В Пермском крае женщину с детьми выселяют из дома, где она прожила более 15 лет

В Пермском крае женщину, воспитывающую двоих детей, выселяют из дома, где она прожила более 15 лет. В 2003-м староста посёлка разрешила Альбине Васильевой и её мужу занять пустующий дом. Семья перекрыла крышу, заменила окна и дверь, переложила печь и исправно платила за услуги ЖКХ. Но в 2018-м женщину попросили освободить жильё. Власти убеждены, что она не имеет права там находиться. По словам Васильевой, это произошло после того, как она пожаловалась на администрацию в Роспотребнадзор. Как она отмечает, согласно Гражданскому кодексу, недвижимость можно оформить в собственность, если человек добросовестно владел ею в течение 15 лет. Однако в суде женщине уже несколько раз отказали, поскольку необходимо ждать ещё три года — пока истечёт срок исковой давности. Теперь семья Васильевой оказалась под угрозой выселения, а на новый судебный процесс нет денег — женщине нечем платить адвокату.

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© Альбина Васильева

Альбину Васильеву из посёлка Койва в Пермском крае хотят выселить из дома, где она с детьми прожила 15 лет. Альбина и её супруг переехали туда в 2003 году. Как утверждает Васильева, один из домов, построенных ныне обанкротившимся Волгоградским леспромхозом для рабочих предприятия, пустовал, и староста посёлка позволила молодой семье туда заселиться.

«Мы полностью перекрыли крышу, вставили пластиковые окна, поменяли полы, переложили печку, постелили линолеум. Мы вставили дверь, отделали потолок — это уже совершенно другой дом», — рассказала RT Васильева.

Оформить жилплощадь как свою собственность или прописаться в доме Васильевым не удавалось. В администрации говорили, что здание не состоит на их балансе. По словам Васильевой, с просьбой зарегистрировать её и детей она регулярно обращалась в администрацию посёлка с 2014 года.

Все 15 лет семья исправно платила за коммунальные услуги и не скрывала, что живёт в этом доме. Об этом знали все, в том числе сотрудники администрации, отмечает женщина. Кроме того, по её словам, в посёлке многие так же живут в заброшенных домах «Волгоградского леспромхоза», хотя и не имеют никаких прав на эту недвижимость.

Сломанная колонка



В июле 2018 года на улице, где живёт Васильева с детьми, сломалась колонка. Несколько месяцев воду приходилось брать у соседей. Женщина неоднократно просила администрацию разобраться с проблемой, но местные власти не реагировали. Осталось жаловаться в Роспотребнадзор и губернатору края.

«Не прошло и суток после моей жалобы, как ко мне домой приходит лично глава администрации района Александр Афанасьев и говорит, что выселит меня, раз я везде жалуюсь. После этого мне прислали требование, чтобы я освободила жилплощадь», — вспоминает Васильева.

Тогда женщина решила найти адвоката, составить исковое требование о признании её собственницей дома и отстаивать свою позицию в суде. С осени Васильева пять раз пыталась отстоять своё право на жилплощадь, но безрезультатно.

Срок не истёк





В соответствии с Гражданским кодексом РФ, человек, не являющийся собственником недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным в течение пятнадцати лет, может приобрести право собственности на это имущество. На этом основании Васильева и рассчитывала оформить дом на себя.

Женщина утверждает, что проживает в посёлке Койва с 2003 года, это подтверждают и соседи Васильевой, которые выступают свидетелями по делу.

«Она здесь жила примерно с 2002—2003 года. За это время дом очень сильно преобразился, его практически отстроили заново», — рассказала RT знакомая Васильевой Елена Бурова.

Однако староста посёлка Мария Юхнина, которая, по словам Васильевой, разрешила им заселиться в дом, в суде сначала отрицала, что семья заняла жилплощадь с её позволения, а затем заявила, что супруги переехали туда только в 2005 году. Васильева полагает, что на Юхнину оказала давление администрация.

Адвокат Васильевой Елена Миронова, в свою очередь, подчёркивает, что суд отказал её подзащитной в признании за ней права на владение домом ещё и потому, что для этого должен истечь не только пятнадцатилетний срок приобретательной давности, но и трёхлетний срок исковой давности — то есть 18 лет.

Также в суде были предъявлены акты передачи, согласно которым дом с 2006 года находится на балансе администрации. При этом Альбина рассказывает, что местные власти на протяжении последних нескольких лет утверждали обратное и отказывались прописать её в доме.

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© Альбина Васильева

«У суда был вопрос: почему вокруг все дома не переданы на баланс администрации, почему именно этот дом в 2006 году был передан на баланс? Но они документы предоставили, и оснований не доверять этим документам не было», — отметила Миронова.

Денег больше нет



Васильева не может себе позволить продолжать судиться — ей нечем платить адвокату. По словам женщины, за услуги юриста в новом процессе придётся отдать ещё около 50 тыс. рублей. Доход Альбины, которая трудится на двух работах, — 12 тыс. рублей и 3 тыс. рублей алиментов от мужа. Теперь семья живёт в постоянном страхе выселения.

«В администрации уже намекнули, что в любой момент могут потребовать собрать вещи и уехать. Я уже потеряла всякий покой, не могу ни спать, ни есть. Я предлагала главе администрации передать мне дом по договору социального найма, но там отказываются», — рассказала Васильева.

Встать на очередь

Как рассказала RT руководитель отдела имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального округа Людмила Бабина, когда Васильева с мужем заселились в пустующий дом, там ещё был прописан предыдущий жилец. В тот момент он якобы находился на лечении, а по возвращении обнаружил, что в его доме живёт другая семья.

«Про разрешение, которое семье якобы дала староста посёлка, я не могу ничего сказать, я в этом не участвовала», — добавила Бабина.

Васильева признаёт, что до того, как они с мужем переехали, в доме действительно жил бывший рабочий Волгоградского леспромхоза. Мужчина, по её словам, сильно пил, и его отправили в дом престарелых.

Людмила Бабина также утверждает, что Васильевой отправили уведомление о выселении из-за того, что провели инвентаризацию. По словам чиновника, женщине предложили собрать документы и встать в очередь на улучшение жилищных условий.

В управлении имущественных и земельных отношений Горнозаводского района сообщили, что Васильева зарегистрирована в трёхкомнатном доме, где проживает её бабушка. Кроме того, отметила Людмила Бабина, у женщины есть в собственности комната в Горнозаводске.

Альбина не отрицает, что прописана в доме родственницы, однако уверена, что не сможет жить там с детьми.

«Там очень холодно, мы там замёрзнем. Бабушка как раз живёт там по договору социального найма, и ей должны бы делать ремонт, но его нет. Там невозможно жить», — рассказала Васильева.

Активная позиция

Альбина Васильева всегда активно отстаивала права жителей посёлка Койва. Она полагает, что это и стало причиной, по которой глава администрации Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев решил добиться её выселения.

«Восемь лет назад журналисты снимали у нас сюжет про школьный автобус, который не отвозил детей из нашего посёлка в школу. Это было связано и с железной дорогой, и с нашей администрацией, и я добилась того, чтобы автобус забирал детей», — вспоминает Альбина.

Она также конфликтовала с администрацией, когда в посёлке не чистили дороги или не вывозили снег. Женщина считает, что её решили выселить из-за жалобы в Роспотребнадзор по поводу сломанной колонки. Как отмечает Альбина, скандалы главе района ни к чему. Она рассказывает, что всего несколько лет назад чиновника осудили по статье о превышении должностных полномочий.

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© Альбина Васильева

Как писали местные СМИ, в июле 2016 года Афанасьева приговорили к трём годам условного заключения с запретом занимать муниципальные должности сроком до трёх лет. В 2014 году глава Горнозаводского района подписал фиктивные акты приёмки работ по контракту на ремонт местного дома культуры. Ущерб оценили более, чем в 11 млн рублей.

Позднее статью, по которой судили Афанасьева, переквалифицировали на «Халатность». Судимость была снята по амнистии, и в 2018 году Афанасьев вновь был избран главой района.