«Машины выставлены на продажу»: костромской дом милосердия может лишиться УАЗов из-за долгов чиновников

В Костромской области два автомобиля, которыми пользовались в Ивановском доме милосердия, арестовали за многомиллионные долги муниципальных властей. Чиновники не смогли рассчитаться за коммунальные услуги, и в итоге судебные приставы решили конфисковать два УАЗа, на которых привозят продукты и медикаменты для стариков. Официально автомобили находятся на балансе районной администрации. Однако, как сообщили в приюте, одну из машин приобрёл протоиерей местного храма на собственные деньги, а другую дому милосердия подарил ирландский фонд.

В Костромской области в селе Карабаново Красносельского района судебные приставы из-за долга муниципальных властей в размере 16,5 млн рублей арестовали два автомобиля, которыми пользовались в местном доме милосердия. На УАЗах для стариков, живущих в приюте, возят продовольствие и медикаменты.

Как сообщили RT в пресс-службе ФССП по Костромской области, в эту сумму входят долги администрации за коммунальные услуги, газ и тепловые сети.

«Администрация была должна 16 миллионов рублей. Большая часть этих средств уже выплачена, осталось 4,5 миллиона долга. Поскольку на балансе районной администрации других автомобилей нет, их и было решено взыскать в счёт долга. Независимый оценщик оценил УАЗы общей сложностью в 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

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© Ивановский дом милосердия

В службе судебных приставов добавили, что пока исполнительное производство в плане реализации УАЗов приостановлено: обе машины оставлены дому престарелых с правом пользования. Однако снять арест с автомобилей возможно только после решения суда.

«Нет возможности выплачивать»

Глава Красносельского района Николай Хомяков подтвердил, что два автомобиля, стоявшие на балансе администрации, были арестованы за долги. По его словам, муниципалитет обеспечивает подачу тепла, воды и электроэнергии для дома милосердия.

«Мы брали на себя предоставление коммунальных услуг — вода, свет, отопление. И до конца этого отопительного сезона их мы оказываем, чтобы не было никаких недоразумений и перебоев. Однако на сегодняшний день очередная контрольно-счётная комиссия признала эти расходы нецелевыми, и мы предупредили епархию, что теперь им придётся заключать договоры с поставщиками напрямую», — рассказывает Хомяков.

По словам главы района, в 2017 году учреждение планировалось закрыть, сотрудников — уволить, а стариков — расселить по другим домам престарелых. Тогда муниципалитет обратился к приходу с просьбой взять шефство над обитателями приюта.

На приходском собрании было принято решение о реализации социально значимого проекта «Ивановский дом милосердия» в виде внутреннего подразделения прихода. Согласно информации, представленной на сайте фонда президентских грантов, в марте 2018 года местная православная религиозная организация прихода Воскресенского подала заявку на получение гранта для обеспечения социального обслуживания и поддержки, а также защиты граждан, находящихся в доме милосердия.

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© Ивановский дом милосердия

Ивановскому дому милосердия выделили грант почти в 3 млн рублей.

«Это, по сути дела, домашний и уютный для них дом престарелых. Недалеко от их родных домов. Они могут отлучаться оттуда на свои участки и возвращаться обратно. Пожилые люди выбрали остаться на той земле, на которой они прожили всю жизнь и отказывались куда-либо уезжать», — рассказывает глава района.

В итоге, по его словам, уход за стариками обеспечивала местная церковь, а коммуналку оплачивала администрация.

В свою очередь протоиерей храма Воскресения Христова Георгий Эдельштейн рассказал RT, что чиновники эти машины не покупали, хотя они и числятся на их балансе.

«У нас самих действительно нет никаких документов на эти УАЗы. В любой день нас могут поставить перед фактом, что машины не наши, и их у нас как бы нет. Но за машины администрация не платила ни копейки: ни за первую, ни за вторую. Первау машину — зелёного цвета, на которой написано «Медслужба» и стоит красный крест — покупал я. На свои собственные деньги», — рассказывает Эдельштейн.

По его словам, машину тогда оформили на районную Красносельскую больницу, к которой был прикреплён дом милосердия. Год назад был приобретён ещё один УАЗик на средства ирландского фонда «The Greater Chernobyl Cause». Но как её оформили, протоиерей не знает.

«Когда их выставили на продажу, и даже уже нашлись покупатели на обе машины, меня никто в известность не поставил. Мне позвонили из Ирландии и сказали — ваши машины выставлены на продажу!», — заявляет Эдельштейн.

По его словам, среди прихожан нашлась женщина, имеющая юридическое образование. Она решила оспорить арест автомобилей в суде.

«Для нас главное, чтобы мы могли привезти-увезти людей в больницу, а также поставлять продукты и медикаменты. Номинально нам безразлично, как техника записана. Скоро будет заседание суда. Что там решат – неизвестно», — подытожил Протоиерей.