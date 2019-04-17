По итогам внутренней проверки: ФСБ расследует дело о хищении более 300 млн рублей на предприятии ОПК в Челябинске

ФСБ проводит обыск и выемку документов в специальном конструкторском бюро «Турбина» в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального подразделения ведомства. Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения более 300 млн рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа. В «Ростехе» отметили, что нарушения обнаружены по результатам внутренней проверки.

В Челябинске сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности проводят обыски в специальном конструкторском бюро «Турбина», который входит входит в состав АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, возбуждено уголовное дело по факту хищения более 300 млн рублей.

«Управление ФСБ по региону проводит обыск и выемку документов на челябинском предприятии АО «СКБ «Турбина». Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ по факту хищения более 300 млн рублей, которые были выделены в рамках гособоронзаказа», — говорится в пресс-релизе.

АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» — предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Организация является специализированным и единственным на постсоветском пространстве разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 45 кВт. Как указано на сайте предприятия, на нём работают около 1200 человек.

Информацию об обысках подтвердили в пресс-службе «Ростеха». В госкорпорации подчеркнули, что оказывают помощь силовикам.

«Следственные мероприятия инициированы по результатам внутренней проверки соответствующими подразделениями организаций корпорации, материалы были переданы в правоохранительные органы. Служба безопасности корпорации оказывает содействие на всех этапах проверки», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ

РИА Новости

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Проверка Генпрокуратуры

Во вторник, 9 апреля, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. По его словам, на подведомственных предприятиях «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

В общей сложности была проведена проверка почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций («Роскосмос», «Росатом», концерн «Алмаз-Антей», ОАК, «Уралвагонзавод»). В результате проверок были выявлены различные нарушения, среди которых неправомерное распоряжение средствами, выделяемыми для выполнения работ в рамках оборонзаказа, завышение стоимости услуг, срыв сроков и многое другое.

В пресс-службе «Ростеха» подчеркнули, что поддерживают плотные контакты с правоохранительными структурами и Генпрокуратурой РФ, налажено эффективное взаимодействие.

«Речь идёт о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности «Ростеха» и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел», — поясняли в госкорпорации.

Вместе с тем в крупнейшей промышленной компании страны, в которой работает свыше 500 тыс. человек, подчеркнули, что собственные службы безопасности за 2018 год помогли предотвратить нанесение ущерба на сумму 3,4 млрд рублей. Кроме того, удалось добиться возвращения активов и возмещения ущерба на общую сумму 975 млн рублей.

«Компания ежегодно демонстрирует рост выручки и других финансовых показателей. Добиться этого было бы невозможно без эффективной и жёсткой системы контроля, которая действует на всех предприятиях «Ростеха», — указывали в пресс-службе.

Помимо этого, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Согласно документу, увеличивается число членов (с 9 до 11) наблюдательного совета за счёт представителей предпринимательского сообщества, полномочия членов совета становятся бессрочными. К тому же снимается ограничение численности членов научно-технического совета корпорации.

При этом федеральным госслужащим на безвозмездной основе разрешается участвовать в управлении дочерними организациями «Ростеха» в качестве членов коллегиальных органов управления, но без владения активами корпорации.