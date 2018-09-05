84-летней гражданке Молдавии дали разрешение на временное проживание в РФ после запроса RT

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После публикации RT 84-летней гражданке Молдавии Лючии Стаматин поставили в паспорт печать о выдаче разрешения на временное проживание в России. Её дочь Рената Метцгер обратилась в редакцию за помощью в рамках проекта RT «Не один на один», поддержанного МВД.

Женщины пять раз ездили в миграционный центр в Сахарово, расположенный в 50 км от МКАД, чтобы подать документы на РВП. Когда заявление наконец приняли, сотрудники центра рекомендовали ожидать его выдачи и не продлевать регистрацию. Но когда документ был готов и пенсионерка приехала его получить, ей ответили, что из-за недействительной регистрации печать в паспорт не поставят, и посоветовали пожилой женщине выехать из страны и вернуться обратно.

«До границы ехать 540 км в одну сторону, — жаловалась Рената. — Для пожилого человека это тяжёлое путешествие».

Она также обратила внимание, что не всем удаётся уточнить информацию о готовности документов.

«В Сахарове было очень много народу. Многие приезжают лишь для того, чтобы узнать о готовности документов. На сайте МВД на специальной странице у нас, например, не получалось найти информацию. Когда вводили все данные в форму, каждый раз появлялся ответ: «Нет данных», — рассказала женщина.

RT обратился в МВД за разъяснениями, после чего с Лючией Ильиничной связался ведущий инспектор миграционной службы Максим Седоков и помог в оформлении РВП. Выяснилось, что при подаче документов на РВП регистрация продлевается автоматически и покидать Россию не нужно.

«Прошло всё гладко, — рассказывает Рената. — Мы созвонились со специалистом миграционного центра, приехали к нему на приём. Он нам предоставил бумагу, что принято решение о выдаче РВП. Затем мы прошли дактилоскопию, и после нам поставили печать в паспорт. На мой вопрос, нужно ли ещё что-то делать, ответили, что необходимо поехать в МФЦ и зарегистрироваться».

В Сахарове женщинам также объяснили, что через полгода Лючия Стаматин имеет право подать документы на вид на жительство (ВНЖ).

«Мама рада и очень благодарна. Она прослезилась, узнав, что неравнодушные люди занялись её вопросом и помогли в этой непростой ситуации. Помощь оказалась неоценимой. Если бы не RT, ей бы пришлось уезжать из страны», — говорит Рената.

Она также отметила, что сейчас самое главное для её матери — получить медицинский полис.

«У мамы проблемы с давлением, а также больные ноги из-за старой травмы. Мы уже несколько раз ходили к хирургу, нам рекомендовали встать на учёт и пройти лечение, но обращаться к платным специалистам слишком дорого», — сетует женщина.

Как пояснили в МВД, иностранные граждане, имеющие в паспорте печать о РВП, имеют возможность лечиться в России бесплатно.

Лючия Ильинична родилась в 1934 году на территории СССР в Молдавии, в городе Кишинёве. В середине 1950-х годов она приехала в Крым и поступила в Симферопольский техникум пищевой промышленности. Получив диплом, женщина вернулась в Молдавию и устроилась на работу на Кишинёвский консервный завод. Сначала работала мастером, потом начальником фруктового цеха. Принимала участие в производстве продуктов питания для советских космонавтов. На пенсию вышла в 1989 году.

В 2013 году умер муж Лючии Ильиничны, и в Молдавии она осталась одна. Её дочь Рената уже длительное время проживает в России и имеет гражданство РФ. Она решила забрать мать к себе, чтобы ей не было одиноко. В апреле её привезли в Москву, а 19 июня уже были поданы документы на РВП.