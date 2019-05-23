В Новосибирске семью с пятью детьми выселяют на улицу

В семье Анастасии Афанасьевой и Игоря Лаптева родился пятый ребёнок. Супруги опасаются, что они вместе с новорождённым и другими детьми могут в ближайшее время остаться без крыши над головой. Сейчас они живут в служебной квартире в Новосибирске, которую ВС РФ предоставили Лаптеву на время службы. Но мужчину уволили, и теперь семья должна освободить жильё. Супруги претендуют на получение квартиры как многодетная и малоимущая семья, однако по закону их не могут поставить в очередь, так как у них нет постоянной регистрации в Новосибирске. После обращения RT к решению проблемы подключилась зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она пообещала взять ситуацию под личный контроль.

© Фото из личного архива Анастасии Афанасьевой

Муж 31-летней Анастасии Афанасьевой Игорь Лаптев на протяжении 12 лет служил в ВС РФ, семья имела стабильный доход и жильё. Однако в феврале прошлого года мужчину уволили со службы. Теперь семья должна съехать из служебной квартиры, предоставленной Лаптеву. Но другого жилья у них нет.

Семья признана малоимущей и многодетной. На этом основании супруги могут претендовать на получение жилья, однако из-за отсутствия постоянной прописки в городе они не могут встать в очередь на квартиру в Новосибирске, где родились, учатся и ходят в детсад их дети.

«Пока мы жили в служебной квартире, прописаны были временно, постоянной регистрации у нас здесь не было. Мне говорят: «Не можем вас без прописки в городе поставить на очередь, не можем прыгать выше головы и преступать закон», — негодует Афанасьева.

В мэрии Новосибирска RT подтвердили, что Афанасьева не состоит на учёте как нуждающаяся в жилом помещении.



«Афанасьева А.А. была принята была на личном приёме мэром города Новосибирска А.Е. Локтем по вопросу предоставления жилого помещения многодетной семье. Учитывая, что семья Афанасьевой А.А. не состоит на учёте нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в городе Новосибирске, законные основания для предоставления жилого помещения семье Афанасьевой А.А. отсутствуют», — отмечается в сообщении мэрии.

Впрочем, после встречи с многодетной матерью Анатолий Локоть поручил оказать семье материальную помощь и организовать сопровождение семьи Афанасьевой, чтобы решить вопрос о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилье. Однако никаких подвижек в этом вопросе до сих пор нет.

Письма от приставов

В декабре прошлого года Афанасьева и её супруг были на приёме у главного федерального инспектора по Новосибирской области Юрия Семёнова. Чиновник заверил многодетных родителей, что их не будут выселять из служебной квартиры до тех пор, пока мэрия не подыщет им другое жильё.

Однако уже в апреле на сайте Федеральной службы судебных приставов были опубликованы документы о возбуждении исполнительного производства в отношении Лаптева и его семьи. Супругам стали приходить письма из ФССП с требованиями освободить жилплощадь.

«Я была на восьмом месяце беременности и лежала в больнице с ОРВИ, когда узнала, что приставы выселяют нас из дома. Побежала оттуда в мэрию со слезами на глазах спрашивала, как же так», — вспоминает Анастасия.

Теперь супруги намерены добиваться отсрочки выселения через суд.

Езжайте в деревню

Женщина просила мэра города Анатолия Локтя позволить её семье прописаться хотя бы в квартире из маневренного фонда, чтобы они смогли встать в очередь.

«Нам сказали ехать по месту постоянной прописки в область и получать всё там. Прописка в области у нас чисто формальная. В 2015 году мы прописались в деревне, там малюсенький кусочек земли, который моя мама — она живёт в Казахстане — купила за копейки в умирающей деревне в пять домов, только чтобы мы сделали постоянную прописку», — пояснила многодетная мать.

По словам Афанасьевой, в селе Ояш Болотинского района, где прописалась их семья, толком нет никакого жилья, отсутствует инфраструктура, а автобусы туда ходят раз в неделю. Ни работы, ни школы, ни детского сада, куда можно водить детей, в этом населённом пункте нет.

«На протяжении последних полутора лет семья пытается доказать, что с момента рождения первого ребёнка они постоянно проживали в Новосибирске. Здесь дети прикреплены к поликлинике, ходят в детсад, в школу, получают пособия. Однако местные власти непреклонны: «Нужна прописка в городе», — говорит Анастасия.

Проблемы с деньгами

Проблемы многодетной семьи связаны не только с жильём — денег категорически не хватает, чтобы содержать семью из семи человек. Афанасьева говорит, что сейчас у них нет постоянного источника дохода.

«Перебиваемся подработками, у мужа постоянной работы нет, а я в декрете. Это всё очень тяжело», — рассказывает Анастасия.

Сейчас денег совсем не хватает. По словам Анастасии, даже в хорошие времена, когда её супруг ещё служил, ежемесячный доход семьи не превышал 40 тыс. рублей. Чтобы прокормить и одеть детей, супругам приходилось экономить буквально на всём. А с тех пор, как муж Анастасии лишился стабильного заработка, семья может тратить не более 30 тыс. в месяц с учётом накоплений.

Им как малоимущей и многодетной семье предоставляют детские пособия и помощь от городской администрации, однако даже с этими небольшими выплатами на человека выходит не более 5 тыс. рублей в месяц.

Отсутствие постоянной регистрации в городе, по словам Афанасьевой, оборачивается и массой других неприятностей. Все выплаты, льготы и даже удостоверение многодетной матери привязаны к прописке.

«Удостоверение многодетной матери действительно в тот срок, когда у меня действует временная прописка. Когда нас выселили, её отказались продлевать. В тот раз мы сумели выкрутиться, смогли продлить регистрацию и удостоверение. Но прописка истекает уже в апреле 2020 года», — отмечает Афанасьева.

При рождении пятого ребёнка родителям также придётся оформить ему прописку, чтобы получать выплаты и пособия. В квартире, где на птичьих правах продолжают жить супруги с детьми, прописывать новорождённого ребёнка не станут, уверена Анастасия. Соответственно, женщина не сможет получить ни единовременную выплату, ни выплату от мэра, ни пособия на ребёнка до полутора и до трёх лет.

Кроме того, с рождением пятого ребёнка изменится статус семьи Афанасьевой. Для переоформления льгот придётся менять все документы, а сделать это, по словам Анастасии, не получится.

«Это замкнутый круг», — вздыхает женщина.

В соцзащите семье предлагали оформить временную регистрацию на три месяца, но сразу уточняли, что это разовая мера — как только прописка истечёт, выплаты прекратятся. Недавно в Ленинской районной администрации Анастасии сказали, чтобы она собирала документы о постановке в очередь. По словам Анастасии, сразу после выписки из роддома ей снова придётся бегать по всему городу и оформлять нужные справки и документы.

Помогают чем могут

Как сообщили RT в мэрии Новосибирска, местные власти стараются поддерживать многодетную семью. Согласно отчёту чиновников, супругам предоставляют материальную помощь из средств бюджета города. В частности, в 2017-м семье Лаптевых выделили 8000 рублей на подготовку детей к школе, в 2018 и 2019 годах на эти же цели семье выделили 2500 рублей и 8900 рублей соответственно.

Предоставлялась и натуральная помощь — помогали одеждой, а однажды — продуктовыми наборами. Этот случай Анастасия запомнила очень хорошо.

«Я писала президенту в конце прошлого года с просьбой выделить материальную помощь, зимнюю одежду детям. Я знала, что есть такой вид помощи в виде пайков. Мы ради этих пайков бегали по чиновникам, в итоге нам выдали консервированный горошек, сайру, отруби, одну пару детских зимних ботинок, — рассказывает Афанасьева. — Стала дома варить суп из этой сайры — мяса у нас не бывает, — а две банки из трёх просроченные оказались. Перед нами извинились, конечно».

Взяли на контроль

По просьбе RT к ситуации с Анастасией Афанасьевой из Новосибирска подключилась зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она признала, что, несмотря на фактическое отсутствие нарушений закона чиновниками, многодетной матери необходимо оказать поддержку.

«С точки зрения закона нарушений судом не выявлено. Но и невиновным в лице многодетной семьи необходимо помочь. По закону. Первое, что необходимо сделать, — обратиться в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. За это время у администрации Новосибирской области будет возможность предоставить жилое помещение, пригодное для проживания многодетной семьи, в постоянное или временное пользование», — отметила депутат.

Пушкина подчеркнула, что берёт ситуацию под личный контроль. Она добавила, что обсудила проблему Афанасьевой с представителями регионального управления ФССП и губернатором Новосибирской области.

В свою очередь, председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов во время рабочей поездки в Новосибирск 21 мая встретился с Афанасьевой и её мужем. Он тоже пообещал подключиться к решению проблемы.

«Проблему Афанасьевой уже изучают юристы. В ближайшие дни к этой ситуации подключится и уполномоченный (при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. — RT). Женщина, которой рожать буквально завтра, ходит в беспокойстве, что она останется без жилья. Это говорит о том, что у нас государственная система защиты таких семей работает, мягко говоря, очень слабо. И это вопрос для всех нас, для государства — что с этим делать и какие условия надо правильно создавать», — подчеркнул Коченов.

Он обратил внимание, что это уже не первый случай, когда многодетные оказываются совершенно не защищены. Председатель общественного совета при детском омбудсмене также пообещал, что будет разбираться с ситуацией, в которой оказалась многодетная мать из Новосибирска.

На момент публикации заметки у Анастасии Афанасьевой и Игоря Лаптева родился пятый ребёнок.