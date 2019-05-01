В Приморье организатор аттракциона, унёсшего жизни двух человек, избежал наказания

В Приморье суд рассматривает по существу уголовное дело, возбуждённое после гибели двух человек на местном пляже. Андрей Тихонович и Татьяна Горюнова упали с большой высоты во время парасейлинга — катания на парашюте, прикреплённом тросом к катеру. Подсудимый — инструктор Сергей Винник — забыл должным образом закрепить отдыхающих. В итоге они сорвались с высоты более 50 метров. Следствие привлекло к ответственности только рядового сотрудника аттракциона, а к организатору бизнеса у правоохранителей вопросов не возникло. Родные погибших возмущены таким решением.

Андрей Тихонович и Татьяна Горюнова за секунды до падения в воду

© Фото предоставлено Людмилой Тихонович

Смертельный аттракцион

В селе Андреевка Хасанского района Приморья местный предприниматель Андрей Синявский взял в аренду участок пляжа в бухте Троицы, где организовал экстремальный водный аттракцион. За 2500 рублей он катал всех желающих над бухтой на прикреплённом к катеру парашюте.

23 июля прошлого года Андрей Тихонович и Татьяна Горюнова, отдыхавшие на пляже, решили попробовать парасейлинг. В тот вечер аттракцион обслуживал ранее судимый житель Владивостока Сергей Винник. 29-летний мужчина уже не первый год работал на Синявского. При этом, как установило следствие, трудовые отношения официально не оформлялись.

По версии следствия, Винник, находясь в состоянии наркотического опьянения, пренебрёг своими должностными обязанностями и не закрепил должным образом на Тихоновиче и Горюновой страховочные жилеты и подвесную систему парашюта. После проведения инструктажа он дал команду сидящим в лодке напарникам, и те начали подъём парашюта.

Купол успел подняться на высоту не менее 50 метров (как показала судмедэкспертиза, высота составляла порядка 80 метров). Спустя несколько минут мужчина и женщина сорвались. От удара о поверхность воды они получили тяжелейшие травмы.

Работники аттракциона подняли пострадавших на борт лодки и поспешили на берег. Однако там не оказалось медика. В итоге Тихоновича и Горюнову пришлось переправлять на другую сторону бухты в посёлок Зарубино — к местному фельдшеру. Живой удалось довезти только Татьяну, но и она вскоре скончалась.

Первоначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Из постановления о возбуждении уголовного дела следовало, что вина может лежать на организаторе аттракциона.

«Таким образом, 23.07.2018 неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовало оказание услуги по организации отдыха, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть Горюновой Т.А. и Тихонович А.М.», — говорилось в документе, составленном через несколько часов после трагедии.

Однако в итоге обвинение предъявили только Сергею Виннику по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Первая статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы, тогда как вторая — лишь до четырёх. Родных погибших возмутило такое решение правоохранительных органов. Кроме того, близкие Татьяны и Андрея не понимают, почему среди обвиняемых нет организатора аттракциона Синявского.

При этом следователи пришли к выводу, что в его действиях не было состава преступления: всё оборудование было исправным, а трагедия произошла из-за ошибки инструктора.

На допросе Винник полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах трагедии.

По его словам, он сначала надел на отдыхающих специальные шорты, закрепил их карабинами к трапеции парашюта, осмотрел, как надеты спасательные жилеты, и провёл инструктаж. Однако, по словам обвиняемого, перед самым взлётом Андрей Тихонович якобы вспомнил, что ему необходимо закрепить его небольшую видеокамеру.

Тогда, согласно показаниям Винника, он отправился искать верёвку и отстегнул карабины, чтобы в это время у отдыхающих не затекли руки. Вернувшись, Винник закрепил камеру, а про карабины забыл. Мужчина утверждает, что его отвлекла вопросами Татьяна Горюнова.

«Я полностью признаю свою вину в содеянном, я не желал смерти указанным лицам. Всё произошло по моей вине, по случайности. Я просто забыл пристегнуть указанных лиц к трапеции во второй раз, а также снова это проверить. Из-за этого они упали с высоты, а впоследствии погибли», — заявил Винник на допросе.

Мать погибшего Тихоновича Людмила считает, что в трагедии, помимо инструктора, виновен и организатор аттракциона Андрей Синявский. По её мнению, оборудование могло быть изношенным и просто порваться в полёте.

«Свидетели слышали, как мой сын сразу после взлёта громко кричал, сигнализируя о каких-то проблемах. Татьяна также подавала знаки ногами, как это прописано в инструкции, когда нужно сообщить вниз о нештатной ситуации. Но их призывы проигнорировали. В показаниях фигурантов есть серьёзные расхождения по цветам оборудования. Камера Андрея куда-то делась, и пока я не подняла этот вопрос, ею вообще никто не интересовался», — заявила Людмила RT.

Женщина предполагает, что сотрудники Синявского могли специально её «потерять», так как запись свидетельствовала не в их пользу.

Также Людмила возмущена тем, как было организовано оказание помощи пострадавшим.

По её словам, Андрей Синявский распорядился, чтобы подчинённые везли пострадавших в посёлок Зарубино, а затем не стал звонить в скорую, а сам поехал за фельдшером. В полицию он сообщил о трагедии только спустя 35 минут после смерти её сына.

Людмила не исключает, что сотрудники Синявского после трагедии могли избавиться от улик. Так, свидетель Репина рассказала, что сразу после ЧП молодые люди поплыли за остававшимся в воде парашютом, но якобы «стали не доставать его, а топить, поскольку долго ныряли в воду и вернулись без парашюта».

Женщина писала многочисленные жалобы, в том числе и в прокуратуру. Но пока это не принесло результатов. Сейчас Людмила добивается, чтобы компетентные органы проверили деятельность местных прокуроров и следователей. Мать погибшего подозревает их в предвзятости. Тем временем уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.

Позиция владельца и СК

Андрей Синявский, в свою очередь, заявил RT, что пытался сделать всё возможное для спасения Горюновой и Тихоновича.

«Мы сразу позвонили в скорую помощь, но в тот момент врачи уже были на вызове. Произошла авария с погибшими, и медики были там, — утверждает Синявский. — Нам предложили везти пострадавших до Славянки, а это 50 километров. В итоге мы повезли их на катере их Зарубина, где был фельдшер. Я до сих пор в шоке, но первую помощь мы оказывали, как могли».

Как уверяет Синявский, он чувствует вину за произошедшее. При этом, по его словам, всё парашютное оборудование было новым.

«Мы меняем оборудование каждые два сезона, — говорит Синявский. — То, на котором они летели, только один год отработало. Люди, запускавшие парашюты, были достаточно опытные и проработали уже четыре года. Я очень сожалею, что случилась такая беда, что Винник не пристегнул (погибших. — RT) креплениями. По его словам, он отвлёкся. И я тоже чувствую вину. Что касается лицензии, то этот вид деятельности у нас в России не лицензируется. На парасейлинг нет регламентов. На законодательном уровне ничего для этого нет. Как я могу сделать то, чего нет?»

RT направил запрос в управление Следственного комитета по Приморскому краю с просьбой прокомментировать обстоятельства расследования.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю в 2018 году проводилось расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту смерти двух граждан.

В ходе предварительного следствия установлено, что смерть наступила в результате неосторожных действий Винника С.Г., в связи с чем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — говорится в сообщении Управления СК по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что другие лица не причастны к смерти Тихоновича и Горюновой.

«Доводы о неоперативном выезде сотрудников следственного отдела на место происшествия, в том числе к месту запуска парашютов, с целью установления возможных очевидцев, своего объективного подтверждения в ходе рассмотрения настоящего обращения не нашли», — заявили в СК.

Мнение юриста

Адвокат Марат Аманлиев считает, что в такой ситуации ответственность должны нести все причастные, в том числе руководитель.

«Когда генеральный директор понимает, что он будет отвечать, то он будет очень заинтересован в том, чтобы постоянно следить за безопасностью оказания услуги. Следователи, рассматривая материалы проверки, должны понимать, что организатор услуги должен был осуществлять контроль за её предоставлением. Не должно такого быть, что он её просто организовал, а виноваты уже рядовые сотрудники», — заявил Аманлиев.

При этом, по мнению юриста, дополнительно регулировать и контролировать сферу услуг достаточно сложно.

«Отрегулировать каждый вид деятельности, каждую услугу невозможно. Тут можно подумать над обязательным страхованием при подобных видах деятельности. С другой стороны, невозможно придумывать страховки наперёд и застраховать любой вид оказания услуг, тем более что в сфере развлечений при современном развитии технологий появляется много нового», — заключил юрист.

RT будет следить за судебным процессом.