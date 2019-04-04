Уроженка Оренбургской области Елена Кишкань уже 20 лет пытается доказать своё право на российское гражданство. Родители 46-летней женщины русские по национальности и всю жизнь прожили в Бугуруслане под Оренбургом. Ещё в 1980-е Елена получила паспорт СССР, а в 1991-м вышла замуж за украинца и уехала в Киев, где ей оформили прописку. Семейная жизнь не сложилась — Елена возвращалась в РФ сначала в 1991 году, а затем в 1997-м. В России сотрудники миграционной службы отказываются выдать Кишкань паспорт РФ взамен советского. Как пояснили RT в МВД, в середине 90-х женщина несколько лет прожила на Украине и была там прописана. Поэтому ей необходимо сначала оформить миграционную карту, как украинке, и только потом гражданство. Паспорт РФ до сих пор не получил и 19-летний сын Елены, который родился в России в 1999 году.

© Фото из личного архива Елены Кишкань; РИА Новости

Елена родилась в 1972 году в городе Бугуруслан Оренбургской области. Её родители всю жизнь живут в этом городе. В Бугуруслане Елена была прописана, ходила в детский сад, школу, поступила в нефтяной техникум. В 1989 году девушка получила паспорт СССР.

«12 июня 1991 года я вышла замуж, — рассказывает Елена. — Мой муж Олег Кишкань был из Киева, поэтому решили регистрироваться и отмечать свадьбу там. Для регистрации брака нужна была временная прописка, поэтому я прописалась в квартире его родителей. В положении о паспорте СССР говорилось, что если ты пребываешь больше 1,5 месяца в другом городе, то нужно выписаться и прописаться по фактическому местонахождению. Я же тогда не думала, что СССР распадётся».

Впрочем, супруги были вместе недолго. Через несколько дней после свадьбы Олега отправили по распределению в лётное училище в Винницкой области.

«Он сказал, что там не общежитие, а одноэтажное гостиничное здание при аэропорте и жить вдвоём там нельзя, — вспоминает Елена. — Я уже была беременна и не хотела жить с его родителями без него. У нас начались конфликты. В итоге в конце июля 1991 года я уехала в Россию к родителям».

В ноябре того же года Елена родила дочь Ирину. Они жили в России до 1993 года, а потом переехали назад на Украину к Олегу.

«Я прожила там четыре года — до 1997 года, — рассказывает Елена. — В это время я не отказывалась от российского гражданства и не получала паспорт Украины. Мне не предлагали его менять. Поставили только печать. Для чего — не знаю. Якобы эти печати ставили, чтобы зарегистрировать украинское гражданство, но к печати в паспорте должны были выдать соответствующую справку. При этом сейчас посольство Украины официально заявляет, что я не являюсь гражданкой Украины».

В 1997 году отношения между Еленой и её мужем окончательно испортились, она вернулась в Бугуруслан с дочерью и прописалась у родителей. Отметим, что впоследствии — после официального развода Елены с её отцом — дочь Елены вернулась на Украину

По возвращению в Россию женщина сразу же обратилась в миграционную службу, чтобы поменять советский паспорт на российский, но ей сообщили, что не хватает бланков. Вместо нового документа ей просто продлили действие старого паспорта на срок до 45 лет.

«Мне сказали, что идёт замена паспортов первоочередников и паспорта выдают тем, кому исполнилось 14 лет, поэтому мне продлили старый паспорт», — поясняет женщина.

Суды за гражданство

В Бугуруслане Елена познакомилась со своим вторым мужем Виктором. Зарегистрировать брак официально у них не получалось, так как первый муж Елены не давал ей развод. По словам женщины, по этой же причине ей не удалось оформить родившегося у неё в 1999 году сына Виталия на отца — гражданского мужа. Ребёнка записали на Олега Кишканя.

В 2002 году Елена пришла в миграционную службу уточнить, как ей менять паспорт в связи с бракоразводным процессом. Ей сообщили, что в её паспорте стоит отметка об украинском гражданстве, и предложили оформить вид на жительство (ВНЖ).

© Фото из личного архива Елены Кишкань

«Под диктовку я написала заявление. Сказали, что будет проведена проверка. Но в итоге никакой проверки проведено не было и мне ничего не сообщили по итогам», — говорит женщина.

В 2003 году Олег Кишкань согласился на развод и прислал Елене свидетельство о расторжении брака.

Елена подала в суд на МВД. Женщина пытается доказать, что не является гражданкой Украины и имеет право по рождению получить российский паспорт.

По словам женщины, МВД хочет провести трансграничную обработку данных и составляет на женщину протоколы о нарушении миграционного законодательства как на иностранного гражданина.

«Просят приехать подписать трансграничную обработку данных, мол, вам и так на уступки идут и хотят выдать миграционную карту, но меня уже однажды так пригласили и рекомендовали написать заявление на ВНЖ, — жалуется Елена. — Я же в законодательстве не разбиралась и подписала, а теперь меня заставляют заново принимать моё российское гражданство».

Кишкань утверждает, что приехала в Россию в безвизовом режиме, а миграционную карту получают на основании иностранного документа, а её сын является гражданином РФ по рождению, так как родился в Бугуруслане от гражданина России.

«Я не документировалась украинским паспортом, не получала его, не отказывалась от российского гражданства, а мне предлагают сделать въезд-выезд в Казахстан», — говорит Елена.

Сыну Елены Виталию в этом году исполнится 20 лет. Пять лет он живёт без документов, удостоверяющих личность. Оформить ему гражданство также не получается.

Не может быть признана гражданкой РФ

Как сообщили RT в пресс-службе МВД, с февраля 2017 года миграционные органы пытаются найти выход из ситуации. Кишкань неоднократно направляли подробные разъяснения, почему её невозможно автоматически признать гражданином РФ, а также предлагалось пройти процедуру оформления гражданства.

В ведомстве утверждают, что из посольства Украины пришёл ответ, согласно которому в советском паспорте Елены стоит отметка о принадлежности к гражданству Украины, а также есть регистрация по месту жительства в Киеве в период с 25 июля 1991 года по 24 июля 1997 года, что является основанием считать её гражданкой Украины.

При этом специалисты отмечают, что ВНЖ женщина не продлила «в связи с отсутствием действительного документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, не оспаривая факт наличия гражданства иностранного государства».

«Кишкань не может быть признана приобретшей гражданство РФ на основании части первой статьи 13 Закона РФ (Закон РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-I. — RT), поскольку на 6 февраля 1992 года на территории РФ не проживала», — заявили в ведомстве.

Елена обращалась в различные инстанции судов Оренбургской области с заявлением о признании незаконным отказа в определении наличия у неё российского гражданства по рождению, однако везде ей было отказано в удовлетворении.

Виталию Кишканю МВД рекомендовало обратиться в миграционное управление с заявлением об установлении личности, так как в России он находится без документов, удостоверяющих личность.

«После проведения процедуры установления личности Кишканю В.О. может быть выдана справка для следования в компетентные органы Украины на территории РФ с целью получения справки об отсутствии гражданства данного государства, либо паспорта гражданина Украины, после чего будет определён порядок приобретения им российского гражданства», — сказали в ведомстве.

В МВД также добавили, что мать и сын находятся на территории России в нарушение действующего миграционного законодательства и не предпринимают мер по урегулированию своего правового статуса.