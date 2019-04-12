Семья вынуждена жить на кухне из-за «воющего» подвала в ипотечной квартире

В подмосковном Дмитрове семья с двумя детьми почти пять лет не может заставить строительную компанию устранить дефекты в квартире. В 2013 году Максим и Оксана Поповы купили жильё в новостройке — в ипотеку за счёт материнского капитала. Позже оказалось, что в квартире невозможно жить из-за шума, который доносится из подвала во время отопительного сезона. Самое тихое место в квартире — кухня, куда и «переехала» вся семья. Поповы выиграли дело, по итогам которого суд обязал застройщика и управляющую компанию устранить нарушения. Однако постановление суда не выполнено до сих пор. Расторгнуть договор купли-продажи они не могут — в таком случае квартира возвращается в собственность строительной фирме, а семья остаётся должна банку почти 1 млн рублей.

© Фото из личного архива

Максим и Оксана Поповы купили однокомнатную квартиру в подмосковном Дмитрове в октябре 2013 года.

«Я работаю водителем, а жена воспитательницей в детском саду. Когда родился второй ребёнок, решили, что надо приобрести своё жильё. Вложили материнский капитал и купили однушку в новостройке»,— рассказывает RT Максим Попов.

По словам мужчины, квартиру специально искали на первом этаже, чтобы Оксане было удобнее выходить с коляской на улицу.

Шумы снизу

Однако радовались новосёлы недолго. В ноябре в доме включили отопление, и в квартире появился монотонный гул, исходящий из подвала.

«Из-за шума с вибрацией мы не могли спать ни днём, ни ночью. У нас начались головные боли. Младший ребёнок плакал, мы все чувствовали себя плохо», — говорит Попов.

Также в квартире обнаружилось ещё несколько дефектов: зазор между рамой и уплотнителем балконной двери и недостаточная герметизация швов потолка.

Поповы пожаловались на гул в доме в управляющую компанию ООО «СтройКлиматСервис», и там заверили, что в ближайшее время застройщик ООО «ЖБК-Инвест» сделает шумоизоляцию в подвальных помещениях.

Однако, по словам семьи Поповых, строители так и не появились.

«Мы кое-как пережили зиму, но 23 марта 2014 года начался настоящий кошмар. В квартире поднялся такой гул, что находится в ней стало невозможно. Я не выдержал и позвонил в диспетчерскую, но там лишь развели руками — до утра ничего сделать не смогут, — вспоминает хозяин.— В итоге я вызвал полицию, и приехавший наряд составил протокол о нарушении закона о тишине и недопустимом уровне шума».

По словам Максима, самое тихое место в квартире — это кухня. В ней и живёт сейчас вся семья. А вот заставить исправить недостатки застройщика до сих пор не удаётся.

Жалобы в пустоту

Как рассказывает Попов, ещё 25 марта 2014 года он обратился с претензией к застройщику и управляющей компании с требованием устранить все дефекты.

Сотрудники УК появились в доме уже после отключения отопления, когда гул пропал. Работники «СтройКлиматСервиса» заявили, что установили под квартирой шумоизоляцию.

Однако в октябре 2014-го после включения отопления шум возобновился. Эксперты «Центра Экологических экспертиз» провели замеры и выяснили, что уровень шума в квартире превышает допустимые значения.

Поповы обратились в Нагатинский суд Москвы. Семья потребовала провести в квартире ремонт и взыскать с управляющей компании и застройщика моральную компенсацию в размере 300 тыс. рублей, а также стоимость экспертизы в 30 тысяч рублей и расходы на юриста в 45 тысяч рублей.

«В июне 2015 года суд обязал застройщика провести ремонт в нашей квартире, а управляющую компанию устранить источник шума в подвале. Кроме того, с «ЖБК-Инвест» в нашу пользу взыскали 140 тысяч рублей, а с «СтройКлиматСервис» 40 тысяч рублей», — рассказывает Максим.

Попов почти два года пытался добиться от компании исполнения судебного решения. Однако ремонт так и не был сделан.

© Фото из личного архива

Расторгнуть договор

В конце 2017 года глава семейства снова обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с застройщика 3,5 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству застройщика провели экспертизы по замеру уровня шума в квартире. По словам Попова, это исследование показало, что по дневным нормам уровень шума не был превышен.

«А то, что в ночное время другие нормы, а гул стоит такой же, оставили без внимания, — поясняет Попов. — И вообще эта экспертиза была единственной из пяти, которая не указала на наличие шумов».

20 апреля 2018 года Нагатинский суд Москвы постановил частично удовлетворить требования истца. А именно — взыскать с застройщика расходы семьи в связи с установкой натяжного потолка в размере 19,7 тысяч рублей. Кроме того, выплатить Поповым моральную компенсацию в размере одной тысячи рублей. В остальной части требований было отказано.

Поповы обжаловали это решение в Мосгорсуде. Однако из-за смены судьи дело не рассмотрено до сих пор. Следующее заседание назначено на 16 апреля. Впрочем, как отмечают Поповы, судья уже посоветовала семье забрать иск или поменять требования.

«Она рассказала, что в случае расторжения договора купли-продажи мы с детьми можем оказаться на улице. После постановления суда застройщик сразу заберёт квартиру, а деньги мы с него взыскать не сможем. 26 исполнительных производств закрыто из-за невозможности взыскания. Так и мы свои деньги не вернём. Кроме того, банк потеряет залог и сразу потребует от нас отдать оставшуюся часть ипотеки – 900 тысяч рублей», — поясняет мужчина.

Юристы считают, что ситуацию ещё можно исправить.

«Собственнику квартиры следует дополнить исковые требования следующей просьбой: расторгнуть договор купли-продажи и сохранить право на проживание семьи до того момента, пока ответчик не выплатит стоимость квартиры», — советует ведущий юрист по недвижимости ЮК «Филатов и партнёры» Дмитрий Фёдоров.

В свою очередь председатель коллегии адвокатов Москвы «Гарант Права» Инна Белякова считает, что собственникам необходимо в требованиях иска прописать ещё один нюанс.

«Поскольку квартира куплена на средства материнского капитала, следует также прописать, чтобы застройщик сам возвращал эти деньги в Пенсионный фонд. Иначе семье придётся самой просить через суд принять средства материнского капитала, а это новое разбирательство», — поясняет юрист.

Между тем в ООО «ЖБК-Инвест» RT отказались оперативно комментировать ситуацию и попросили прислать письменный запрос. В ООО «СтройКлиматСервис» RT сообщили, что у собственника жилья претензий к управляющей компании нет и в квартире «свистит дыра в потолке».