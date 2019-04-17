«Повернула, но не убивала»: в Петербурге четыре года не могут определить виновника смертельного ДТП

В Санкт-Петербурге уже четыре года не могут поставить точку в уголовном деле о ДТП, в котором в 2015 году погиб 25-летний Василий Куприянов. Он дожидался на тротуаре зелёного сигнала светофора, когда его сбил Renault Duster, пытавшийся уйти от столкновения с автомобилем, который поворачивал в неположенном месте. Именно на водителя второго автомобиля Елену Чернову прокуратура возлагает ответственность за трагедию. По словам матери погибшего Александры Куприяновой, в суде Чернова заявляет, что виновна не она, а владелец Renault. Куприянова боится, что по делу истечёт срок давности и за смерть её сына никто не ответит.

Виновник аварии в Санкт-Петербурге, в котором погиб 25-летний Василий Куприянов, до сих пор не привлечён к ответственности. Трагедия произошла ещё в 2015 году, но дело после долгого следствия теперь рассматривает суд. Мать погибшего опасается, что обвиняемая в совершении ДТП может избежать наказания.

Смертельное ДТП

Днём 14 июля 2015 года Василий Куприянов стоял на тротуаре возле перекрёстка Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы и ждал разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Водитель красного Hyundai Елена Чернова поворачивала с Новоизмайловского шоссе налево, несмотря на запрещающий знак. В это время по встречной полосе того же шоссе двигался Renault Duster. Александр Васин, находившийся за рулём, попытался избежать столкновения, но, его автомобиль, ударившись о переднюю часть Hyundai, вылетел на тротуар. Там он сбил стоявшего у бордюра Куприянова и влетел в газетный киоск.

Видео ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга (14 июля 2015 года)

Очевидцы бросились доставать молодого человека из-под обломков, но от полученных травм он скончался ещё до приезда машины скорой помощи. Водитель Renault и продавец газетного киоска были госпитализированы.

Вышедшая из Hyundai Елена Чернова была удивлена, когда ей сообщили, что она нарушила правила дорожного движения, рассказывали очевидцы. По их словам, женщина заявляла прямо перед камерой, что каждый день там поворачивала.

На место ДТП приехал отец Василия, однако Елена к нему подходить не стала, говорили друзья погибшего.

После аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, которое привело к смертельному ДТП с одним погибшим. Обвиняемой стала именно Чернова, а Васин проходит в качестве свидетеля.

По словам матери погибшего Александры Куприяновой, через месяц после аварии Елена Чернова позвонила ей и попросила прощения.

«Я лишь ответила: «Бог простит», ведь как я могу простить её за смерть сына? Больше она со мной не связывалась и помощи не предлагала», — рассказывает Александра в интервью RT.

Суд

В конце августа 2016 года прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Черновой.

«По версии следствия, Чернова, управляя автомобилем, на регулируемом перекрёстке при пересечении улицы Бассейной и Новоизмайловского проспекта нарушила требования дорожного знака 4.1.4 ПДД РФ, разрешающего движение только прямо и направо, выполнила левый поворот и, не убедившись в безопасности своего манёвра, выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение со встречным автомобилем. Встречный автомобиль в результате столкновения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, скончавшегося на месте», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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Дело поступило в Московский районный суд Санкт-Петербурга 31 августа того же года. Однако ещё до рассмотрения дела по существу судья увидел в материалах неточности и вернул его на стадию следствия.

В мае 2017 года дело вновь поступило в суд. Предварительные слушания неоднократно откладывались, и первое было назначено лишь на 6 декабря. Впоследствии заседания также часто переносили из-за неявки свидетелей, подсудимой, которая, по словам матери погибшего, с момента аварии находится под подпиской о невыезде, и по другим причинам.

В начале июня 2018 года по делу была назначена судебная экспертиза.

Александра Куприянова переживает, что процесс явно затягивается и виновные в смерти её сына могут остаться безнаказанными.

«Каждое заседание начиналось с ходатайств адвоката Черновой, что следствие выгораживает Васина, и на самом деле именно он виноват в аварии, и что экспертизы сделаны с нарушениями. Суд пришёл к выводу, что необходима ещё одна экспертиза, и назначил её в октябре 2018 года. Дело ведёт уже четвёртый судья, и всё идёт к тому, что пройдёт 6 лет с момента ДТП, и всё — не будет никакого вердикта, дело просто закроют», — считает Куприянова.

Женщина не пропускает ни одного заседания, которых было уже порядка 30. По её словам, Чернова уверяла в суде, что невиновна.

«Она утверждает, что не она наехала на моего сына, а значит не виновата. Единственное, что она признаёт — это то, что повернула не в том месте. Сейчас её адвокат всеми способами пытается доказать, что во всём виноват Васин», — утверждает Александра.

Как рассказала RT сестра погибшего Анастасия Каширская, пострадавший в результате ДТП продавец газетного киоска потребовал у Черновой компенсации на лечение — 50 тыс. рублей.

«Она тогда ему ответила, чтобы собирал все чеки и обращался в суд. Так она ничего платить не собирается», — рассказывает Анастасия.

RT попытался связаться с адвокатом Черновой, но она оказалась недоступна для комментария.

«Похоже на затягивание дела»

Московский адвокат Марат Аманлиев в беседе с RT предположил, что вердикт всё-таки будет вынесен до истечения срока давности.

«Происходящее похоже на затягивание дела, чтобы его можно было прекратить по срокам давности, но, скорее всего, ещё два года это не продлится, и судом будет вынесен вердикт. Все шесть лет тянуть процесс в данном случае невозможно. Когда будут проведены все необходимые экспертизы, судья примет решение», — считает адвокат.

Как считает Аманлиев, даже если экспертиза покажет, что водитель Renault превышал скорость, то Александра Васина всё равно вряд ли переведут из статуса свидетеля в обвиняемые. По словам московского адвоката, превышение скорости не привело бы к смерти пешехода в случае, если водитель Hyundai не поворачивала бы под запрещающий знак.