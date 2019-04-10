«Предстоит большая работа»: Госдума приняла в первом чтении поправки к статье УК о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, касающиеся оборота так называемых шпионских устройств. Инициатива призвана исключить случаи уголовного преследования граждан, которые не собирались вести скрытую слежку. Впрочем, ко второму чтению в документ будут внесены изменения, поскольку нынешние формулировки Верховный суд счёл слишком размытыми. Законодатели обратили внимание на эту тему после того, как в конце 2017 года корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос о фермере из Курганской области, которого судили за GPS-трекер, купленный для отслеживания перемещений телёнка.

Госудма приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Законопроект, разработанный ФСБ, предполагает добавление в статью 138.1 УК РФ следующее описание данного термина: «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя)».

Статья 20.23 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств также дополняется термином путём отсылки к статье УК.

«Это большая работа»

Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе рассмотрения правительственного законопроекта в первом чтении отметил, что законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам граждан.

«Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. А такие случаи есть», — заявил Володин.

По словам председателя Госдумы, законодательство не должно отставать от развития цифровых технологий, создавая ограничения для наших граждан.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в свою очередь, уточнил, что ко второму чтению определение термина «специальное техническое средство» будет уточнено.

Депутат Госдумы Отари Аршба, выступавший содокладчиком по законопроекту от комитета по государственному строительству и законодательству, в разговоре с RT отмечает, что пока не известно, как именно будет дорабатываться законопроект.

«Это большая работа, — говорит Аршба. — Только сегодня на заседании было около десяти вопросов, высказывалась озабоченность. Будем вместе с правительством работать над конкретизацией терминов».

Депутат Вячеслав Лысаков в беседе с RT отмечает, что поправки должны чётко отделять действительно шпионское оборудование от современных гаджетов, которыми люди пользуются не в противоправных целях.

«Этот законопроект очень важен, — отмечает Лысаков. — Конечно, он будет дорабатываться ко второму чтению с учётом замечаний, которые прозвучали во время его рассмотрения сегодня, в первом чтении. Установится некий раздел между специальной техникой, с помощью которой можно тайно получить любые сведения, и покупкой приборов для бытового пользования, что не является административным или уголовным проступком. Такая дифференциация крайне важна, потому что уже есть судебная практика, возбудившая общественность».

Поправки ко второму чтению будут подготовлены до 30 мая 2019 года.

Таким образом, депутаты отреагировали на отзыв Верховного суда на законодательную инициативу, в котором говорилось о размытости формулировки. В отзыве отмечается, что предложенное описание даёт возможность «излишне широко толковать норму, что вызовет сложности её правоприменения».

Иными словами, закон, который, по заявлениям чиновников, должен избавить от уголовной ответственности граждан, покупающих устройства в бытовых целях, в предложенной редакции работать не будет.

Трекер вместо колокольчика

Менять законодательство чиновники начали после истории фермера из Курганской области Евгения Васильева, вызвавшей широкий общественный резонанс. Васильев заказал на AliExpress GPS-трекер, с помощью которого собирался следить за местоположением телёнка во время выгула. В трекер был встроен скрытый микрофон, включавшийся дистанционно. В результате СК обвинил Васильева в незаконном обороте шпионских устройств.

Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании фермера президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года. После этого областная прокуратура проверила законность преследования Васильева и пришла к выводу, что дело было возбуждено необоснованно. В итоге весной 2018 года СК прекратил расследование из-за отсутствия доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.