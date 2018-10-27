«До понедельника дотянет»: в Пермском крае медики отказали в помощи пенсионерке с язвами на ногах

В городе Кизел Пермского края тяжелобольной 66-летней Лилии Зеленюк отказали в госпитализации в одну из центральных больниц региона. По свидетельству самой женщины, медики не стали оказывать ей помощь со словами: «До понедельника дотянет». В администрации Пермского края утверждают, что пожилая жительница Кизела сама отказалась от госпитализации в местное медицинское учреждение. При этом, несмотря на то что женщина не может самостоятельно передвигаться, она уже долгое время не может оформить справку об инвалидности и получить право на льготное жильё. Хотя пенсии Зеленюк едва хватает на лекарственные препараты, она вынуждена снимать квартиру, так как её дом пришёл в негодность. Региональный следственный комитет инициировал проверку работы медиков, отказавшихся направить больную на стационарное лечение в Пермь.

Пермские следователи проводят доследственную проверку в отношении врачей скорой помощи из города Кизел, которые отказались госпитализировать 66-летнюю Лилию Зеленюк, страдающую трофическими язвами на ногах.

Как рассказала RT знакомая пенсионерки Светлана Шмельцер, 23 октября Зеленюк стало плохо и она вызвала скорую помощь, но медики отказались отправлять её в больницу.

«Зеленюк фактически заживо гниёт и не может самостоятельно передвигаться», – уточнил в беседе с RT участник правозащитного проекта «Жизнь ДД» Александр Прохоров.

Все деньги уходят на лекарства

66-летняя жительница Кизеловского района Лилия Михайловна Зеленюк страдает варикозным расширением вен с 1972 года. Восемь лет назад болезнь стала стремительно развиваться, и женщине пришлось уволиться с работы.

Сейчас пенсионерка не может самостоятельно передвигаться из-за глубоких незаживающих гнойных ран на ногах.

При этом у Зеленюк нет собственного жилья. Деревянный дом её покойного отца в поселке Шахта Кизеловского района пришёл в негодность и развалился несколько лет тому назад. Оформить наследство женщина сначала не успела, а потом не смогла из-за проблем со здоровьем и различных бюрократических проволочек. С тех пор женщина скиталась по общежитиям и съёмным квартирам.

Пенсионерка Любовь Миронова, у которой Лилия Зеленюк снимает однокомнатную квартиру (она платит по квитанциям около 4 тыс. рублей), рассказала RT, что регулярно добавляет ей на продукты из своего кошелька, так как маленькой пенсии Зеленюк ни на что не хватает. Все деньги уходят на лекарства.

«Лилия Михайловна чуть ли не впроголодь живёт, мазь, которую ей выписывают врачи стоит 3 тысячи рублей», — отметила Светлана Шмельцер, которая так же ухаживает за больной женщиной.

Откладывать лечение опасно

«Я обратилась за помощью к правозащитникам, — говорит Шмельцер. — Они сообщили об этой ситуации на своём сайте, и уже на следующий день к Лилии Михайловне снова приехали врачи, и пообещали госпитализировать её в пермскуюГКБ №2, но только 29 октября».

По мнению заведующего ортопедического отделения Гематологического центра РАМН Владимир Зоренко, откладывать госпитализацию Лилии Зеленюк даже на неделю довольно опасно.

«Всё это может закончиться ампутацией», — считает Зоренко.

Отметим, что, по данным местных СМИ, месяц назад в том же Кизеле из-за грубого отказа в медпомощи умерла ещё одна пенсионерка Зоя Красносельских, на лице которой возникла большая опухоль. Как рассказывали её родственники журналистам, отказ от госпитализации сопровождался словами «Вы и так скоро умрёте».

Сейчас информацию об отказе в госпитализации Лилии Зеленюк проверяет краевой СК.

«В настоящее время организовывается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников», — заявили RT в пресс-службе СК по Пермскому краю.

В свою очередь в администрации Пермского края RT заявили, что 66-летней женщине предлагали госпитализацию в местной больнице, однако от неё она добровольно отказалась.

Сама Лилия Михайловна объяснила RT, что она не отказывалась от госпитализации, а просила направить её на лечение в Пермь, потому что c кизеловской горбольницей ей больше не хочется связываться.

«В Кизеле меня уже лечили в 2015 году, где меня возмутила халатность местных врачей, их издевательский подход к пациентам», — рассказала женщина. Однако кизеловские медики везти в Пермь женщину отказались со словами «до понедельника дотянет».

Квартирный вопрос

Как выяснил RT, врачи пермской ГКБ №2, в которую должны отправить Зеленюк, могут помочь ей и с решением жилищного вопроса.

«Она имеет законное право на новое жильё. Однако для этого женщине не хватает одной единственной медсправки на основании п.3 ч.2 ст.57 Жилищного Кодекса РФ. А как раз в ней в кизеловской горбольнице по непонятной причине отказывают», — объяснил RT правозащитник Александр Прохоров.

Он пояснил, что в больнице Зеленюк должны дать справку с подтверждением диагноза и инвалидности, с ней она может претендовать на получение жилья по договору социального найма вне очереди

По его словам, Лилия Зеленюк заявление о помощи с получением жилья подавала в местный МФЦ целых три раза, потратив на этой из своей пенсии 2100 рублей.

«Сама Лилия Михайловна дойти в поликлинику не может, а когда к заведующей медучреждением идут за этой справкой её добровольная опекунша, у которой она живёт или же её знакомая Светлана Шмельцер, то заведующая начинает бегать по этажам или буквально прятаться по кабинетам», — пояснил Прохоров

В свою очередь в пермском Минздраве заявили RT, что после госпитализации Лилии Зеленюк в ГКБ №2 «при её желании или её законного представителя будет организована врачебная комиссия», которая поможет ей получить необходимую справку.