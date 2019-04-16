Суд восстановил на работе уволенную за 1,5 года до пенсии многодетную мать

Иркутский областной суд признал незаконным увольнение многодетной матери предпенсионного возраста Ольги Войчик из больницы. По словам женщины, её руководство больницы заставило перейти с должности санитарки на должность уборщицы, уменьшив оклад, но сохранив обязанности, а затем и вовсе уволило под формальным предлогом. Суд первой инстанции встал на сторону медучреждения. Однако Войчик заметила, что руководство больницы представило поддельные документы, и обратилась в СК и к областному омбудсмену. В итоге она смогла обжаловать решение и получить компенсацию, а также добиться восстановления на работе. Впрочем, в первый же день женщине был объявлен выговор, хотя приказа о зачислении в штат ещё не было. Женщина решила уволиться по собственному желанию, однако отметила, что смогла добиться справедливости.

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Иркутский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и обязал городскую клиническую больницу №3 восстановить на работе многодетную мать предпенсионного возраста Ольгу Войчик, о которой ранее рассказывал RT.

Женщина работала санитаркой в больнице с 2013 года. Под предлогом отсутствия у неё необходимой квалификации в 2017 году её вынудили перевестись на низкооплачиваемую должность уборщицы, сохранив при этом за ней все прежние обязанности. Пройдя положенные курсы, Войчик неоднократно обращалась к руководству с просьбой вернуть её на прежнюю должность. Но в результате работницу уволили за прогул, когда она в очередной раз пошла добиваться перевода. Непреклонная Войчик отправилась добиваться справедливости в суде.

Поддельные документы

11 января 2019 года Кировский районный суд Иркутска принял сторону представителей больницы и признал законным увольнение женщины. Однако, по мнению Войчик, в суде были представлены поддельные документы — якобы написанное ею заявление о переводе на должность уборщицы. Женщина решила обжаловать постановление суда и обратилась в региональное управление Следственного комитета.

«В СК провели экспертизу и доказали, что представители больницы принесли в суд поддельные документы. Их действительно подписывали сестра-хозяйка и другие неустановленные лица. Результаты мы представили суду на апелляции», — рассказывает RT Войчик.

Женщина также пояснила, что на данный момент дело о подделке четырёх документов передали в ГУ МВД России по Иркутской области, где намерены подробно разобраться в ситуации.

Восстановленная справедливость

11 апреля Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление суда первой инстанции, обязав руководство больницы восстановить женщину в должности уборщицы. Кроме того, Войчик выплатят 109 тыс. рублей за время вынужденного прогула, 6 тыс. рублей, потраченных на повышение квалификации и 10 тыс. рублей моральной компенсации.

«Такого решения мы не ожидали даже — были очень рады! После суда с адвокатом поехали в больницу, чтобы там исправили запись в моей трудовой книжке и подписали приказ о восстановлении в должности», — рассказала Войчик RT.

Однако в больнице возвращению женщины не обрадовались. Ей сообщили, что она обязана немедленно приступить к работе, несмотря на временное отсутствие приказа о зачислении в штат.

От переживаний у женщины закружилась голова и она поехала домой. Вечером ей позвонили от работодателя и сообщили, что на неё составлен административный протокол об отсутствии на рабочем месте и она будет уволена за прогул.

«Я поняла, что с таким отношением работать не смогу, и сказала, что буду увольняться по собственному. После звонка самочувствие ухудшилось: у меня поднялось давление. Пришлось даже скорую вызывать», — рассказывает многодетная мать.

По словам Войчик, сейчас она встала на учёт в центр занятости, где обещают найти новую работу и выплачивают женщине временное пособие 10 тыс. рублей. Кроме того, Ольга содержит своё хозяйство и продаёт молоко и творог. Именно на эти средства и живёт сейчас семья с тремя детьми, один из которых инвалид.

«Несмотря на то что работу я всё-таки потеряла, у меня есть чувство морального удовлетворения, что справедливость существует. За меня вступился аппарат уполномоченного по правам человека, адвокат бесплатно решил мне помочь. Вы нашли мою историю и не остались в стороне. Это наша большая победа! Одна я бы не справилась», — благодарит женщина.

В свою очередь, адвокат Войчик Артём Хоменко пояснил RT, что требование работодателя приступить к выполнению обязанностей в тот же день незаконно.

«Постановление вступает в силу с момента провозглашения. После этого работодатель обязан подписать приказ о восстановлении работника в должности, и затем Ольга может приступать к выполнению обязанностей. В данном случае у моей подзащитной формально отсутствовало рабочее место: вакансию уборщика производственных помещений упразднили, оставив просто должность уборщика, которым Войчик не числилась», — пояснил Хоменко.

В городской клинической больнице №3 Иркутска от комментариев отказались.

«Вера в правосудие»

В аппарате уполномоченного RT сообщили, что не ожидали такого вердикта и намерены были дойти до Верховного суда.

«У нас нет на руках окончательной мотивировочной части и нельзя точно сказать, на основании чего суд принял такое решение. Мы очень рады — думали, что до верховного пойдём. В суде представители больницы пытались оправдаться — представили письменные объяснения сестры-хозяйки, что она подделывала подписи по просьбе Ольги. Но суд оставил это без внимания», — рассказали RT в аппарате уполномоченного по правам человека в Иркутске.

Как сообщил сам омбудсмен Виктор Игнатенко, защита трудовых прав многодетной матери предпенсионного возраста стала для него и коллег делом профессиональной чести.

«Эта наша маленькая юридическая победа имеет большое значение для простой женщины, которая укрепила свою веру в справедливое правосудие», — подытожил Игнатенко.