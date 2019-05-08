Тюменка пытается добиться компенсации расходов на строительство дороги к своему дому

Жительница пригорода Тюмени Марина Решетникова устала ждать запланированного ещё в 2014 году строительства дороги к своему дому и подала иск на местную администрацию. Первоначально суд частично удовлетворил иск, однако чиновники добились отмены вердикта, сославшись на пропуск установленных сроков для подачи заявления. Попытки получить компенсацию за регулярные вынужденные работы по благоустройству подъезда к участку также окончились неудачей. При этом в администрации считают, что самовольное укрепление дороги могло нанести вред экологии.

© Фото из личного архива

Несколько лет назад 31-летняя юрист из Тюмени Марина Решетникова вместе с семьёй решила переехать в пригород — в село Гусево, расположенное меньше чем в 20 км от регионального центра. Выбор был сделан в том числе и с учётом предстоящего улучшения инфраструктуры района: в октябре 2014 года администрация Московского муниципального образования Тюменского района, на территории которого расположено село, утвердила план развития населённого пункта. Согласно ему, юго-западная окраина Гусева зонировалась под строительство частных домов с предусмотренным строительством дорог, тротуаров и других элементов благоустройства.



«Гусево нас устраивало полностью. Во-первых это недалеко от города, при наличии автомобиля проблемы удалённости от работы здесь просто нет, — рассказала RT Решетникова. — К тому же эти территории были выделены под соцпрограмму для многодетных детей. Обычно подобные участки находятся в приоритете в плане благоустройства и строительства дорог. По этой причине мы рассчитывали, что с коммуникациями всё должно быть нормально».

В августе 2016 года семья арендовала участок под строительство дома. Уже через месяц Марина впервые обратилась в администрацию муниципального образования с просьбой сообщить о сроках прокладывания подъездных путей к её участку. В ответе ей было сообщено о завершении работ по проектированию дорог на её улице. Само строительство должно было начаться в следующем году.

С учётом этого ответа, семья приступила к строительству дома. Но почти сразу столкнулась с первыми трудностями доступа к их участку.

«Подъезд к нашему участку представлял собой 200 метров земляной дороги, которую окончательно развозило в межсезонье. Когда шло строительство дома, техника ещё как-то проходила. Но во время отделки машины вязли уже окончательно», — вспоминает Решетникова.

Параллельно женщина продолжала переписку с администрацией. В своих ответах чиновники каждый раз давали новые сроки начала строительства дороги.

Поскольку дело так с места и не двигалось, Решетниковы начали решать свою дорожную проблему собственными силами. В сентябре 2017 они за свои деньги осыпали проблемные участки улиц Строителей и Рабочей песком.

Вышел срок

Весной 2018 года, когда вся семья окончательно переехала в Гусево, дорога к дому настолько раскисла, что её пришлось повторно засыпать песком. Участок приходилось укреплять ещё дважды: в июне и августе того же года.

«Получается, что всё это время местные власти вводили нас в заблуждение относительно сроков строительства дороги, — заключает Решетникова. — В итоге я подала в суда на администрацию за их незаконное бездействие. В своих исковых требованиях я потребовала от них выполнить работы по благоустройству и дорожному строительству, прописанные в постановлении администрации от 2014 года».

21 сентября 2018 года Тюменский районный суд Тюменской области частично удовлетворил иск Решетниковой. Суд установил факт незаконного бездействия администрации Московского муниципального образования и обязал её «организовать подъезды к домам, расположенным на улицах Рабочая, Строителей с. Гусево».

© Фото из личного архива

Однако уже в декабре чиновникам удалось отменить это решение в связи с пропуском установленного срока обращения в суд со стороны Решетниковой. Согласно российскому законодательству, гражданин имеет право подать административное исковое заявление в течение трёх месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. В случае дела Решетниковой судья Тюменского облсуда посчитала, что этим моментом является начало переписки жительницы с чиновниками, которая велась с сентября 16-го года. На этих основаниях суд второй инстанции отменил первоначально решение.

Моральный ущерб

Решетникова решила не сдаваться и направила в отношении администрации новый иск — на этот раз гражданский — о возмещении расходов за строительство дороги, которое ей пришлось осуществлять самой вместо чиновников. Издержки она оценила в 128 600 рублей. Также она потребовала взыскать с чиновников 30 тысяч рублей морального ущерба.

«В межсезонье каждый день мне приходилось парковать автомобиль за 200 метров от дома. Там же я переодевалась в резиновые сапоги до колена и по обочине, утопая в грязи, с вещами шла домой. Вечерами приходилось это делать ещё и в кромешной темноте. На нашей улице до сих пор нет ни тротуаров, ни фонарей, — сетует она. — Возможно, это не совсем очевидно со стороны, но когда это происходит постоянно — это настоящее мучение. Именно это я и закладываю в понятие моральный ущерб».

В прошлом месяце Тюменский районный суд отказал Марине в удовлетворении её исковых требований.

«Учитывая, что сроки строительства дорог в с. Гусево не установлены, мероприятия по строительству дороги по улице Рабочей с. Гусево, программой на 2018, 2019 годы не предусмотрено, суд приходит к выводу, что произведённые истцом расходы по отсыпке проезда к своему дому в сумме 128 600 рублей, не могут являться материальным вредом, подлежащим взысканию с ответчиков», — указывается в мотивировочной части решения.

Стоит отметить, что в ходе разбирательства представитель администрации района в своём исковом возражении обозначила проведённые Решетниковой работы как «самовольное строительство», которое может нести вред экологии, так как при её прокладывании использовался строительный бой. Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии РФ, этот материал считается отходами 5 класса опасности, которые должны быть утилизированы на специальных полигонах.

Сама Марина с такими доводами не согласна. По её словам, чиновники были уведомлены об этих дорожных работах, а на саму стройку неоднократно приезжали специалисты из администрации, и никаких замечаний с их стороны не поступало.

© Фото из личного архива

«Что касается экологии, то в апреле прошлого года из-за отсутствия нормальной дороги к моему участку на протяжении длительного времени не могла подъехать ассенизаторская машина. Септик канализации оказался переполненным и разлился наружу, — комментирует позицию ответчиков Решетникова. — Если бы администрация выполнила свои обязанности по дорожному строительству, этого загрязнения точно бы не было».

Недовольство растёт

В администрации Тюменского района в ответ на запрос RT ограничились кратким комментарием.

«Администрация Тюменского района не судится с гражданкой Решетниковой. Именно она является инициатором судебной процедуры. Кроме того, никто не требует от неё демонтажа этого участка дороги», — сообщили в администрации.

Сама Решетникова уже направила апелляцию на решение райсуда. При этом она признаёт, что шансы на успех этого обжалования «практически нулевые».

«Сейчас я просто хочу поднять внимание к этой проблеме. Положительного решения здесь ждать и не приходится. Наш случай не единичный. Практически в каждом муниципальном образовании есть участки, не обеспеченные дорогами, — утверждает она. — Если наш иск удовлетворят, это может стать прецедентом. Соответственно, может быть пересмотрена вся судебная практика по аналогичным делам».

Между тем, жители Гусева уже и не надеются, что чиновники займутся дорожными вопросами села, и сами готовы действовать по примеру Решетниковой.

«Практически все владельцы этих участков неоднократно писали главе района с просьбой заняться нашими проблемами. Помимо дорог, в селе практически отсутствует какое-то благоустройство: нет ни освещения, ничего, — рассказала RT жительница Гусева Ольга Ковалёва. — Мы с соседями тоже планируем скинуться и засыпать подъезды к нашим домам самим. Выхода другого просто нет. Я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время что-то может сдвинуться с мёртвой точки».