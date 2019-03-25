«Государство должно меня защищать»: в Москве онкобольная пенсионерка осталась без единственного жилья

В Москве пенсионерку Маргариту Башкирову, которая имеет инвалидность из-за онкологического заболевания, по решению суда выписали из её единственного жилья. Женщина фактически оказалась на улице и сейчас живёт у соседа — он не остался равнодушным и разрешил пенсионерке занять свободную комнату в его квартире. В суд на Башкирову подала её падчерица. Она утверждает, что спорную жилплощадь отец купил ещё до женитьбы на Маргарите, однако сама женщина и её соседи доказывают обратное. Теперь Башкирова пытается добиться помощи от государственных инстанций, но единственное, что ей предлагают — встать на очередь или обратиться с просьбой поместить о помещении в интернат.

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© Фото из личного архива

В 1988 году 29-летняя Маргарита Григорьян вышла замуж за Сергея Башкирова. Пара работала вместе в сфере торговли: он был директором продуктового магазина на Мичуринском проспекте, а она — его заместителем.

«Он настойчиво ухаживал, и это перетекло в служебный роман. Сергей был старше меня на шесть лет. А я выходила замуж по расчёту», — вспоминает в разговоре с RT Маргарита.

Совместных детей у Башкировых не было, с ними жил сын Маргариты от первого брака Александр. У супруга также были дети от предыдущих жён — дочери Ксения и Анна.

Семья поселилась в трёхкомнатной коммунальной квартире на Ленинском проспекте. В 1990 году по просьбе соседей Башкирова вместе с супругом обменяла комнату в коммунальной квартире на двухкомнатную в пятиэтажке на улице Вавилова. Доплачивала она из своих средств.

В 1992 году супруг Башкировой приватизировал квартиру на себя и лишь в 1996 году прописал туда жену и её сына от первого брака, обещая урегулировать вопрос с долями позже.

«Он говорил, что я его законная жена и всё достанется мне, даже если он умрёт», — рассказывает Маргарита.

Однако со временем в семейной жизни начались проблемы. Башкиров попал в тюрьму, где пристрастился к наркотикам, а после стал часто бить супругу. В итоге в 2000 году они развелись.

«Из директора магазина мой супруг превратился в страшного человека, — рассказала Маргарита. — Были и судимости, и наркотики, и безумное количество денег, и молодые девочки. Он прописал меня в квартиру, находясь в Матросской тишине, потому что ему грозил 12-летний срок. Выйдя из тюрьмы, он начал употреблять героин, и тогда моя жизнь превратилась в ад».

В 2002 году Башкиров скончался, и наследниками совместно приобретённой двухкомнатной квартиры стали дочери мужчины от первого брака.

Пять лет спустя у Маргариты Башкировой диагностировали рак молочной железы. Женщина перенесла операцию и курс химиотерапии и получила бессрочный статус инвалида. В 2009 году проявились метастазы в позвоночнике.

В 2015 году скоропостижно скончался 35-летний сын Башкировой — у мужчины оторвался тромб. Александр Григорьян был прописан в квартире отца, первого супруга Маргариты. Но жильё было муниципальным, поэтому после его смерти Башкирова не смогла претендовать на него.

Через две недели после гибели Александра к Маргарите пришла падчерица Анна с мужем. Она потребовала, чтобы женщина освободила жилплощадь. По словам Башкировой, до момента, когда её выселили из квартиры, отношения с дочерью экс-супруга были нормальными.

«Мне даже подыскивали жильё, — заявила Башкирова. — Что потом случилось, не знаю, но я не могла с ней связаться перед судебными заседаниями. Меня игнорировали, полностью отгородились и заблокировали везде».

«Судья вела себя отвратительно»

В августе 2016 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Анны Башкировой и её супруга о выселении мачехи из квартиры и снятии её с регистрационного учёта. Примечательно, что истцы на суд не явились. Суд постановил, что после смерти Сергея Башкирова ответчица самовольно вселилась в спорную квартиру и отказывалась выезжать, тем самым нарушила права истцов по владению и пользованию унаследованным имуществом.

По словам Маргариты Башкировой, ей не дали ознакомиться с материалами дела, с иском.

«Судья вела себя просто отвратительно. Мне отказали в ходатайстве, в котором я просила отложить слушание, потому что не была готова к суду», — утверждает Маргарита.

По словам Башкировой, в исковом заявлении дочь бывшего мужа настаивала, что её отец женился на Маргарите Григорьян лишь в 1996 году, поэтому в приобретении квартиры женщина не принимала участия. Также падчерица заявила, что Башкирова взломала дверь в квартиру, то есть поселилась там незаконно.

«Якобы когда я вышла за него замуж, эта квартира уже у него была. Он меня в неё прописал, и она требовала меня выселить — как лицо, с которым она не состоит в родственных отношениях, — отмечает Маргарита. — Я жила в этой квартире, у меня были от неё ключи, там у меня была постоянная регистрация. Я совершила ошибку, нельзя так слепо верить, нельзя быть такой доброй и порядочной».

Адвоката Маргарита Башкирова позволить себе не могла, она живёт сейчас на пенсию. Кроме того, родственники бывшего мужа на следующих судебных заседаниях потребовали от неё оплатить услуги их адвоката.

«Я пенсионер и инвалид, государство должно меня защищать, а оно в лице судьи Гагаринского суда выкидывает меня на улицу. Суд длился 20 минут, — говорит Башкирова. — Я сорок дней не могла получить решение суда для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд. Когда мне выдали решение, выяснилось, что та судья больше у них не работает».

«Всё лечение онкологии я проходила по страховке»

Летом 2017 года Башкирова фактически оказалась на улице, но не опустила руки. Среди знакомых в Москве нашлись неравнодушные люди, которые помогли ей с пропиской.

«Выселив меня из квартиры и сняв с регистрационного учёта, меня лишили не только дома, но и пенсии, а также возможности получать медицинскую помощь в столице. Всё лечение онкологии я проходила по страховке», — рассказала она.

Сосед по квартире на Вавилова, узнавший про сложную ситуацию, в которую попала Башкирова, предложил пенсионерке пожить в его квартире и выделил ей свободную комнату.

Женщина обращалась в различные инстанции с просьбой о помощи — от Департамента социальной защиты Москвы до администрации президента, но везде получала «шаблонные отписки».

«Мне отвечали, что я имею право встать на очередь, если моя площадь менее десяти метров на человека», — рассказывает женщина.

RT поговорил с соседкой Башкировых по коммунальной квартире на Ленинском проспекте Ольгой Прохоровой. Женщина подтвердила, что супруги поженились в 1988 году и Маргарита Башкирова участвовала в обмене комнаты на квартиру и искала средства для доплаты.

По словам Прохоровой, она сама обратилась к Башкировой с просьбой об обмене по семейным обстоятельствам. С супругом соседки Прохорова предпочитала не общаться — они часто конфликтовали на бытовой почве.

«Она мне чужой человек»

В беседе с RT падчерица Маргариты Анна Башкирова сообщила, что решение вернуть наследство, доставшееся ей от отца, она приняла в 2015 году.

Вместе с тем Анна Башкирова не смогла прокомментировать RT информацию, что её отец и Маргарита Башкирова приобрели спорную квартиру совместно в 1990 году. С её точки зрения, решение о выселении Башкировой принял суд, а значит оно законно.

«Ни одна из инстанций не приняла к рассмотрению аргументы Маргариты, — подчеркнула она. — Мою позицию представлял адвокат в суде. С материалами работали специалисты, люди, юридически подкованные, они оперируют документальными подтверждениями».

По словам женщины, она никогда не была в семейных или родственных отношениях с мачехой.

«Она мне чужой человек. Это третья жена моего отца. Отец не принимал участия в моём воспитании. Маргарита не имеет ко мне никакого отношения», — объяснила Анна.

При этом сама Маргарита Башкирова рассказала, что с детьми супруга у неё были нормальные отношения. Это подтверждает и её бывшая соседка по коммунальной квартире.

«Может не дождаться очереди»

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров отметил в беседе с RT, что закон не запрещает выселение социально уязвимых граждан из единственного жилья. По его словам, у определённых категорий инвалидов есть возможность лишь упрощённо встать на жилищный учёт.

«С онкологией права на внеочередное получения жилья у неё нет, только у людей с психическими заболеваниями и больных туберкулезом. Встав на жилищный учёт сейчас, она может просто не дождаться своей очереди», — объяснил Бобров.

Правозащитник подчеркнул, что если бы Башкирова стояла бы в очереди за жильём во время судебного разбирательства, то суд не смог бы её выселить согласно статье 13 Федерального закона №189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

По оценке Боброва, ситуацию осложняет и то, что решение суда можно обжаловать лишь в первые полгода, а в случае с Башкировой прошло уже более двух лет, поэтому правовых оснований в защиту её прав на жильё нет.

«Если бы она была прописана в квартире на момент приватизации, то приобрела бы право бессрочного пользования квартирой согласно статье 19 N 189-ФЗ», — пояснил он.

Правозащитник посоветовал Башкировой обратиться к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой. По его словам, в сложившейся ситуации инвалида могут поместить лишь в интернат.

RT направил запрос в аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве. В пресс-службе омбудсмена отметили, что как правило помогают людям ещё до вынесения судом решения, в качестве третьей стороны.