но от властей приходят одни отписки», — рассказывает Богданова.

Сама Виктория Павловна, несмотря на нескончаемые бюрократические препоны, не унывает.

«Она просто такой человек, который, что называется, всегда бодрячком. И своего добивается. Не собирается опускать руки и будет настойчиво пытаться исполнить свою мечту», — говорит ученица преподавателя.

Сейчас окружению Слюсаревской нужно решать организационные моменты в связи с предстоящей поездкой пожилой женщины в Москву.

«Она и из дома почти не выходит, только за продуктами. Конечно, одна она не сможет поехать. Думаю, я сама или кто-то из других учеников, которые, как и я, стараются сейчас ей помочь, съездит с ней», — говорит Богданова.

Когда ученица Слюсаревской приезжала по делам в Москву, она специально посетила молдавское посольство.

«До них было невозможно дозвониться, поэтому, чтобы узнать все нюансы по замене загранпаспорта, пришлось к ним идти самой. Молдавские дипломаты оказались достаточно открытыми и лояльными людьми, очень подробно всё объяснили. Процедура займёт месяц. Сказали, что могут пойти навстречу и переслать паспорт курьерской службой или отдать его кому-то по доверенности, чтобы ей не пришлось второй раз ехать в Москву», — рассказывает Богданова.

После получения нового паспорта Слюсаревская, скорее всего, напишет заявление об отказе от гражданства Молдавии.

«Конечно, я на 100% могу это сказать, мы стараемся не загадывать, а двигаться от этапа к этапу. Официально заявление об отказе рассматривается до года, но в посольстве мне сказали, что ответ будет через шесть-семь месяцев. Сейчас надо поменять документ, и потом будем уже думать, как лучше сделать», — рассуждает ученица.

Позиция МВД России

RT обратился с запросом в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой прокомментировать случай Виктории Павловны Слюсаревской и рассказать, как она может получить гражданство РФ в кратчайшие сроки.

«Учитывая, что Слюсаревская В.П. имеет вид на жительство в Российской Федерации, в случае признания её носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), при условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства, она вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке на основании ч. 2.1 с. 14 Федерального закона», — говорится в ответе ведомства.

В МВД также отметили, что при условии непрерывного пятилетнего срока проживания на территории РФ по виду на жительство Слюсаревская сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в общем порядке в соответствии с ч. 1 ст. 13 федерального закона.

«Иных оснований приобретения гражданства Российской Федерации у Слюсаревской В.П. не имеется», — констатировали в МВД, добавив, что в настоящее время женщина подала документы на продление вида на жительство.

RT будет следить за дальнейшей судьбой Виктории Павловны Слюсаревской.