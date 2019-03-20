Генпрокуратура признала законным дело в отношении пермского программиста

Генпрокуратура России не нашла нарушений в уголовном деле против пермского программиста Фёдора Власова, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчину отправили в СИЗО в ноябре прошлого года, а в феврале перевели под домашний арест. Защита Власова и его бизнес-партнёр поясняют, что переписку с подростком вёл не он, а пользователь разработанного им приложения. По их словам, IP-адрес арендованного Власовым прокси-сервера присваивается пользователям, которые обходят блокировку соцсети на Украине, и преступника следует искать среди них.

Фёдор Власов

© vk.com/fedorvlasov

Пермяк Фёдор Власов — разработчик популярного мобильного приложения для доступа в социальную сеть «ВКонтакте» Kate Mobile — стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение по п. «б» части 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). При этом, по мнению следователей, преступление было совершено через интернет.

Искать педофила правоохранители стали после обращения в полицию жительницы Москвы. Женщина обнаружила переписку дочери с мужчиной: незнакомец отправлял не достигшей 14 лет девочке снимки гениталий и просил отправить в ответ свои интимные фото. Правоохранители установили IP-адрес, с которого уходили сообщения девочке. Виртуальный сервер, за которым числился адрес, на тот момент был в аренде у Власова.

Следователи СК провели обыск в пермской квартире программиста, а после доставили на поезде в Москву в наручниках.

Как рассказал RT адвокат Власова Александр Струков, программист пытался объяснить следователю, что формально IP-адрес числится за ним, но на деле им пользуются тысячи клиентов приложения. В показаниях Власов пояснял, что после того, как в 2017 году на Украине «ВКонтакте» была заблокирована властями, он разработал создал прокси для обхода блокировки пользователями, арендовав для этого сервер в Санкт-Петербурге.

«О ребёнке, который стал жертвой интернет-педофила, программист узнал только в ходе допросов, — говорит Струков. — Разумеется, он не общался, не переписывался с этой девочкой. Аккаунты, с которых велась переписка с несовершеннолетней, ему не принадлежали. О всех своих страницах в соцсети он сообщил следователю. Кроме того, в материалах уголовного дела есть много данных, которые позволяют установить лицо, совершившее данное действие, или доказать непричастность моего подзащитного».

Тем не менее, после длительных допросов СК добилось ареста и помещения Власова в СИЗО. По предъявленному обвинению 34-летнему разработчику приложения грозит до 20 лет лишения свободы.

«Не поверил, когда Фёдора арестовали»

Бизнес-партнёр Власова Дмитрий Моисеев поясняет, что приложение позволяет входить в социальную сеть «ВКонтакте» владельцам телефонов со старыми версиями операционной системы Аndroid. Программой пользуются около 6-7 млн человек.

«Мы понимали, что прокси — это опасная штука, обсуждали риски, — рассказывает RT Моисеенко. — Именно во избежание таких претензий у Федора были настроены необходимые фильтры, а все соединения шли через «ВКонтакте». Вообще прокси предоставляет не только возможность обхода блокировки, но и анонимность. Но у нас в приложении функции анонимности не было. Более того, мы храним информацию о том, кому выдается IP для обхода — эти сведения были на сервере».

По словам Моисеева, арест коллеги стал для него неожиданностью.

«Я даже не поверил сначала, когда Фёдора арестовали, — вспоминает Моисеев. — Факт переписки с несовершеннолетней легко установить, ведь у следователя есть доступ к гаджетам Фёдора. Можно также установить, что аккаунт, с которого велась переписка, Власову не принадлежит. На сто процентов можно быть уверенным, что настоящий преступник находится на Украине. Следователь, на сколько я понимаю, проверять всё это сразу не стал».

Собеседник отмечает, что также пытался объяснить следствию, как устроена программа, но того интересовала в основном сексуальная ориентация Власова.

«Я подробно рассказал следователю, как работает программа. Исходники по разработке прокси показывал — их как раз Федор делал. Следователь в это время копался в телефоне, не особенно внимательно меня слушая, и не задавал вопросы, касающиеся технической стороны — он спрашивал только про личность Фёдора, его сексуальную ориентацию и тому подобные вещи», — вспоминает Моисеенко.

Признаки преступления

После запроса RT уголовное дело против Власова проверила Генпрокуратура России.

Как заявили RT в пресс-службе ведомства, в управлении по надзору за соблюдением прав и свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры заключили, что решение о возбуждении уголовного дела было принято законно и обоснованно — «при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

В пресс-службе СК России на запрос RT оперативно ответить не смогли.

Почти три месяца Власов провёл в СИЗО. 13 февраля 2019 мера пресечения ему была изменена на более мягкую — программиста отправили под домашний арест. При этом с Власова и его адвоката была взята подписка о неразглашении.

«Могу сказать только, что сейчас правоохранители пытаются объективно расследовать уголовное дело, — отмечает адвокат. — Поэтому я оптимистично гляжу в будущее и надеюсь, что обвинение с моего подзащитного скоро будет снято».

Эксперты отмечают, что в ситуации Власова могут оказаться любые компании — от небольших стартапов до крупных порталов и провайдеров общественного Wi-Fi.

«Поэтому в таких историях важно подробно разбираться — как в юридических аспектах, так и в технологических, — пояснил RT эксперт в цифровой экономике Арсений Щельцин. — Что касается предосторожностей, то создатели приложений и сайтов должны понимать, что если пользователю дается возможность использовать другой IP-адрес, то должна быть идентификация этого пользователя. Поэтому все порталы стараются брать как можно больше информации о пользователе, что вопросы в случае чего правоохранители задавали ему. Иначе весь удар падает на провайдера».