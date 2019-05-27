В Санкт-Петербурге 99-летней женщине-ветерану два месяца не выплачивали пенсию

В Санкт-Петербурге 99-летней Анне Пученковой — ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны — два месяца не выплачивали пенсию. По словам её дочери, в ПФР запросили нотариально заверенную справку о том, что её мать жива. Сейчас начисление средств возобновили, однако родственники пенсионерки намерены добиться от фонда компенсации морального ущерба. При этом в ПФР отмечают, что задержка произошла из-за смены адреса фактического проживания ветерана.

Здание Управления Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

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Два месяца отделение Пенсионного фонда России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга не перечисляло пенсию 99-летней Анне Пученковой — ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны. Сама бабушка почти не ходит, и деньги за неё со сберкнижки последние три года забирала её дочь Галина Киреева. Однако этой осенью без объяснения причин средства на счёт Пученковой начисляться перестали.



По словам Галины, ей несколько раз пришлось ходить в Василеостровское отделение ПФР за объяснениями и стоять в многочасовых очередях, пока ей не сообщили, что в учреждение требуется принести нотариально заверенную справку о том, что её мать жива.

Дочь ветерана говорит, что сами сотрудники отделения сходить и проведать ветерана не захотели, а также проигнорировали возражения о том, что ПФР может запросить необходимую информацию из других ведомств, которые регистрируют смерть или пропажу граждан, к примеру загса или полиции.

«Мама моя еле ходит, — объяснила RT Киреева. — Справка, которую они требуют, по меньше мере 3 тыс. рублей стоит. Это же нотариуса на дом надо вызывать. Я сама пенсионерка, и у меня тоже со здоровьем проблемы есть. Да и потом, я три года ходила по доверенности от мамы получала её пенсию без проблем. Если бы с ней что случилось, то этот факт был бы зарегистрирован в полиции, например. Если нет свидетельства о смерти, то разве человек не считается живым?»

Несмотря на все обращения Киреевой в различные инстанции, долгое время дело с места не двигалось. 9 мая её матери пришли поздравления от президента России и от врио губернатора Санкт-Петербурга с Днём Победы, однако ПФР своей позиции не поменял.

«Есть нюанс с прописками, — сказала Киреева. — Мы переезжали, и у мамы адрес прописки менялся. Поэтому у нас даже поздравления от президента и губернатора на разные адреса приходили. Но почему до этого у ПФР три года подряд не возникало вопросов? До этого всё нормально было, а тут я прихожу с доверенностью и мне говорят, что я никто и звать меня никак».

На войне занималась разведкой

Пученкова, по словам её дочери, сильно переживала из-за того, что Пенсионный фонд похоронил её раньше времени.

«Мама родом из Псковской области — деревню её немцы сожгли, девушек вывозили в Германию. Она чудом трижды сбегала, подалась к партизанам в леса, благо местность хорошо знала, — пересказывает Галина историю семьи. — Занималась разведкой, диверсионной деятельностью. Угодила под снаряд, с тех пор на одно ухо не слышит. Да и после войны мама десятилетиями на тяжёлом производстве работала».

После войны Пученкова уехала из разорённой войной Псковской области в Ленинград. В городе она устроилась на мясной завод в убойных цех. Потом работала на молочном производстве, вышла замуж и родила дочь. Образование получить не успела, поэтому ей приходилось работать на позициях, которые не требовали высокой квалификации. Работала она до тех пор, пока позволяли силы и здоровье — со временем у Пученковой ухудшилось зрение, развился артроз и начались проблемы со спиной.

Это недопустимо

Сейчас бабушка проводит время с внучками в деревне в Псковской области. Деньги в результате ей начислили только 14 мая. Никаких извинений или объяснений от ПФР не последовало. Анна Киреева считает действия фонда хамскими и намерена добиться компенсации морального вреда через суд. Также женщина обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия ПФР. Киреева отметила, что не у всех ветеранов есть родственники, которые могут им помочь. Её мать точно не смогла бы справиться с ситуацией, если бы осталась одна.

«Я считаю такие действия ПФР недопустимыми, — говорит Галина Киреева. — Во-первых, я не думаю, что наш случай единичен. Просто нам удалось внимание привлечь и как-то за счёт этого решить вопрос. Во-вторых, глава фонда мог бы и извиниться. А в-третьих, таких, как моя мама, осталось не так уж и много, могли бы и уследить. Это же накануне 9 Мая было, когда из каждого утюга доносилось, как ветеранов любят, ценят и поддерживают».

Сумма иска к ПФР составляет 2 млн рублей. Адвокат Киреевой Вячеслав Насыров рассказал RT, что рассчитывал сумму иска исходя из дел по компенсации за смерть.

«Анну Ильиничну формально ПФР «убил», — сказал Насыров. — Вот пускай компенсацию как за умершего и платят. А если серьёзно, то пусть хоть как-то объяснятся и принесут извинения, ходят же, чествуют ветеранов погибших, а тут про живого забыли. До сих пор непонятно, чем руководствовался фонд, когда перестал выплачивать пенсию. Они никак свою позицию не обосновали. Может, они древнеримским правом пользуются? Это в Древнем Риме надо было доказывать, что ты живой».

В свою очередь, в Пенсионном фонде RT рассказали, что в ситуации с Пученковой возникла путаница из-за того, что поступали разные данные — по информации ведомства, женщина проживает в одном месте, зарегистрирована в другом, а получала деньги в третьем.

В ведомстве сослались на 21-ю статью Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в которой, в частности, указывается, что при смене места жительства пенсионера выплата пенсии осуществляется по новому адресу. Однако в ПФР отметили, что на данный момент Пученковой пенсия уже начисляется и задержка с выплатой произошла из-за необходимости установления её местонахождения.