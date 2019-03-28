В Калининграде жильцы аварийного дома добиваются расселения

В Калининграде затягивается вопрос с переселением людей из аварийного дома. Расселить жильцов и демонтировать здание местные власти должны были ещё в 2017 году. Однако сроки перенесли на 2023-й. Администрация города ссылается на недостаток финансирования. Жильцы опасаются, что дом просто развалится. Прокуратура Калининграда уже вынесла местным властям предупреждение, однако это не дало результата. Надзорный орган начал ещё одну проверку в отношении чиновников.

© Фото предоставлено Светланой Зарубиной

В Калининграде, в доме №3 по Тихорецкой улице, который был признан аварийным ещё в 2014 году, по-прежнему живут 12 семей. Фасад здания рушится, полы и потолки проваливаются, кирпичная кладка рассыпается, на стенах — чёрная плесень, а в подвале стоит вода.

Тем не менее вопрос о сносе здания и расселении проживающих в нём людей до сих пор не решён. Жильцы опасаются, что дом просто разрушится. Прокуратура Калининграда начала проверку деятельности городских властей на предмет бездействия и ущемления прав граждан.

Трухлявые стены



«Я тут провела детство, юность, взрослые годы. Наверное, и умру тут», — рассказывает RT жительница дома на Тихорецкой Валентина Прохорова. Женщина переехала с семьёй в небольшую двухкомнатную квартиру на втором этаже в 1946 году, когда ей было девять лет.

© Фото предоставлено Светланой Зарубиной

«Я дитя войны. Помню, как мне пять лет было, мы от немцев бежали, от бомбёжек,— рассказывает Прохорова. — Потом отец с войны вернулся и мы поселились в Калининграде в этом доме. Город разрушен был, а нас пятеро, поэтому квартиру подходящую более или менее по размеру только в этом бараке могли дать».

За 73 года жизни в доме на Тихорецкой Прохорова помнит всего два ремонта здания — один в 1953 году, второй — в конце 70-х. Сколько лет дому, женщина доподлинно не знает, но считает, что не меньше ста.

Другие жильцы также отмечают, что дом был построен примерно в 1920-х годах. О состоянии дома Прохорова рассказывает эмоционально.

«Стоки забиты, вода течёт в квартиры, — говорит Валентина. — Общая лестница трясётся, в дырках вся, я по ней ходить боюсь — там провода торчат отсыревшие со стен. В подвале вода стоит по колено, её и не откачать — трубы в доме прохудились, и из них постоянно сочится. Я ремонт-то не делаю, потому что бесполезно. А кирпич, кирпич-то давно трухой стал. Гвоздь не вбить — всё развалится!».

Причем в квартире женщины отсутствуют санузел и ванная комната.

«Бабушка редко моется, — шутит пенсионерка. — Потому что бабушке ездить далеко в баню, 83 года как-никак. Раньше рядом баня была, да закрыли её, теперь на автобусе ездить приходится».

Прохорова надеется, что дождётся расселения и хотя бы «перед смертью успеет нормально пожить».

«Если плохо всегда жила, может, на старости лет и неправильно требовать жить хорошо, — шутит Валентина. — Но я бы лет пять ещё хотела бы протянуть… Дали бы какую-нибудь однушку мне, я бы счастлива была».

Наступление плесени





Одна из проблем дома — плесень. Она повсюду: на стенах, потолках, на полу, в подвале и на крыше. Одна из жительниц, Ирина Манухина, рассказала RT о результатах «войны с грибком».

© Фото предоставлено Светланой Зарубиной

«Мы купили здесь квартиру в 2010 году от безысходности, — рассказывает Ирина. — Покупали из-за цены, потому что на другое жильё у нас денег не было. Сама квартира внутри выглядела прилично. А потом по углам и стенам начала лезть плесень».

По словам женщины, в доме постоянно сыро из-за протекающих труб.

Коммуникации давно сгнили, и вода сочится по стенам и потолку. Подвал постоянно залит, а из канализации неприятно пахнет.

У Ирины 6-летний ребёнок, который часто болеет из-за высокой влажности в квартире.

«Мы обогреваем квартиру старым газовым бойлером, — говорит Манухина. — Его ещё на пару лет хватит, а покупать новый в аварийный дом нет резона. Да и он тоже мало поможет — вода постоянно и везде. Самое плохое, что по проводам и счётчикам тоже течёт».

Некоторые жильцы в доме до сих пор отапливают квартиры угольными печами. По словам Ирины, раньше рядом с домом стояли сараи для хранения угля.

«Тут были сараи, по документам наши, но по факту — бесхозные, — рассказывает женщина. — Там люди уголь хранили. Сараи год назад погорели, ужас, как дымило. Там одна из женщин хранила уголь как раз, у неё печное отопление».

В связи с этим существует и другая проблема — дымоходы в здании давно забиты. Из-за этого копоть и гарь от печки идут в квартиры.

Ирина вспоминает, как во время одного из ураганов услышала грохот — обрушилась штукатурка с фасада. Сейчас здание осталось почти без облицовки и практически полностью почернело от плесени.

«В 2014 году дом признали аварийным, — говорит Ирина. — Ждем, говорят, может, летом расселят. Но ведь куда? В маневренный фонд никто не захочет — все боятся, что там навсегда останутся. Вокруг дома много новостроек, неужели десяток квартир не найдётся небольших на нас?»

Манухина даже подготовила петицию губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой ускорить расселение жильцов аварийного дома и теперь собирает под ней подписи.

Недостаток финансирования





Снести аварийный дом должны были еще в 2017 году, но сроки сместили на 2023 год. Жильцы дома уже несколько лет пишут письма в различные инстанции с просьбой о расселении. Однако очевидных результатов эти обращения не принесли. В ответах местная администрация ссылается на недостаток финансирования программ переселения из ветхого жилья.



«Дом № 3 по ул. Тихорецкой включён в адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению. Однако, учитывая дефицит финансовых средств, предназначенных для расселения аварийных домов, Администрацией подготовлен и находится в стадии согласования проект постановления, в соответствии с которым срок расселения дома № 3 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде будет перенесен на конец декабря 2023 года», — показывает ответ на своё обращение другая жительница Светлана Зарубина.

© Фото предоставлено Светланой Зарубиной

По словам Светланы, только двум жильцам дома удалось найти себе другое жильё.

«У нас бабушка с первого этажа уехала, — рассказывает женщина. — У неё в квартире полы провалились и потолок, ещё и штукатурка со стен. Что же, получается нам надо ждать, когда на нас потолок свалится».

Прокуратура Калининграда уже вынесла городским властям предупреждение. Сейчас она вновь готовит проверку по факту нарушения прав жильцов. В частности, ведомство планирует выяснить, действительно ли у города отсутствует возможность расселить дом. RT продолжит следить за развитием ситуации.