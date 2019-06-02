Обманутый клиент автосалона отстаивает право не платить налоги за свой проданный автомобиль

Москвич Александр Герасимов считает себя пострадавшим от рук мошенников — сотрудников автосалона «Олимп Авто». Мужчина заключил с салоном комиссионный договор: фирма должна была реализовать его автомобиль, снять машину с учёта и оформить все документы на нового владельца. В итоге мужчина получил лишь половину от обговорённой суммы за продажу автомобиля. Уже позднее выяснилось, что машина до сих пор числится за Герасимовым. Ему выписывают штрафы и налоги за неё — сумма долга уже превысила 200 тыс. рублей. Из-за этого на автомобиль наложили арест, и теперь мужчина не может сам снять его с учёта. Свои права Герасимов намерен отстаивать в суде. Жертвами мошенников, по его словам, стали десятки людей. Сейчас работники «Олимп Авто» — фигуранты уголовного дела о мошенничестве.

© Кадр: видео YouTube/Olimp Auto

Московский автомобилист Александр Герасимов пострадал от действий работников автосалона, куда он обратился, чтобы продать свой автомобиль. Во-первых, по итогам сделки он получил гораздо меньше денег, чем ожидал. Во-вторых, мужчина до сих пор числится хозяином проданного автомобиля, а значит, должен нести и все сопутствующие расходы — платить налоги и штрафы.

Из-за накопившихся долгов на машину наложен арест, и снять её с учёта в ГИБДД Герасимов не может. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением мужчины, который после смерти жены в одиночку воспитывает ребёнка.

Продажа через посредника

В марте 2016 года Александр Герасимов на месяц уезжал за границу и перед отъездом решил продать свой Mercedes ML 5.5 AMG 2002 года выпуска.

«Я дал объявление о продаже в интернете, и пошли звонки, — рассказал Александр. — Одним из звонивших оказался сотрудник автосалона «Олимп Авто», который предложил продать машину с их помощью. Они готовы были взять её на реализацию, пока меня не было. Я посмотрел: салон вроде бы известный, везде была их реклама в интернете — и согласился».

Герасимов пригнал машину на улицу Подвойского, недалеко от Москва-Сити, и составил договор с автосалоном.

«Цену поставили чуть ниже, чем я рассчитывал, — 650 тыс. рублей вместо 690. По условиям они в случае нахождения покупателя могли сами снять машину с учёта и всё оформить, что меня устраивало», — отмечает Герасимов.

Когда Александр был за границей, с ним связались сотрудники салона и сообщили, что к ним пришёл покупатель, готовый сейчас купить машину, но с большой скидкой — за 530 тыс. рублей.

«Тогда с деньгами было получше, а машину продать хотелось. И я согласился. Чётко написал в смс-сообщении, что согласен на сделку, если получу эту сумму на руки», — вспоминает мужчина.

Вернувшись домой, Герасимов с удивлением обнаружил, что ему пришли свежие штрафы за нарушения ПДД. Он сразу позвонил в автосалон, чтобы разобраться, когда и кому была продана машина, почему она не снята с учёта. Внятного ответа на свои вопросы мужчина не получил.

«Поехал туда, меня встретили хмурые люди, которые явно были не рады меня видеть. Началась волокита. Свой экземпляр договора я не захватил. Несмотря на то что второй-то экземпляр должен быть у них, они сказали, что без моего они деньги не выплатят. Поехал, привёз. В договоре прописано, что я салону за оценку и предпродажную подготовку должен 20 тыс. рублей. Больше там никаких выплат предусмотрено не было», — говорит Герасимов.

Однако сотрудники автосалона считали, что мужчина должен им более крупную сумму.

«Мне заявили, что только за услуги по продаже машины я из этих 530 тыс. рублей должен им 70 тыс. Плюс ещё что-то, что не указано в договоре. Я возмутился, почему меня сразу не уведомили, что все допрасходы будут за мой счёт. Ведь я отправил эсэмэску, где чётко указал сумму, которую рассчитывал получить, и только при этом условии давал согласие на продажу. Они начали ссылаться на договор», — вспоминает Александр.

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Как рассказывает Герасимов, разговор проходил в напряжённой обстановке. Александра окружила группа мужчин, на него стали давить. Они дали понять, что если тот не согласится на все их условия, то может вообще остаться без денег.

«В итоге на руки мне выдали лишь 370 тыс. рублей — почти вдвое меньше, чем я рассчитывал выручить изначально. Они попросили меня расписаться, что я получил полную сумму денег и не имею претензий. После этого они попросили мой экземпляр договора обратно, и с тех пор я его больше не видел», — рассказывает Герасимов.

Тогда он попросил показать ему договор купли-продажи автомобиля, чтобы узнать, кто стал её новым владельцем. Но, как признаётся мужчина, он толком его не прочитал.

«А там в шапке указано ООО «Открытие», а внизу, где подпись, уже «Олимп Авто», а подпись одного и того же человека, который, видимо, числился и там, и там директором. Тогда я просто не обратил на это внимания», — говорит он.

Замкнутый круг

В 2018 году у мужчины неожиданно заблокировали банковскую карту. Приставы начали списывать деньги за транспортный налог.

«Только тогда я понял, что машину с учёта новый владелец так и не снял и она до сих пор числится моей. Когда я поехал в ГИБДД разбираться, мне сказали, что снять с учёта я её не могу, потому что приставы из-за долгов к тому моменту наложили на неё арест. В свою очередь, приставы сказали, что, пока не расплачусь, арест с неё не снимут. А без этого мой долг только продолжает расти. Получается замкнутый круг», — рассказывает Герасимов.

Учитывая большую мощность автомобиля, речь идёт примерно о 56 тыс. рублей в год, а также пени в 7—8 тыс. рублей ежегодно. Сейчас, по словам Александра, с учётом списания части долга он в общей сложности должен приставам порядка 200 тыс. рублей.

И хотя у мужчины есть договор купли-продажи машины между салоном и покупателем (имеется в распоряжении RT), кто именно стал реальным хозяином автомобиля, он не знает.

«По документам машину купил гражданин Казахстана Александр Черепанов, но я уверен, что это просто подставная фамилия. Один из сотрудников автосалона, который был в неладах с тем, кто занимался моей машиной, сказал мне, что на самом деле продали её не за 530, а за 690 тыс. И ушла она какому-то серьёзному силовику, якобы полковнику из Воронежа», — говорит Герасимов.

Он надеется, что полиция сможет прояснить вопрос и с личностью покупателя автомобиля — не использовал ли он поддельные документы.

Примечательно, что в договоре между салоном и покупателем стоимость машины составляет 150 тыс. рублей, что может свидетельствовать о желании сотрудников салона сэкономить на налогах.

В настоящее время местонахождение автомобиля неизвестно.

«Через свои каналы я узнал, что последний раз она в поле зрения камер попадала полтора года назад на юге страны. Возможно, её уже там разобрали на запчасти. По камерам также выяснил, что она ездила в Махачкалу. А первые штрафы, которые приходили сразу после продажи, были как раз с трассы М4 «Дон», причём человек ехал со скоростью 180—190 км/ч», — рассказывает Александр.

Сейчас Герасимов пытается разобраться в ситуации, но сделать это непросто.

«Мне запрещён выезд за границу из-за долгов, я не могу элементарно ребёнка куда-то вывезти. Пенсия по потере кормильца, которая приходит на дочь, сразу списывается приставам. Долг из-за пени постоянно растёт, плюс моё финансовое положение сейчас оставляет желать лучшего, да и моральное тоже», — говорит Герасимов.

Лишь недавно мужчина узнал, что в отношении сотрудников «Олимп Авто» ещё в прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В сентябре прошлого года МВД сообщило о задержании сотрудников «Олимп Авто». Тогда в отдел полиции обратился мужчина, который передал свою машину в салон для дальнейшей продажи за 250 тыс. рублей. Он заключил с компанией комиссионный договор. Однако фирма не выполнила обязательства, а возвращать владельцу денежные средства или автомобиль отказалась.

«По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ», — рассказывали в МВД.

В результате в офисе на улице Подвойского в Москве задержали двух подозреваемых. При проведении обысков в здании организации обнаружены документы, подтверждающие факт незаконной продажи автомобиля потерпевшего, а также документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия, имеющие значение для уголовного дела.

«Одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — отмечалось в сообщении МВД.

Заявление Герасимова недавно приняли в УВД по ЦАО Москвы, но прояснить его статус он пока не может.

«Я сперва потратил целый день, чтобы его просто подать, потому что людей много, а принимает их один дежурный. Потом звонил долго в канцелярию, узнавал, что и как. Наконец там дали телефон следователя по фамилии Захарченко, который ведёт уголовное дело. Но и ему уже несколько дней пока дозвониться не могу», — рассказывает Александр.

По его словам, автосалон обманул десятки людей.

Герасимов, несмотря на серьёзные финансовые трудности, смог договориться со знакомым адвокатом, который поможет ему отстаивать свои права.

«Конечно, я понимаю, что во многом сам виноват, что связался с ними. Но от такого тотального обмана и непорядочности никто не застрахован. Хорошо, что их прикрыли, но сейчас надо что-то делать с этими долгами», — говорит мужчина.

Герасимов обратился в суд с целью добиться отмены ареста автомобиля.

«Сейчас я взял у ГИБДД для суда официальный отказ снять с машины арест, собрал другие документы. Кстати, в процессе сбора информации я и наткнулся на сообщение МВД (о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников автосалона. — RT). Надеюсь, статус потерпевшего по уголовному делу поможет мне в предстоящем судебном разбирательстве», — отмечает Александр.

Скандальная предыстория

В интернете без труда можно найти немало негативных отзывов о работе «Олимп Авто», многие считают сотрудников салона мошенниками. В июне 2015-го автосалон на улице Подвойского попал в поле зрения Следственного комитета и полиции после того, как там напали на съёмочную группу телеканала РЕН ТВ.

Когда журналисты попытались войти в салон вместе с обманутыми клиентами и адвокатами, трое мужчин набросились на них с руганью и кулаками. Их возмутило проведение съёмки. В результате потасовки оператор получил травмы, а техника была сломана.

© Кадр: видео YouTube/Olimp Auto

Вызванные на место происшествия полицейские задержали семерых продавцов, съёмочная группа и клиенты «Олимп Авто» дали показания. По данным телеканала, свою проверку по данному факту проводил и Следственный комитет.

Осенью того же года РЕН ТВ выпустил расследование, в котором рассказывается, как «Олимп Авто» обманывает клиентов. Однако, по всей видимости, выход материала и скандал с нападением на журналистов не сказался на работе автосалона.

Мнение эксперта

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал RT, что наслышан об «Олимп Авто», так как к нему ранее неоднократно обращались за помощью обманутые автомобилисты.

«С «Олимп Авто» были десятки скандалов. На самом деле ему повезло, что он вообще что-то получил. Их фирменный стиль — взять машину, а потом не отдавать ни автомобиль, ни деньги за него. Вернуть их теоретически можно через суд, но юрлицо, как правило, левое, с подставным директором, с которого что-то реально получить уже не удастся. В «Олимп Авто» как раз очень любили такую схему. По сути, это завуалированный угон», — говорит эксперт.

Он отмечает, что мошенники в подобных случаях учитывают особенности человеческой психики — люди после настойчивых устных уговоров невнимательно читают договор, который изначально составляется крайне невыгодно для клиента.

«Ко мне обращалась женщина, сама подписавшая бумаги, по которым деньги за машину ей должны были вернуть в течение 180 дней. На словах ей говорили, что это так пишется, а на практике процесс займёт не больше недели. И она осознанно всё подписала. Естественно, никаких денег она больше не увидела, к истечению срока фирма самоликвидировалась. Меня вообще удивляет, как люди так легко отдают непонятно кому дорогостоящее имущество», — отмечает Шкуматов.

По его словам, доказать сам факт мошенничества в таких случаях довольно сложно.

«Должен быть умысел, многократность такого обмана. (Необходимо доказать. — RT), что потерпевшие никак не связаны между собой и речь идёт о наработанной схеме. Это довольно сложная оперативная работа, нужно вскрывать сеть фирм-однодневок. Плюс опять же — вечно повышенное внимание к делам с предпринимателями, поэтому полиция нередко отправляет граждан в суды», — констатирует координатор «Синих ведёрок».

Эксперт советует не прибегать к услугам посредников при продаже автомобиля.

«Сейчас так много площадок, где можно разместить объявление, что продать машину не проблема. Если нужно срочно, можно немного снизить цену, но в итоге вы всё равно получите намного больше, чем если доверитесь посредникам и тем более мошенникам. Не нужно никому верить, шанс столкнуться с обманом высок, и меньше таких контор, как «Олимп Авто», не становится», — подытожил Шкуматов.

RT будет следить за дальнейшей судьбой Александра Герасимова.