Под Калининградом директора ДК подозревают в мошенничестве из-за покупки сценических костюмов

В Калининградской области 62-летнюю руководительницу Долгоруковского Дома культуры Валентину Житинец заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, женщина фиктивно трудоустроила на должность методиста ДК знакомую и сама получала её зарплату, похитив таким образом 101 тыс. рублей из бюджета. Житинец признаёт, что нарушила закон. При этом она подчёркивает, что потратила все эти деньги на покупку костюмов для любительского танцевального ансамбля «Россияночка». Если вина Житинец будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы. Коллеги и родители, которые водят детей на кружки в ДК, встали на сторону Валентины. Они рассказывают, что женщина своими силами полностью восстановила дом культуры.

© Фото из личного архива

«Я уже четвёртый год как на вулкане живу, то допросы, то суды. Муж меня успокаивает, говорит: «Ты же ничего плохого не сделала», а я боюсь, что доказать следователям ничего не смогу, — говорит 62-летняя Валентина Житинец. — Они же слышать не хотят, что по другому я бы ансамбль обеспечить костюмами не смогла. Не было денег в бюджете на «Россияночку».

Карьерный рост

В Калининградскую область Валентина Житинец переехала в 1996 году из Казахстана. По образованию женщина — театральный режиссёр, и на работу по специальности она долгое время устроиться не могла. Приходилось работать уборщицей в крупной строительной фирме. Впрочем, творчество женщина не оставила и периодически помогала местной администрации устраивать культурно-массовые мероприятия.

«В 2004 году я провела День Нептуна, и главе посёлка так праздник понравился, что он мне предложил возглавить ДК. Я, если честно, упиралась. Зарплата всего 1600 рублей в месяц. Но они ещё и квартиру предложили в старом немецком доме. В итоге я согласилась, а потом пожалела. Сам ДК в совершенно ужасном состоянии оказался — туалета нет, мебель поломана, всё прокурено, стёкла и двери выбиты», — рассказывает Житинец.

По словам женщины, ей фактически пришлось самой приводить здание в порядок.

«Мы с уборщицей на пару всё оттирали, — рассказывает Житинец. — Окна были старые, совдеповские, все пробитые. Мне даже пришлось оформить на себя кредит, чтобы поменять в ДК окна и двери. Мой муж плитку клал в туалете. С местной мебельной фабрикой договорилась — мне несколько столов и стульев со шкафами дали. В общем потихоньку начали обустраиваться».

«Россияночка»

Почти сразу в ДК появилась детская танцевальная группа. Её руководил муж Валентины Владимир. Он по образованию хореограф, но в Долгоруково работал на заводе Балтийской металлургической компании. Дважды в неделю после смен он приходил в ДК и проводил занятия для детей.

Со временем штат расширился — появился хореограф, а Владимир Житинец ушёл с завода и возглавил созданный на базе ДК танцевальный ансамбль «Россияночка». Постепенно ДК стал пользоваться популярностью у местных жителей.

В общей сложности кружки здесь посещают около 250 детей и взрослых. А ансамбль «Россияночка», в котором танцуют и поют более 40 человек, стал визитной карточкой посёлка Долгоруково.

«Мы постоянно в областных мероприятиях участвуем, за границу тоже выезжаем. А недавно на «Играй, гармонь» выступали», — рассказывает худрук «Россияночки» Анна Белоусова.

По её словам, трудности у ансамбля всё же были — не хватало хороших костюмов. Тогда Житинец пошла на хитрость: оформила знакомую методистом в ДК.

Женщина на работе не появлялась. Её обязанности выполняла сама Валентина, а зарплату она тратила на костюмы. За 10 месяцев ей таким образом удалось получить 101 тысячу рублей.

«Зато с родителей детей мы денег на костюмы никогда не собирали, и кружки в ДК были бесплатными», — говорит Житинец.

Уголовное дело

По мнению Житенец, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью «Россияночки» после её конфликта с двумя местными депутатами.

В 2014 году к Долгоруковскому ДК присоединили в качестве филиала Славский ДК, который находился в плачевном состоянии. По смете на ремонт дома культуры требовалось более 4 млн рублей. Поскольку в бюджете таких денег не было, работа Славского ДК была перенесена в Долгоруковский.

Двум местным депутатам это не понравилось, и они инициировали прокурорскую проверку.

«Написали, что я озолотилась на ДК, — рассказывает Житинец. — С 3 декабря 2015 года началась прокурорская проверка».

Прокуратура проверяла деятельность ДК почти 17 месяцев. Но в итоге все «масштабные хищения» свелись к одному эпизоду, связанному с покупкой костюмов на 101 тысячу рублей.

В мае 2017 года Багратионовский отдел МВД возбудил уголовное дело в отношении Житинец по статье 159.3 УК («Мошенничество в крупном размере»), предполагающей до шести лет лишения свободы.

В декабре 2018 года уголовное дело в отношении Житинец было закрыто «за отсутствием состава преступления» и женщина получила право на реабилитацию.

«Подходит ко мне следователь Попов, жмёт руку, говорит что всё — дело закрыто, — рассказывает Валентина. — Вы у меня много крови попили, говорит. Ну я ему — вы у меня тоже. Но недолго моя радость продлилась».



В феврале 2019 года прокуратура потребовала возобновить уголовное дело и отправить его на повторное расследование. Сейчас Валентина Житинец снова подследственная.

«Хочется плюнуть на всё,— жалуется Валентина. — Для меня ДК стал делом всей жизни. А сейчас из-за всех этих проблем уже сил нет серьёзно заниматься».

Узнала вся область

Бывший глава посёлка Долгоруково Сергей Пчелинцев в разговоре с RT рассказал, что формально Валентина Житинец нарушила закон. Тем не менее он считает, что наказывать её не за что.

«Да есть там нарушение,— рассказал Сергей. — Если бы я знал, пресёк в своё время. Обратилась бы ко мне и нашли бы на костюмы средства. Но судить Валентину за это — явный перебор».

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© kdc.dolgorukovo

Художественный руководитель ДК Анна Белоусова также на стороне Валентины.

«Когда она пришла, появилась какая-то работа, оживился клуб, — рассказывает Белоусова. — Она начали с мужем что-то делать, пошла работа, пошли дети, заметно всё это было. А потом её кто-то попросту оговорил. За четыре года она высохла, как вобла стала. И давление у неё постоянно из-за этого. Но я понимаю, если бы она взяла себе деньги! Но она же их тратила на ДК! У нас теперь костюмов столько, что, наверное, во всём районе вместе взятом нет столько костюмов в клубах».

Родители, чьи дети занимаются в Долгоруковском ДК, также считают уголовное преследование Валентины возмутительным.

«Мой сын с 5 класса ходил в «Россияночку», — рассказывает жительница Долгоруково Наталья Старова. — Ему уже 20, а он до сих пор их посещает. У детей есть возможность выступать по стране, развивать свои таланты. Они вот даже в «Играй, гармонь» участвовали в 2017 году».

Другая жительница Мария Данилова отметила, что благодаря Валентине Житинец и её мужу о Долгоруково узнала вся область.

«Есть много ДК которые просто номинально существуют, — сказала Мария.— Но Валентина очень старалась, с нуля его создала. То что там раньше было прилично никак не описать. А костюмы, костюмы видели? Да они по пять тысяч минимум каждый, наверное!»

Мнение прокурора

В прокуратуре Калининградской области RT сообщили, что дело вернули на повторное расследование, поскольку оно было прекращено незаконно.

«01.02.2019 заявителем прокурора Калининградской области вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК, в связи с его незаконностью и необходимостью проведения дополнительных следственных действий», — заявили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу в отношении Валентины Житинец проводится предварительное расследование сроком до 27 июля.

Адвокат Валентины Житинец Владимир Середин считает действия прокуратуры необоснованными.

«Уже превышены разумные сроки следственных действий по уголовному делу. Продлевать они могли по месяцу, а тут сразу до июля, — заявил RT адвокат.— При этом проводить следствие по сбору дополнительных доказательств вины они уже не могут, разве что устранить какие-то нарушения процессуального характера».

Адвокат отметил, что через год возможно отменить решение прокуратуры об отмене постановления о прекращении уголовного дела за истечением срока давности. Как заявил Середин, на данный момент действия надзорного ведомства приводят к ухудшению положения его подзащитной, что запрещено согласно пленуму Верховного суда.