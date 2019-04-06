Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один с тяжёлой формой диабета. Так как службы соцзащиты его потребностей обеспечить не готовы, Мирский планирует перебраться в Россию — жить в Белгородской области рядом со своими родственниками. Однако в представительстве РФ в Грузии в предоставлении ему гражданства отказали несколько раз. После запроса RT в МВД пообещали, что по месту предполагаемого будущего места жительства заявление Мирского может быть рассмотрено. Также в МВД сообщили, что пенсионер может обратиться за сертификатом носителя русского языка, после чего претендовать на получение вида на жительство, а затем — российского гражданства.

РИА Новости

© Алексей Куденко / Фото из личного архива

Лев Фёдорович Мирский родился в 1947 году в Тбилиси в русской семье. Его отец, фронтовик из Краснодарского края, после войны вместе с женой осел в Грузии.

В 1972 году после свадьбы семья переехала в Новосибирск и Лев поступил в местный электротехнический институт. Параллельно с учёбой он работал водителем троллейбуса. Однако привыкнуть к суровому сибирскому климату у него так и не получилось.

«От родственников жены нам досталась отличная квартира в центре города рядом с театром оперы и балета. Всё было вроде хорошо, но после Тбилиси примириться с холодом у меня так и не получилось, — рассказал RT Мирский. — До сих пор с дрожью вспоминаю, как выходил там на работу зимой. Темно, мороз 40 градусов, всё трещит. Два года так отмучался. Потом всё, сказал не могу. Всё бросили и вернулись в Грузию».

Вернувшись в Тбилиси, Мирский продолжил до самой пенсии работать водителем.

«С такими проблемами жить один не могу»

В июне 2010-го года жена Льва Фёдоровича скончалась от рака, и в Грузии он оказался в полном одиночестве. За 38 лет совместной жизни детей они не нажили, его родители давно умерили, а две его родные сестры к тому моменту уже давно с семьями переехали в Белгород.

Вскоре после смерти супруги врачи диагностировали у Мирского диабет.

«Когда сахар повышается, меня начинает болтать из стороны в сторону, пот льёт как из ручья. Несколько раз вот терял сознание», — говорит он.

«Сначала пил таблетки, теперь перевели на инсулин. Это всё помогает, но приятного в этом мало, особенно когда ты одинокий старик, и тебе никто не может помочь в случае чего», — рассказывает Лев Фёдорович.

В 2016-м году Мирский перенёс микроинфаркт в собственном доме. По его словам, в тот день он в очередной раз потерял сознание и пришёл в себя только через сутки.

«Когда очнулся, я какое-то время просто не понимал, что происходит. Пытался доползти до двери, но не мог сориентироваться, где она находится, — вспоминает Лев Фёдорович. — Где-то через час ко мне зашла соседка. Это меня и спасло. Увидев, в каком я состоянии, она вызвала врачей».

После начала проблем со здоровьем Мирский начал задумываться о переезде к своим родственникам в Белгород. По его словам, живущие там племянницы согласились в случае переезда прописать его у себя дома и ухаживать за больным дядей.

Для этого пенсионер несколько раз посещал Консульскую службу Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии. Однако каждый раз Мирского ожидал неутешительный ответ. В дипломатическом учреждении заявляли, что помочь с получением российского гражданства они не могут за отсутствием оснований.

«До этого я не думал уезжать из Грузии, меня здесь никто не притесняет. Но с моими проблемами жить одному без поддержки, я уже не могу. Родственников у меня тут не осталось. Соцработники ко мне не ходят», — сетует пенсионер.

«В прошлый раз меня спасла соседка, поможет ли она в следующий раз — никто не знает. Я просто хочу уехать к племянницам, которые готовы присмотреть за мной по старости», — резюмирует Мирский.

Носитель русского языка

В ответ на запрос RT о ситуации с Мирским в МВД сообщили: на основании того, что родители Мирского являются уроженцами РСФСР, он имеет право оформить сертификат носителя русского языка (НРЯ) и впоследствии получить российское гражданство по упрощённой процедуре.

«Сообщаем, что при условии представления Мирским Л.Ф. документального подтверждения факта постоянного проживания его родителей на территории Российской Федерации, он вправе обратиться с заявлением о признании его носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства территориального органа МВД России по месту пребывания (проживания) на территории Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

В том случае, если Лев Фёдорович будет признан носителем русского языка и подаст заявление на выход из грузинского гражданства, он сможет претендовать на вид на жительство в РФ (ВНЖ), а впоследствии в упрощённом порядке получить российский паспорт.

Российскую пенсию Мирский сможет оформить только после получения ВНЖ, впрочем сам Лев Фёдорович на эти выплаты даже и не рассчитывает.

«Если всё получится, продам свою квартиру в Тбилиси и перееду к племяннице в Белгород, — вздыхает пенсионер. — О российской пенсии я даже и не думаю: денег с продажи жилья мне должно будет хватить на остаток жизни. Не знаю, сколько мне осталось, в могилу с собой всё равно ничего не заберёшь. В России хоть племянницы смогут мне помочь, если я снова упаду».

В настоящее время Мирский собирает документы, необходимые для получения статуса носителя русского языка, после чего планирует переехать в Белгород, чтобы начать процедуру оформления российского гражданства.