Бывший узник концлагеря живёт в техническом помещении вокзала без отопления и канализации

© Фото из личного архива

82-летний житель Псковской области Михаил Лобанов на протяжении 48 лет ютится в техническом помещении в здании вокзала. Это жильё мужчина получил в качестве служебного ещё во времена СССР, когда работал на железной дороге. В пристройке нет воды, канализации и централизованного отопления.

Полтора года назад у мужчины отказали ноги, и ходить в туалет и за водой на улицу ему тяжело. При этом Лобанов — опекун одной из своих дочерей, 31-летней Лены, которая родилась с синдромом Дауна. В течение нескольких лет близкие Лобанова просят администрацию Псковской области помочь ему с жильём, но пока безуспешно.

«Отец два года провёл в концлагере»

Михаил Иванович родился в 1936 году в деревне Спичино Новосокольнического района Псковской области. Летом 1941 года Псковская область была оккупирована фашистскими захватчиками. Деревню, в которой жил Михаил Иванович, сожгли, а его вместе с матерью и братом фашисты отправили в концлагерь в литовский город Шяуляй.

«Моя бабушка Татьяна Артемьевна, отец и его брат провели в концлагере около двух лет, — рассказывает дочь Михаила Ивановича Нина Гвоздева. — Работали на зажиточных фермеров. После освобождения вернулись на Псковщину. Их деревня была сожжена, жить было негде. Сначала они поселились в уцелевшем сарае рядом с деревней, а потом соседи помогли им построить дом».

Михаил Иванович устроился на работу в колхоз, а затем стал работать на железной дороге: трудился путейцем, стрелочником, потом пошёл на повышение и стал электромонтёром. Позднее Михаил Иванович получил звание ветерана труда.

Работа на железной дороге свела мужчину с будущей женой Тамарой Александровной.

© Фото из личного архива

«Комнаты на станции, где сейчас живёт мой отец, получила мама, — вспоминает Нина Михайловна. — Она работала дежурной на станции и получила сначала одну комнату, а после того, как в 1969 году вышла замуж за отца, выделили вторую комнату. Все мы — я, Вера и Лена — родились и жили в этом здании».

По словам Нины Михайловны, до войны эти комнаты были нежилые, в них располагалось отделение почты и складировался багаж.

Потолки в комнатах, где живёт Михаил Иванович, высотой около пяти метров. Централизованного отопления, воды и канализации нет.

«Руководство РЖД помогает действующим сотрудникам, которые работают на станции. В их комнатах опустили потолки, провели им электрическое отопление, сделали воду и канализацию, — объясняет Нина Михайловна. — Мы обратились в организацию, которая занимается ремонтом на железных дорогах, с просьбой провести отцу отопление. У Лены в комнате печки нет, поэтому ей поставили батарею, а подвести воду и канализацию отказались».

Младшая дочь Лобанова Елена — инвалид детства, у девушки синдром Дауна. После смерти Тамары Александровны в 2009 году Михаил Иванович стал опекуном Елены. Она живёт вместе с ним.

Сам Михаил Иванович — инвалид II группы. Он пережил инфаркт, у него сахарный диабет и ангиопатия, а полтора года назад отказали ноги.

«Недавно приходили с комиссией по поводу его опекунства. Сообщили, что он не может быть опекуном Лены, потому что он сам нуждается в помощи. Предложили мне оформить опеку над сестрой. Я сделаю это», — комментирует Нина Михайловна.

Вначале обещали помочь, а потом отказали

6 апреля 2001 года в деревне Елисеево сгорел дом, в котором был прописан Михаил Иванович. По словам Нины Михайловны, его признали погорельцем. Семья обратилась в администрацию Новосокольнического района, чтобы ему выделили жильё, однако ничего предоставлено не было.

В 2008 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

«После того как вышел указ президента, нам сначала сказали, что узникам тоже дадут жильё, — вспоминает Нина Михайловна. — Мы собрали все бумаги, прошли комиссию за свой счёт, чтобы признали, что живём в плохих условиях, а потом всем узникам отказали».

В документах, по которым Лобанов живёт на станции Выдумка, написано, что занимаемое им помещение имеет статус служебно-технического и приватизации не подлежит.

«В администрации нам отвечают, что отец с 2011 года стоит на очереди, а пока ждёт, может переехать в дом-интернат. Я звала его жить к себе. У меня три комнаты, двое детей. Он сказал, что негде там жить. У сестры тоже дом с участком в городе. Не хочет он никуда. Он хочет жить в своём углу. Если бы кто-то из администрации отнесся к нему по-человечески, нашлась бы квартира и он бы жил с условиями», — поясняет дочь ветерана.

Несмотря на то что Лобанов уже много лет не работает, руководство РЖД не выселяет пенсионера из служебного жилья.

«РЖД нам помогает, — говорит Нина Михайловна. — Печку починили, с подарками приезжают на день рождения. У них корпоративная программа «Почёт», в рамках которой они заботятся о ветеранах-железнодорожниках».

Ветераны не должны стоять в очередях

Проблемы с жильём возникают у узников концлагерей и в других регионах. Некоторые из них пытаются отстоять своё право на улучшение жилищных условий в суде.

Так, в 2017 году Калужский районный суд вынес решение в пользу бывших узниц А.Ф. Соцкой, А.Н. Добровольской и П.С. Дониной и признал за ними право на предоставление средств из федерального бюджета для обеспечения их жильём. Женщины подали иски к Министерству труда и соцзащиты Калужской области. Они, как и Михаил Лобанов, были поставлены в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако так и не получили квартиры. Суд первой инстанции признал их правоту, однако Верховный суд отменил это решение: в квартирах истцам было отказано.

Адвокат коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олег Ушков считает, что отказ ветеранам в предоставлении жилья является неэтичным.

«В местных судах, видимо, сыграл человеческий фактор — пожалели. А Верховный суд отказывает, потому что все ветераны, в том числе узники концлагерей, в правах равны, — комментирует адвокат. — Когда суды первой инстанции выносят решения о выделении единовременной денежной компенсации на приобретение жилого помещения, получается, они пропускают истцов без очереди. Хотя с этической точки зрения это, конечно, неправильно. В стране, которая победила фашизм, ветераны не должны стоять годами в очередях, чтобы получить жильё на остаток своих дней».

Как рассказала RT заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, в регионе проживают 5616 граждан — бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В список нуждающихся в улучшении жилищных условий из них включено 569 человек. У Михаила Лобанова на текущий момент порядковый номер в очереди 235-й.

При этом денежные средства из федерального бюджета на обеспечение жильём бывших несовершеннолетних узников в 2010—2018 гг. в Псковскую область не поступали, поэтому пока граждане этой категории обеспечиваются жильём на общих основаниях.

Администрация Псковской области ежемесячно отправляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ информацию о количестве бывших несовершеннолетних узников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, в ведомство направлен запрос о принимаемых на федеральном уровне мерах, направленных на решение вопроса обеспечения жильём бывших несовершеннолетних узников за счёт средств федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

«После поступления средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий бывших несовершеннолетних узников будет рассмотрен вопрос о предоставлении Михаилу Ивановичу Лобанову субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, — комментирует Вера Емельянова. — До поступления указанных денежных средств рассматривается возможность предоставления Михаилу Ивановичу временного благоустроенного жилого помещения по договору аренды жилья за счёт бюджетных средств. В случае согласия Михаила Ивановича указанное жилое помещение ему будет предоставлено».