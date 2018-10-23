Якутская школьница зарабатывает через Instagram на реабилитацию онкобольной мамы

© kawaii_hts_2 / Instagram

В сентябре 13-летняя Лера Шадрина из Якутии открыла интернет-магазин. В своё дело она вложила деньги, отложенные с карманных расходов и подаренные родственниками на день рождения. Её семья живёт в нескольких километрах от Якутска, и в её селе детям негде купить необычные ручки, блокноты или наклейки. И Лера придумала заказывать «кавайную» (от японского — «милый») канцелярию, бижутерию и другие мелочи через интернет, а затем распродавать среди местных. Все заработанные деньги Лера отдаёт маме, которая борется с раком. Когда подписчики девочки узнали об этом, количество заказов ощутимо возросло.

«Я так удивилась, когда мне буквально посыпались заявки в директ, так много людей отозвалось разом! — рассказывает Лера. — Мою запись кто-то репостнул, и сразу столько добрых людей написали и почти всё у меня раскупили!»

Курьерскую доставку её магазин пока не предоставляет, заказы Лера развозит самостоятельно: «Дальше родного посёлка не выезжаю, стараюсь передавать через знакомых или привожу с собой заказы в школу».

Летом школьница даже посещала специальные курсы юных предпринимателей, где и составила свой первый бизнес-план. Главная цель Леры — заработать деньги на реабилитацию мамы.

Мама Леры Ангелина Шадрина — хореограф. Женщина долго преподавала в танцевальном коллективе, а когда стало ухудшаться здоровье, пошла работать в магазин. Ей долго не могли поставить диагноз, а злокачественную опухоль в позвоночнике обнаружили только после серьёзной травмы спины.

«С кровати встать не могла, когда нашли опухоль, было четыре операции, — вспоминает Ангелина Шадрина. — Полгода реабилитации мне потребовалось, чтобы снова начать ходить. Пускай и на костылях. Мне сказали: «Твоя работа могла усугубить». Старая травма спины дала о себе знать».

Якутские врачи посоветовали женщине обратиться в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. Столичные неврологи и онкологи действительно смогли поставить Ангелину на ноги, при этом семь позвонков заменили искусственными, так как они были сильно повреждены из-за болезни.

© kawaii_hts_2 / Instagram

«Руки у врачей золотые оказались, спасибо им. Но перелёты из Якутска до Москвы — это очень дорого, — говорит Шадрина. — Билеты и по 20, и по 30, и даже по 70 тыс., расходы просто огромные! А летать в Москву на процедуры надо каждые три месяца. На пенсию по инвалидности их, конечно, не купишь. И муж у меня столько не заработает».

Сила репоста

На помощь Ангелине, помимо мужа, пришли и обе дочки. Старшая Изольда взяла на себя домашнее хозяйство, а младшая Лера, пользуясь советами сестры и мамы, развивает свой магазин.

Бизнес Леры уже известен и за пределами родного села: люди из соседних населённых пунктов подписываются на её страницу в Instagram и охотно покупают безделушки и канцелярию. Девочке даже приходится удалять фото раскупленных товаров и расширять ассортимент.

«Дорогие мои подписчики! Я удалила все фотографии, что закончилось, чтобы не путать вас. Некоторые наши закупки ещё не пришли, ждём на днях. Всем огромная благодарность от нас! Столько добрых слов, столько помощи, столько советов, столько подписчиков! Мы всё передали маме!» — обратилась к своим клиентам Лера.

Жители Якутии, в свою очередь, не ограничиваются одними покупками в интернет-магазине Шадриной. Некоторые не только хвалят девочку, но и спрашивают, чем ещё можно помочь её маме, просят номер карты, чтобы перевести семье посильную помощь.

На половину выручки Лера заказывает новые товары, а вторую половину откладывает для мамы. В следующий раз Ангелина должна приехать в Москву в конце января. К этому времени семья Шадриных надеется собрать необходимую сумму на билеты и проживание в столице.

Ангелина тоже ведёт страницу в соцсети, где выкладывает фото своих работ. Она изготавливает авторские броши. Женщина начала делать их, когда узнала, что у неё рак.

«Просто лежать и ждать своей участи было невыносимо. Решила учиться рукоделию, чтобы не впадать в отчаяние и депрессию, — вспоминает Шадрина. — До этого, кстати, ни разу даже иголку с ниткой в руках не держала. Не умела ничего».

Это хобби увлекло Ангелину, она освоила несколько техник и начала вышивать броши в виде птиц, животных и насекомых. Как рассказывает женщина, многому она научилась благодаря онлайн-урокам, которые смотрела даже после операций. Теперь каждый приезд в Москву для Ангелины стал немного радостнее: в столице мастерица покупает ткани, булавки и бисер для своих изделий.

Мамина брошь

© ot_angelina / Instagram

«Некоторые заказчики обращаются ко мне снова, с новым заказом. Это для меня — лучший комплимент, лучшая оценка моей работы», — говорит Ангелина.

Благодаря своему хобби женщина тоже зарабатывает на поездки в Москву на реабилитацию.

«Единственное, о чём я сейчас жалею, что не успела прыгнуть с парашютом, — признаётся Ангелина. — Поэтому дочек учу, чтобы без дела не сидели, чтобы пробовали то, что им нравится, то, что им интересно».