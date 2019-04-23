Москвич с тяжёлой формой остеопороза добился статуса инвалида

Сергей Кузьмичёв, 51-летний житель Москвы, страдающий рядом хронических заболеваний, смог добиться присвоения статуса инвалида II группы. В местном отделении Федерального бюро медико-социальной экспертизы оснований для такого постановления не находили. Потребовались долгая переписка с уполномоченными органами и публикация RT, чтобы было принято положительное решение. Средства гарантированной теперь пенсии мужчина планирует потратить на погашение долгов за услуги ЖКХ и покупку электрической инвалидной коляски.

RT

Сергею Кузьмичёву, одинокому больному мужчине с юго-запада Москвы, дали бессрочную инвалидность II группы. Незадолго до осмотра Сергея представителями Федерального бюро медико-социальной экспертизы RT рассказывал о его проблемах. У 51-летнего мужчины прогрессирующий остеопороз III—IV степени. Сейчас мужчина ещё может ходить сам, однако вскоре он может стать колясочником, а потом и вовсе парализованным.

«Приезжали 12 апреля, очень дотошно осмотрели мой быт, — рассказывает Сергей. — Потом провели беседу, взяли все мои медицинские документы и выписки. Осмотрели меня досконально, можно сказать, каждый миллиметр моего тела. Сказали ждать результатов».

Изначально Сергей ожидал исхода экспертизы с изрядным скепсисом — в прошлый раз инвалидность ему не дали. Для него такой вердикт мог означать голодную смерть — без инвалидности мужчина был лишён пенсии и права на помощь социального работника. Работать, как и самостоятельно себя обслуживать, он уже не в состоянии.

Однако 18 апреля ему позвонила делопроизводитель Федерального бюро МСЭ и сообщила, что заключение готово: мужчина получил бессрочную инвалидность II группы. Также ему дали направления на выдачу двух инвалидных колясок с ручным приводом — для дома и для улицы — и устройства для помощи при подъёме с кровати и ходунков.

«Очень важно, что инвалидность бессрочная, — поделился с RT Кузьмичёв. — Последние пять месяцев были для меня сплошным адом. Вы не представляете, что это значит: ездить собирать бумажки, справки, сдавать анализы. Если бы не бессрочность, уже через шесть месяцев мне пришлось бы начинать всю эпопею заново».

В планах мужчины оформить пенсию и региональную надбавку. На это может уйти до двух-трёх месяцев. Также Сергей планирует закрыть долги по ЖКУ (на данный момент у него скопилось 54 тыс. рублей задолженности) и начать откладывать деньги на электрическую коляску. Сам он, по его словам, не сможет справляться с механической.

«То, что я скоро слягу, только вопрос времени, — уверен Кузьмичёв. — С ручным приводом коляска — это для больницы, санитар чтобы возил. Сам я не смогу на ней передвигаться. Поэтому буду потихоньку копить на электрическую. Ну а так буду искать способы как-то замедлить развитие болезни и стараться обустроить жизнь исходя из того, что мне ею оставлено».

Летом Сергей хочет попасть в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии — возможно, там ему подскажут, как приостановить развитие остеопороза. За последние четыре года у мужчины уже было зафиксировано шесть переломов поясничного и грудного отделов позвоночника. При этом, по его словам, к перелому может привести даже кашель.

Ранее RT уже писал о жизни Сергея Кузьмичёва в пустой квартире на улице Удальцова. Мужчина обратился к телеканалу с просьбой рассказать о своей проблеме.

Кузьмичёв с детства имел многочисленные проблемы со здоровьем, сильно заикался и был замкнутым. Школу и институт он тем не менее окончить смог, работал закупщиком для молочных отделов магазинов. Свою семью он не завёл, был очень сильно привязан к матери. По его словам, он решил посвятить ей свою жизнь.

Десять лет назад мать Сергея скончалась, а через три года не стало и его отца. Он остался совсем один — с родной сестрой давно разругался, другие родственники его судьбой не интересовались.

С 2015 года мужчина испытывает сильные боли в спине. Осмотр у врача выявил у Сергея остеопороз III—IV степени и множественные переломы позвоночника. Работать мужчина уже не мог, он обратился в местное бюро медико-социальной экспертизы, чтобы оформить инвалидность, однако там ему отказали. В ответ он составил подробное обращение, объясняющее, что отказ в инвалидности обрекает его на голодную смерть — пенсия должна была стать его единственным доходом.

Хронических болезней у Сергея действительно много — это остеопороз, бронхит, гастрит, гломерулонефрит, атопический дерматит, ещё ранее был логоневроз. Инвалидность он мог получить ещё в детстве, но по каким-то причинам его мать, по специальности медик, об этом заботиться не стала.

Добиться инвалидности Кузьмичёв смог только в 2017 году, после длительной борьбы с бюро социально-медицинской экспертизы, неоднократных обращений в надзорные ведомства и органы власти. От голода и одиночества он не умер только благодаря помощи соседки по дому и социальным работникам.

Весь 2018 год Сергей жил на пособие, смог частично закрыть накопившиеся долги по ЖКУ и даже отложить немного на чёрный день. Живёт мужчина более чем скромно. Квартира его абсолютно пустая, из интерьера в ней диван, стол, пара стульев, холодильник, плита и пара шкафов. Обои ободраны некогда жившей у Кузьмичёва кошкой, на полу старый затёртый паркет, в шкафах — пара курток и сменный комплект постельного белья. Холодильник почти пуст — в нём всего несколько упаковок творога.

«Бытовой минимализм» Сергей в своей жизни возвёл в абсолют. По его словам, отсутствие мебели очень удобно — она не собирает пыль и не мешает ходить, опираясь на стены. Из еды только творог и овсянка, потому что другого его желудок не переносит. Мужчина бреется налысо, чтобы не нужно было часто мыться: сам принять ванну он не может, приходится обтираться губкой. Телевизор Кузьмичёв не смотрит, интернетом никогда не пользовался, друзей у него нет, а домашних животных заводить он не хочет.

Из «развлечений» у Сергея только старое радио на батарейках — его единственное «окно в мир». Болезнь вынудила его стать затворником — в прошлом году он выходил из квартиры всего четырежды, в этом — один раз, а в будущем может полностью утратить способность к самостоятельному передвижению.

После рассказа RT о жизни Сергея Кузьмичёва Федеральное бюро МСЭ пересмотрело свои взгляды на диагноз мужчины, и теперь он избавлен от периодической волокиты с анализами и медицинскими справками.

И всё же от помощи Сергей категорически отказывается — стоит на своих принципах и говорит, что не хочет, чтобы его считали «маменькиным сынком». Сейчас вся его жизнь — это борьба с болью и подготовка к полной парализации. Однако, несмотря на достойную уважения стоическую позицию и внешнее спокойствие, мужчина всё же признал в разговоре с RT, что внимание со стороны было для него очень важно.