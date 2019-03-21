Пытающаяся вернуться в Россию из США семья не может подать документы на гражданство

Жители американского города Карролтон Игорь и Ирина Николаевы уже несколько лет безуспешно пытаются подать документы на оформление российского гражданства. В начале 2000-х супруги эмигрировали в США из Узбекистана, получили американские паспорта, но на фоне нарастающих русофобских настроений приняли решение вернуться в Россию. Однако из-за формальной ошибки в медицинской справке у соотечественников, мечтающих вернуться на родину, отказываются принимать документы на гражданство. После запроса RT в МВД пообещали помочь Николаевым и принять у них заявления, в том числе ранее предоставленные медицинские справки.

© Фото из личного архива

Супруги Николаевы, Игорь и Ирина, родились в Советском Союзе на территории Узбекистана: он — в 1960 году в городе Алмалык, она — в 1961-м в Ташкенте. Мать и сестра Игоря — граждане России, живут в Волгоградской области в городе Камышин. Отец был детдомовцем и рано умер, его национальность неизвестна. У покойной матери Ирины был советский паспорт, у отца — паспорт гражданина Узбекистана.

В 1983 году Игорь окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Ирина училась в Ташкентском текстильном институте, а также окончила курсы кройки и шитья при окружном Доме офицеров, получив диплом инструктора с правом преподавания в школе.

После распада СССР Николаевы поменяли советские паспорта на узбекские, приняв гражданство Узбекистана.

«В 2000 году наши друзья пригласили нас пойти вместе с ними заполнить анкету на грин-карту (вид на жительство у человека, не являющегося гражданином США. — RT), — рассказал RT Игорь. — На второй год розыгрыша этой лотереи мы выиграли. С трудом нашли деньги на поездку в американское посольство и оплату $800 пошлины, но в итоге получили визы и были готовы ехать в США».

По словам Николаева, главной причиной переезда было желание его супруги жить в Соединённых Штатах. Впервые она побывала в Америке в 1991 году и осталась под большим впечатлением от поездки. Кроме того, в Узбекистане у Игоря не было стабильной работы и он надеялся трудоустроиться за рубежом.

«Я занимался тем, что продавал модели кораблей, — вспоминает Николаев. — Хобби стало работой. Один корабль даже купил личный пилот Путина. Это была модель фрегата «Паллада» с российскими флагами. Корабль очень красивый, с парусами, пушками, с медным днищем и больше метра в длину. Кто-то даже говорил мне, что видел его по телевизору в новостях в кабинете президента. Я до сих пор строю корабли, моя последняя модель — галера «Двина» Петра I».

Жизнь на чужбине

В 2002 году Николаевы получили визы, но денег на билеты не было. Игорю удалось продать пять моделей кораблей за $1500. На эти средства он купил один билет и в августе улетел в США в город Цинциннати к знакомому, у которого была строительная бригада. Через месяц он заработал деньги на билет для жены.

Первое время Игорь работал плотником на стройке, а Ирина убирала номера в гостиницах. Через несколько месяцев он нашёл работу в доме престарелых, а затем знакомый американец помог супругам устроиться уборщиками в госпиталь.

«Это была удача, потому что нам, наконец, начали платить стабильную зарплату и оформили медицинскую страховку», — говорит Игорь.

В госпитале Николаевы проработали два года, а затем в 2004 году переехали жить в Даллас к друзьям. По словам Игоря, им казалось, что в большом городе будет больше возможностей. Но и там не удалось найти ничего лучше работы уборщиками в госпитале. За это время Игорь успел заочно окончить Кливлендский институт электроники по специальности «компьютерные информационные технологии» и в ноябре 2005-го получить диплом.

«Потом мы работали стюардами на круизном корабле Pride of America на Гавайях, но недолго, около двух месяцев, — рассказывает Игорь. — Вернувшись в Даллас, я трудился техником в небольшой компьютерной фирме. В 2007-м стал менеджером баз данных в маркетинговой компании и параллельно занялся интернет-торговлей на eBay. Продажи шли хорошо, и с 2014 года я занимаюсь только этим. Жена работает в крупном магазине Costco».

Путь домой

В 2014 году супруги приняли решение переехать в Россию. По словам Игоря, причиной послужили нарастающие в США русофобские настроения, а также тоска по исторической родине, родственникам и друзьям.

«Отношения между Россией и Америкой начали ухудшаться, и мы испугались застрять здесь, — объясняет Игорь. — То, что происходит сейчас в США, напоминает мне конец Советского Союза, какое-то болото. Поначалу всё удивляло, конечно, особенно после Узбекистана, но потом мы привыкли, и стало не хватать русского общения. Скоро будет 17 лет, как мы живём в США. Мне никогда не хотелось здесь оставаться надолго, но пришлось, потому что этого очень хотела жена».

Изначально Игорь пытался подать документы на гражданство по родству, так как его мать — россиянка и пенсионер. Несколько раз он ездил в консульство РФ в Хьюстоне, но документы у него не приняли — не хватало бумаги об отказе от гражданства США, которую якобы должен был выдать Госдеп. Более года Игорь пытался получить этот документ, пока наконец не выяснилось, что нужно было всего лишь написать заявление о выходе из гражданства и предоставить его в консульство.

Через год Николаевы решили участвовать в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Ленинградскую область. Для оформления свидетельства участника программы был необходим перевод всех англоязычных документов, а также требовалось нотариальное заверение копий. По словам Игоря, заверить все документы можно было только в консульстве. Стоимость заверения оказалась очень высокой, плюс ко всему необходимо было открыть банковские счета в России, поэтому супруги приняли решение лететь в Санкт-Петербург и оформлять документы на месте.

© Фото из личного архива

В декабре 2017 года Николаевы получили свидетельства переселенцев. Предстояло оформить разрешение на временное проживание (РВП). Для подачи документов требовались медицинские справки, а также справки об отсутствии судимостей в США.

«Мы собрали справки о несудимости от ФБР и штата Техас, сделали к ним апостили, — рассказывает Игорь. — А медицинское освидетельствование решили делать в России, так как требования Минздрава предусматривают определённую форму медицинского заключения и непонятно, как можно было получить такую справку в США».

Повторное рассмотрение

В сентябре 2018 года Николаевы во второй раз прилетели в Санкт-Петербург. Прошли медицинское освидетельствование, получили справки. Однако подать документы на РВП лично им так и не удалось — слишком долго их ставили на миграционный учёт.

«По прилёте хозяйка жилья пошла ставить нас на учёт, но из-за того, что в райотделе миграционного управления приёмные часы были всего два дня в неделю, она отправила наши документы по почте. В итоге между двумя районами города письмо шло две недели, и на учёт нас поставили только 21 сентября, когда нужно было улетать в США», — объясняет Игорь.

Возвратившись в Соединённые Штаты, Игорь попытался подать документы в консульстве РФ в Хьюстоне, но на его письма никто не отвечал, дозвониться также не получалось. Лишь после того, как он пожаловался в администрацию президента РФ, с ним связались и пригласили на встречу. Николаевым всё-таки удалось подать документы на РВП.

Прождав три месяца ответ, Игорь самостоятельно позвонил в ведомство, где ему сообщили, что нужно приехать забрать документы. Выяснилось, что якобы не хватало справки об отсутствии судимости от ФБР, а также была ошибка в медсправке Ирины — в графе «Место рождения» вместо Узбекистана было написано «США».

«Я предоставил все справки, а мне говорят, что их не было, — комментирует Игорь. — У нас было даже по две справки о несудимости. Одна из ФБР, а другая от Техасского департамента общественной безопасности (TDPS), потому что в справке из ФБР сказано, что «это не исключает возможной криминальной истории на уровне штата или местном уровне». То есть справки из ФБР недостаточно, а нужно ещё и от штата, где ты проживаешь. Печати на справках из ФБР не ставят, печать есть только на Техасских справках, а апостили к обеим справкам все с печатями, так же как и заверенные переводы к ним».

Он также отметил, что сотрудники консульства должны были проверить все документы и выдать ему опись, подтверждающую наличие всех справок, но не сделали этого.

Кроме того, из-за формальной ошибки в справке Ирины, которую допустили сотрудники медучреждения, супругам придётся повторно получать некоторые документы, так как их срок истекает в течение трёх месяцев.

«Нам придётся ещё раз потратить деньги на авиабилеты, жильё, медицинские анализы, — жалуется Игорь. — В предыдущие два прилёта мы уже потратили на это более $10 тыс. Настроившись на переезд, мы закрыли бизнес и свернули все дела, а теперь опять появились непредвиденные расходы». Как пояснили RT в МВД, документы Николаевых были оформлены ненадлежащим образом.

«Документ, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя, выдан не уполномоченным органом», — утверждают в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что, приняв во внимание обстоятельства, а также учитывая, что Николаевы являются участниками Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено письмо о необходимости рассмотрения заявлений Николаевых при повторном поступлении.

«В том числе при наличии ранее предоставляемых ими медицинских документов», — подчеркнули в ведомстве.