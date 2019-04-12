Переехавший в РФ из Португалии гражданин Украины доказывает право детей на гражданство

Семья Игоря Кучера, эмигрировавшая с Украины в Португалию в конце 1990-х, переехала в российский Крым четыре года назад. Игорь оформил трудовой патент и открыл строительную фирму в Симферополе. В 2019-м он, его жена и трое детей подали документы, чтобы получить разрешение на временное проживание. Однако сотрудники миграционной службы отказались предоставить его двум сыновьям Игоря. Семья въезжала в Крым по украинским паспортам, и теперь, по словам мужчины, старшего сына, которому скоро исполнится 18 лет, могут выслать на Украину, где ему грозит арест за нарушение законов страны. После запроса RT в МВД пообещали разобраться в ситуации и оказать Кучерам поддержку в оформлении документов.

© Фото из личного архива

Житель Симферополя 51-летний Игорь Кучер родился в Львовской области. В 18 лет получил советский паспорт, который принципиально не менял на украинский до 2009 года. В 1992 году закончил Львовский техникум радиоэлектроники, где познакомился со своей будущей женой Татьяной. Она училась в том же техникуме по специальности банковское дело.

«Мы русскоговорящие, жили во Львове, — рассказывает Игорь. — В конце 1990-х там уже вовсю росли националистические настроения. Нам некуда было деваться. В Россию ехать было не к кому. Друг посоветовал перебраться в Португалию, к морю».

Семья воспользовалась этой возможностью. В 1999 году Игорь скопил средства на переезд и улетел на юг Португалии, в морской порт Албуфейра. Поработав на стройке полгода, смог перевезти жену. В 2001 году у Кучеров родился первый сын Иво, через четыре года — второй сын Даниэл. Местные власти предложили супругам оформить португальские паспорта. Так Кучеры получили второе гражданство — Португалии.

«Потом нам просто надоело там жить, и мы решили вернуться, — вспоминает Игорь. — В первый раз мы обратились с вопросом о приобретении российского гражданства в посольство РФ в Португалии в 2012 году. Нам рассказали, что получить гражданство легко. Я бы в жизни не сорвался с места, если бы знал, как сложно получить паспорт РФ!»

В течение трёх лет семья готовилась к переезду в Россию — копила деньги, распродавала имущество. Новость о вхождении Крыма в состав РФ помогла им выбрать регион, в котором они планировали обосноваться, и в 2015 году Кучеры приехали на полуостров.

«Один переезд нам обошёлся в $8 тыс. С нами ещё и пять кошек ехало — прямо цирк Куклачёва», — смеётся Игорь.

Игорь и двое его сыновей въехали в Россию как граждане Португалии, а жена — по украинским документам. По словам Кучера, в результате бюрократических проволочек в миграционной службе Симферополя, ему не удалось легализоваться в России в срок, установленный визой.

© Фото из личного архива

«Когда я пришёл первый раз в миграционную службу, мне сказали, что можно находиться в России по трудовой визе как гражданину Португалии, — объясняет Игорь. — Я подготовил документы, сходил в налоговую, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью. Со всеми бумагами возвращаюсь в миграционную службу, а мне говорят: у вас ничего не получится, потому что португальский загранпаспорт годен полтора года, а нужно два. При этом сразу ничего не сказали, а я бы успел сделать новый загранпаспорт в течение месяца».

Игорю с двумя детьми пришлось выехать в Португалию и повторно вернуться в Россию уже по украинским документам. После этого семье наконец удалось оформить трудовой патент и легализоваться.

По этому документу Кучеры жили в Крыму три года. Игорь развивал собственный строительный бизнес. В 2018 году у супругов родился третий ребёнок — дочь Анна-Камилла. Несмотря на то, что девочка родилась в Крыму, её российское свидетельство о рождении в миграционной службе не принимали. На шестимесячного ребёнка поначалу требовали загранпаспорт.

На Украине они преступники

В начале этого года семья получила квоту и подала документы на разрешение на временное проживание (РВП), но выдали его только Игорю, Татьяне и их дочери, а сыновьям отказали.

© Фото из личного архива

«В миграционной службе запросили на них украинские документы, потому что мы с женой находимся на территории России как граждане Украины, — жалуется Игорь. — А мальчики несовершеннолетние — одному 14, а другому через месяц 18 лет. У них только португальские документы, получить украинские невозможно».

По словам Игоря, в документах Иво и Даниэла стоят отметки о въезде в Крым, поэтому на Украине их сочтут преступниками и вместо того, чтобы выдать паспорта, посадят в тюрьму. Но в миграционной службе настаивают на том, что мальчикам сначала необходимо получить украинские паспорта и лишь потом подавать документы на российское гражданство.

«Старшего выталкивают за границу, могут влепить депортацию на Украину, — возмущается Кучер. — Я лично связывался с полковником украинского МВД, который занимается границами. Он говорит: ни в коем случае, мы его арестуем. Он нарушил несколько законов Украины: въехал в Крым, минуя Украину, находится на оккупированной территории, имеет двойное гражданство. По совокупности это тянет лет на 20».

Чтобы получить украинские документы, Иво и Даниэлу нужно выехать в Португалию, сделать там новый паспорт (в котором уже не будет отметки о въезде в Крым), затем въехать на Украину со стороны Европы и сделать мальчикам украинские паспорта для последующего въезда в Россию. При этом Даниэлу пришлось взять академический отпуск в школе: миграционная служба, по словам Игоря, напугала руководство образовательного учреждения большим штрафом за то, что оно пошло навстречу родителям и предоставило ребёнку возможность учиться без разрешительных документов.

RT направил запрос в МВД с просьбой содействовать семье Кучер с оформлением документов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, при условии законного нахождения Даниэла Кучера на территории РФ он, как и Анна-Камилла Кучер, могут приобрести гражданство РФ одновременно с одним из родителей.

«Учитывая тот факт, что Иво Кучер в мае 2019 года достигнет совершеннолетия, он вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ при наличии оснований после оформления вида на жительство иностранного гражданина», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в МВД уточнили, что Игорю Кучеру разъяснён порядок получения вида на жительство иностранного гражданина, а также рекомендовано оформлять гражданство в упрощённом порядке по программе «Носитель русского языка».