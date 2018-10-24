Как благотворительный фонд использовал больного ребёнка для сбора средств против воли родителей

Алина Пахомова и Татьяна Капнинская

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В начале сентября Пахомовы приехали из Ставрополя в Москву. Их шестилетней дочери Алине было необходимо лечение: ей поставили страшный диагноз — «злокачественная опухоль ствола головного мозга». Семье с трудом удалось найти клинику, которая согласилась провести операцию и терапию. Родители девочки отчаянно пытались собрать деньги на оплату хирургического вмешательства и последующего курса лечения. На это требовалось около 3,8 млн рублей. Знакомые Пахомовых обзванивали благотворительные фонды с просьбой о помощи. На призыв откликнулся фонд «Золотые сердца».



«Я созвонилась с руководителем фонда Татьяной Капнинской, — рассказывает RT мать девочки Анна Пахомова. — Она сразу сказала, что фонд поможет. Спустя несколько дней Капнинская приехала в клинику, где лежала Алина, и сфотографировала её. Капнинская сказала, что намерена заключить договор с клиникой на оплату лучевой терапии. Однако в итоге ни с больницей, ни со мной никаких бумаг подписано не было. При этом Капнинская заверила меня, что это не важно».

Вскоре фото Алины появилось на сайте фонда и странице организации в соцсети. Родители обрадовались, но их насторожило, что в посте была указана сумма, значительно превышающая необходимую, — 5,5 млн рублей.

По словам Анны Пахомовой, Капнинская объяснила, что лучше собрать больше денег — лишними не будут: на реабилитацию, да и просто на жизнь.

При этом гендиректор фонда сообщила, что заключать договор с клиникой Европейский медицинский центр (European Medical Center, ЕМС) не хочет.



«Говорила, что клиника выставила ей смету заоблачную. Пообещала, что деньги для каждой фракции лучевой терапии просто будут переводиться мне на карту, — поясняет Пахомова. — Шли дни, но денег от фонда всё не было. А оплачивать фракции было необходимо. Каждая стоила 96 тыс. рублей. Мы чудом своими силами собирали деньги в соцсетях».



Тем временем фонд «Золотые сердца» организовал съёмку сюжетов об Алине, чтобы финансовую помощь оказали телезрители. Ролики готовили ТНТ и НТВ. Правда, выяснилось, что показывать ролик о сборе денег для Алины каналы начнут лишь через месяц, когда курс лучевой терапии уже подойдёт к концу.



Пока же фонд продолжал активно собирать деньги в соцсетях, однако оказалось, что за пару недель удалось получить в виде пожертвований только 8 тыс. рублей. Как отмечает Пахомова, их перечислили на её карту, пояснив, что более серьёзные суммы будут лишь с выходом сюжетов на ТВ.



«Моё терпение иссякло, когда фонд выложил в соцсети квитанцию об оплате фракции, которую я им прислала, чтобы они понимали, сколько это стоит, — говорит Пахомова. — Выглядело всё так, будто процедура была оплачена фондом. Нашему возмущению не было предела. Мы с мужем наконец поняли, что нас обманывают, а собираемые фондом для нашей дочери средства идут неизвестно куда. 5 октября я написала заявление на имя Капнинской с требованием удалить всю информацию об Алине и прекратить сбор денег на её лечение», — говорит Пахомова.



Ответ гендиректора фонда родителей девочки ошеломил. Капнинская заявила, что фонд вправе ещё в течение 14 дней собирать деньги на лечение Алины, поскольку по закону обработка персональных данных возможна без согласия человека, если речь идёт о жизни и здоровье.

Кроме того, фонд пригрозил написать заявление на родителей ребёнка из-за подозрений в мошенничестве и даже «завести уголовное дело по статье 159 УК РФ».

«Мы обязаны оповестить органы прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка о том, что вы действуете не в интересах собственного ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием, а в своих личных корыстных целях, собирая средства на личные счета, а не на счёт клиники», — говорилось в письме.

Фонд также потребовал от Пахомовых подписать письмо с отказом от всех денег, которые поступят от размещения рекламы в СМИ.





Насильная благотворительность

По словам Пахомовой, фонд ещё около двух недель продолжал собирать деньги через объявления в интернете и рекламу на ТНТ. На странице фонда во «ВКонтакте» сообщение о прекращении сбора было опубликовано 17 октября. Однако, как оказалось, фонд закрыл сбор только 24 октября — об этом говорится в письме Капнинской руководству клиники ЕМС, которое опубликовано на странице фонда в соцсети.



«Нам удалось достучаться до НТВ. Они были в шоке и согласились поменять реквизиты, указав данные «Спаси жизнь», — говорит Пахомова.

Но из других источников деньги якобы на лечение Алины фонд продолжал собирать.



В итоге реальную помощь в сборе денег для спасения Алины Пахомовой оказал фонд «Спаси жизнь».



«Анна Пахомова отправляла заявку и нам, но им уже якобы стали помогать «Золотые сердца», — пояснила RT председатель фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко. — В итоге Анна позвонила, описала ситуацию, и мы приняли решение помочь её дочери. Мы связались с Капнинской. Она уверяла, что уже заключила договор с клиникой и ребёнок будет лечиться бесплатно. Однако оказалось, что никакого договора не было».



Связаться с представителями клиники ЕМС RT не удалось.



Спланированный сговор



Татьяна Капнинская заявила RT, что своим письмом пыталась вывести Пахомовых на чистую воду.



«Я хотела посмотреть, какие цели преследуют родители, — пояснила она. — Это был заранее спланированный сговор».



Однако на вопрос, кто и с кем сговорился и какие цели преследовал, Капнинская не ответила.



«В таком ключе я с вами разговаривать не буду, пишите что хотите», — заявила собеседница RT.



По данным базы «Контур.Фокус», благотворительный фонд «Золотые сердца» был зарегистрирован 27 апреля 2012 в деревне Солоть Ростовского района Ярославская области. Возглавляет фонд Татьяна Капнинская. Она же вместе с дочерью Викторией Гостевой и Валентиной Головиной выступает учредителем «Сердец».



Согласно последней финансовой отчётности, в 2017 году фонд в виде взносов и целевых поступлений получил 4,968 млн рублей. 623 тыс. рублей фонд потратил на содержание организации, ещё 83 тыс. ушло на прочие расходы. 4,180 млн рублей были направлены на целевые мероприятия.

Примечательно, что более половины собранных денег — 2,5 млн рублей — фонд потратил на дельфинотерапию для детей с ДЦП.

Также БФ «Золотые сердца», по данным «Контур.Фокус», являлся учредителем ООО «Центр физической реабилитации «Виктория». Организация была закрыта в 2017 году.



Кроме того, с «Золотыми сердцами» аффилирована ещё одна организация — Многофункциональный центр социальной адаптации и семейного досуга «Виктория». Согласно уставным документам, центр занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Зарегистрирована организация по тому же адресу, что и «Золотые сердца», — в деревне Солоть. Одним из учредителей и руководителем организации является Виктория Гостева.





Бессовестные спекуляции

Деятельность фонда проверит Генпрокуратура — в надзорное ведомство обратился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности Александр Ткаченко.



«Проблема мошенничества в сфере благотворительности сегодня, к сожалению, стоит остро. Бессовестные спекуляции людскими трагедиями, использование в корыстных целях личной информации подрывают доверие к благотворительной деятельности в целом, лишают нуждающихся в последней надежде», — заявил Ткаченко.



Кроме того, сами родители намерены обратиться в правоохранительные органы.



«Я считаю, что БФ «Золотые сердца» не только выходит за рамки морально-этических норм, что как минимум не достойно благотворительного фонда, но и подменяют некоторые нормы закона в свою пользу, — отмечает в беседе с RT юрист Денис Сизиков. — Есть подозрения, что некоторые документы подписаны не родителями Алины Пахомовой, хотя БФ «Золотые сердца» утверждает обратное. В связи с этим будут поданы заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы действиям БФ «Золотые сердца» дали правовую оценку, как в области обработки персональных данных детей, так и деятельности фонда в целом».



При этом собеседник признаёт, что перспектива доказать мошенничество невелика.

«Фонд выбирает людей из глубинки, которых легко обмануть. Дети умирают, не дождавшись помощи, а куда идут деньги — не понятно. Прямого ущерба для детей, конечно, нет — родители просто теряют драгоценное время. Это благотворительность на костях. Но доказать что-то сложно, поскольку фонд специально переводит небольшие суммы родителям, как в случае Пахомовой», — предполагает Сизиков.

Конфликт Пахомовых с «Золотыми сердцами» стал не первым случаем — два года назад о похожей ситуации рассказала жительница Ярославля Светлана Воронина. По словам женщины, фонд пообещал помочь собрать деньги на операцию для её дочери, у которой была патология развития спинного мозга. Когда Воронина заподозрила, что её могут обманывать, и предложила Капнинской прекратить сотрудничество, та потребовала оплатить создание видеороликов и пообещала привлечь внимание к этой истории, так как действия матери, по её мнению, «попахивали мошенничеством».



Мошенничество без контроля



По мнению экспертов, к мошенничеству в сфере благотворительности приводит не только доверчивость нуждающихся в деньгах, но отсутствие законодательной базы, которая регулировала бы деятельность таких НКО.



«К сожалению, фондов, которые занимаются мошенничеством, очень много, — рассказывает RT президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. — Нет серьёзных механизмов контроля за фондами, например, ассоциации. Кроме того, налоговая служба не проверяет досконально фонды, а отчетность для НКО — слишком формальная».



По словам собеседницы, информацию о сборе средств, попадающую на федеральные телеканалы, никто толком не проверяет.

«Целесообразно создавать при телеканалах комиссии, которые оценивали бы информацию о благотворительной организации, желающей распространить информацию о благотворительном сборе, — говорит Альшанская. — Мошенники пользуются тем, что их не проверяют — они приходят в коммерческий отдел, покупают рекламное время и собирают деньги с многомиллионной аудитории себе в карман».

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский уверен, что законодательных пробелов, приводящих к случаям мошенничества в сфере благотворительности, нет.

«Все описано в законе об НКО, — говорит Алешковский RT. — К тому же, мы находимся под лупой не только проверяющих органов, но и общественности. Именно поэтому такие истории обязательно всплывают».

Оградить себя от мошенничества при обращении с просьбой о помощи в благотворительные фонды, по мнению эксперта, поможет только критическое мышление. «Нужно почитать отзывы, пообщаться с теми, кто уже обращался в фонд, изучить отчётность организации», — поясняет собеседник.