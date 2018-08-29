В Смоленской области жильцы 15 лет не могут добиться ремонта выгоревшего дома

Более 15 лет в доме в Смоленской области люди живут в выгоревшем общежитии

15 лет назад в доме №15 на улице Комсомольской в посёлке Верхнеднепровском Смоленской области произошёл сильный пожар. С тех пор ремонт здесь не проводился: во время дождей общежитие постоянно заливает, зимой дом открыт всем ветрам, канализационные трубы давно сгнили, а проводка искрится. Несмотря на ужасное состояние здания как снаружи, так и внутри, местные власти не признают дом аварийным.

Внутри — разрушенные лестницы, стены и потолки в копоти от пожара, в некоторых местах образовались проломы. Санитарная обстановка также оставляет желать лучшего: повсюду на грязном кафеле клопы, тараканы и пауки. На полу валяются битые стёкла, двери и окна в некоторых комнатах выбиты. В воздухе стоит запах плесени.

В полуразрушенном здании проживают более десяти семей, которые вынуждены пользоваться общими душевыми, кухней и санузлом. В таких условиях живут и многодетные семьи, и старики.

Огонь, вода, медные трубы

После пожара жители дома неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой переселить их в другой дом или хотя бы отремонтировать этот. Но власти не стали ничего делать.

При тушении огня пожарные пролили весь дом, и стены начали плесневеть. Кроме того, с тех пор здесь регулярно происходят локальные возгорания. Причин множество — износ проводки, короткие замыкания в старых приборах, а также человеческий фактор. В здании нередко ночуют бездомные, а несколько постоянных жильцов — алкоголики.

© RT

К сожалению, ответственные жильцы стали заложниками соседей, которые ведут асоциальный образ жизни. Пока одни пытаются поддерживать хоть какой-то порядок, другие устраивают пьяные дебоши и продолжают разрушать здание.

Помоги себе сам

Съёмочная группа RT пообщалась с несколькими жителями дома на Комсомольской.

«Половина алкашей, половина чужих ходят. На этажах всё переломано, двери переломаны, — рассказывает Ольга Константинова. — Бардачничают, невесть что устроили».

Женщина проводит съёмочную группу по общей лестнице, попутно указывая на проблемные участки. Впрочем, её комментарии излишни — неприемлемое состояние постройки говорит само за себя.

«Ни пожарным, ни поселковой администрации дела нет,— продолжает Ольга.— Вот тут у нас клопы, а тут бомжи спят. Тут они себе и туалет на месте обустроили».

Ольга аккуратно открывает дверь на общую кухню дома — боится, что та слетит с петель. Само помещение кухни представляет собой небольшую тёмную комнату с газовой плитой и парой старых тумбочек, накрытых протёртой клеёнчатой скатертью. На стенах многолетний жир, гарь и копоть.

На кухне. На грязной стене сидят тараканы

© RT

Другая жительница дома, Зоя Терещенко, показывает съёмочной группе общий туалет.

«Стараемся-стараемся чистоту наводить, а тут всё гнилое, — расстраивается Зоя. — Никому ничего не надо».

При этом из двух туалетов работает только один. Другой вышел из строя уже давно, но никому до этого нет дела. В ванной комнате всё ненамного лучше. В душевой — несколько кабинок с лейками. На полу — прогнившие от влаги доски.

Жильё Терещенко тоже в плачевном состоянии. Обои в маленькой комнате отклеиваются, по стенам бегают тараканы.

«Пять детей, шестеро внуков, живу одна, — рассказывает Зоя Терещенко. — Отопления нет у меня, и сделать его некому».

Зое и другим пожилым женщинам помогают соседи — в одиночку в таких условиях им точно не справиться.

У Валентины Тарановой от постоянной сырости и потопов в квартире сгнила вся мебель, отошли от стен обои. Из-за повышенной влажности и холода долго страдал её сын.

«У моего сына всё детство обструктивный бронхит был, — говорит Валентина. — Мы и на учёте были, лечили много лет. Мне, чтобы ребёнка в школу отправить, вещи перестирывать приходилось, чтобы от него сыростью не воняло».

По словам жителей, они бы и рады переехать, но на это у них нет денег. Каждый старается поддерживать хотя бы своё жильё в приемлемом состоянии, однако это практически невозможно, а об общем пространстве даже говорить не приходится.

«Дом сумасшедших»

Жительница дома Таисия Гармакова рассказала RT об итогах собрания в поселковой администрации, которое было посвящено состоянию их жилища.

«Было собрание, — говорит Таисия. — Сказали — живите как жили, хотите ремонтировать — собирайте деньги сами. При этом за ЖКХ тоже требуют исправно платить, а если просрочки будут, то грозятся отключить или штрафы начать вешать».

Глава Верхнеднепровского Надежда Дроздова рассказала RT, что дом на Комсомольской улице никогда не признавался аварийным. Более того, в нём якобы даже был проведён капитальный ремонт. В неудовлетворительном состоянии здания чиновница винит самих жильцов.

По словам Дроздовой, за ними числятся крупные долги по ЖКХ перед управляющей компанией. Причина — в неплатёжеспособности большой части жильцов дома.

«Примерно половина этого дома заселена людьми, ведущими асоциальный образ жизни, попросту говоря — безработными и алкоголиками, — сказала Надежда.— Из-за того, что платит лишь небольшая часть жильцов, дом оплачивает только около 10% своих счетов, и то в лучшем случае. Разумеется, это негативно сказывается на обслуживании дома».

Надежда Дроздова признала, что из-за безответственности одних жителей дома страдают другие. По её словам, в ближайшее время в посёлке будет проведён аукцион по поиску новой управляющей компании для здания.