Маме пятерых детей отказывают в субсидии на жильё по формальному признаку

© Фото из личного архива

«Рожайте хоть восьмерых»

У 33-летней Ольги Розенко подрастают пятеро детей: Вадиму — 12, Ане — 8, Ване — 7, Юле — 5, а чуть больше года назад на свет появилась Вера. Но семья всё равно не считается многодетной, по крайней мере, с точки зрения администрации Южно-Сахалинска, где мама с детьми ютятся на 33 метрах однокомнатной квартиры. Жильё Ольга уже несколько лет снимает у родных, чтобы не остаться на улице.

Попытку расширить жилплощадь, чтобы у детей были свои комнаты и место для игр, женщина предприняла ещё после рождения дочки Юли. Правительство Сахалинской области тогда пообещало родителям четверых и более детей выплаты для покупки жилья. Предложение оказалось очень кстати: женщина растит детей одна, а зарплаты медсестры не хватит на ипотеку.

«Мы всей семьёй встали в очередь, чтобы претендовать на улучшение жилищных условий, — вспоминает женщина. — Тогда же мне в первый раз отказали: «У вас трое детей родились тут, а четвёртого вы рожали за границей, вы к нам не попадаете».

Трудности возникли из-за места рождения дочки Юли. Уже на последних месяцах беременности Розенко собралась к родственникам в Белоруссию. Перед долгим перелётом женщину осмотрели врачи и дали добро на путешествие — никакой угрозы преждевременных родов или риска для малыша медики не выявили.

«Конечно, роды были незапланированные, не в срок, — вздыхает Ольга. — Но дети же не спрашивают нас, когда удобнее родиться. Юленька появилась на свет в Минске. Я тогда думала только о том, чтобы она была здорова и мы благополучно вернулись домой».

Ольга вернулась на Сахалин вместе с дочкой и попыталась встать в очередь на получение жилищной субсидии, но ей отказали.

Постановление правительства Сахалинской области №543, принятое в исполнение одного из майских указов Владимира Путина 2012 года, гласит, что материальную помощь на покупку жилья могут получить многодетные семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырёх и более детей, включая усыновлённых, каждый из которых рождён на территории Российской Федерации и проживает в семье.

© Фото из личного архива

«Мне так и заявили: да будь у вас хоть восемь детей, но Юля родилась у вас за пределами РФ, поэтому вы автоматически не попадаете! — рассказывает RT женщина. — Все дети должны родиться в России. Юрист министерства тоже так сказал. Это какая-то дискриминация по отношению к моей дочке просто потому, что она родилась не на острове?»

Закон никто не перепишет

Спустя несколько лет у четверых детей Розенко появилась младшая сестрёнка. Мама назвала её Верой. После пополнения в семье женщина была уверена: теперь в субсидии ей не откажут. Розенко снова пошла в Министерство социальной защиты, чтобы получить место в очереди на выплату, и опять получила отказ.

Чиновники вновь сослались на то же постановление №543. Если хотя бы один малыш появился на свет за пределами России — вся семья лишается права на бюджетные деньги.

«Мне кажется, текст постановления понимают слишком буквально. Нам эксперт-лингвист, кандидат наук делал заключение о том, что мы трактуем постановление правильно, что именно четверо детей должны быть рождены на территории области, — уверена в своей правоте многодетная мать. — А в Минсоцзащиты мне заявили, что это не так и что вообще все мои дети должны были родиться здесь».

Ольга Розенко обратилась к губернатору Сахалинской области, в аппарат уполномоченного по правам ребёнка и, наконец, в прокуратуру.

«В правительстве области мне прямым текстом сказали: мы не можем менять закон. У меня частный случай, и менять постановление из-за меня и моих детей никто не будет, — говорит многодетная мать. — Предложили оформить ипотеку на льготных условиях, если я так хочу расширяться».

В аппарате уполномоченного и в прокуратуре женщину выслушали и предложили единственный способ решения проблемы — суд.

«Даже Министерство соцзащиты с этим согласилось, — добавила Ольга. — Там боятся брать на себя такую ответственность и смогут пойти мне навстречу, только если решение суда будет на моей стороне».

Первое заседание по делу Розенко назначено на конец октября.

Обоснованный отказ

Тем временем в сахалинском Министерстве социальной защиты считают, что женщина сама виновата в сложившейся ситуации. Как отметили чиновники, помимо того, что один ребёнок появился на свет в Минске, у Розенко была и другая проблема во время перерегистрации семьи на право состоять на учёте как нуждающиеся в жилье. На момент обращения за субсидией в Минсоцзащиты Ольга не подала новый пакет документов в администрацию Южно-Сахалинска, а принесла бумаги позже. При этом, уверяют в ведомстве, мать пятерых детей всегда может взять ипотеку или получить половину суммы на приобретаемое жильё в качестве разовой выплаты.

© Фото из личного архива

«Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, ей предложены варианты: можно получить выплату в размере половины стоимости жилья или оформить ипотеку на льготных условиях. Также на эти цели можно использовать материнский капитал», — прокомментировали RT ситуацию в Министерстве социальной защиты Сахалинской области.

Ольга Розенко не понимает, где найти деньги даже на половину квартиры. Власти острова готовы компенсировать ей не более 2 млн рублей, но даже двухкомнатная квартира в городе стоит в два раза дороже. Квартира, которую Ольга Розенко снимает у родных, пока остаётся единственным доступным ей жильём.

«Я в разводе, все дети живут со мной. Уже 15 лет работаю медсестрой в перинатальном центре, имею высшую категорию. Я выросла на Сахалине, — отмечает Розенко. — И в одиночку с пятью детьми мне приходится доказывать, что я не могу позволить себе купить отдельную квартиру».

Помочь женщине решил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов. Он опубликовал в соцсети пост о проблемах Ольги Розенко и предложил сахалинским властям сделать исключение и внести поправки в закон.

«Получается, будь у вас хоть десять детей, но если хотя бы один из них родился не в России, то многодетной семьёй считаться не будете и на государственную поддержку можете не рассчитывать. А если четверо детей родились в России и семья считалась многодетной, а потом родился пятый не в России — что, статуса многодетной лишат? — заявил депутат. — Я обратился к назначенной недавно врио главы Сахалинской области Вере Щербине с призывом инициировать уточнения в постановление правительства Сахалинской области и устранить заложенную несправедливость и неадекватность».

Но, как выяснил RT, власти и сама Розенко продолжают ждать суда. От его исхода будет зависеть, получит Ольга Розенко субсидию или же ей придётся подавать апелляцию в следующую инстанцию и начинать борьбу за справедливость заново.

«Несмотря на обоснованный отказ в единовременной выплате на приобретение жилья, по поводу которого заявительница обратилась в суд, мы сейчас ждём судебного решения», — подчеркнула в комментарии RT министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.