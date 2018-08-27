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Врачебная ошибка

27 августа 2018 Лидия Белькова
«Сказали идти спать»: на Камчатке СК проводит проверку из-за смерти женщины, которой дважды отказали в госпитализации
Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку в отношении врачей, отказавшихся госпитализировать тяжелобольную женщину. 42-летняя жительница Вилючинска Наталья Узленкова почувствовала себя плохо, и дочь вызвала ей скорую помощь. Однако бригада отказалась везти пациентку в больницу. Когда состояние Узленковой ухудшилось, дочь вызвала врачей второй раз, но те лишь посоветовали лечь спать. При этом медики не обращали внимания на то, что у женщины была хроническая болезнь почек, хотя дочь показывала им документы. В итоге Узленкову забрали в больницу лишь на третий раз, но через два часа после прибытия она скончалась.
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Ждали операцию

Наталья Узленкова почувствовала себя плохо вечером 10 августа 2018 года. 

«Вечером мама дошла до кухни, но обратно самостоятельно она вернуться в комнату не смогла. Я с трудом довела её до кровати», — рассказывает RT дочь погибшей Полина Узленкова.

По девушки словам, её мать долгое время страдала от хронической болезни почек.

«Зимой маму подключили к аппарату гемодиализа, который работал как искусственная почка. Она должна была проходить эту процедуру, но позже у неё диагностировали гиперпаратиреоз (эндокринное заболевание, характеризующееся увеличением паращитовидных желёз или формированием опухоли в них. — RT)», — поясняет состояние матери Узленкова.

Спасти женщину могло хирургическое вмешательство, но в Камчатском крае таких операций не делают. С июня 2018 года семья Узленковой ждала направления.

Сама Полина Узленкова учится на третьем курсе медицинского университета в Курске. Увидев, что состояние матери резко ухудшилось, девушка решила в срочном порядке обратиться к врачам. 

«Мама жаловалась на сильные боли в ногах. Скорая приехала, я им показала мамины документы, рассказала, что мы ждём операцию и попросила госпитализировать её», — рассказывает Полина.

Однако врачи отказались госпитализировать больную, сославшись на то, что семье надо было обращаться к участковому терапевту. В итоге, сделав Узленковой инъекцию обезболивающего, бригада уехала.

«Ложитесь спать»

Около часа ночи состояние женщины резко ухудшилось: Узленкова начала бредить.

«После часа ночи мама перестала узнавать меня. Она уже говорила, что у неё ничего не болит. Уже не могла сама сесть и руку поднять», — вспоминает Полина.

Поэтому в пятом часу утра она решила вызвать скорую помощь во второй раз. На вызов приехала та же бригада.

«Я перед ними плачу и прошу что-то сделать. Мама в тот момент уже ничего не понимала и говорила, что я её бужу и не даю спать». Однако врачи на это ответили: «Вы время видели? Ложитесь спать», — рассказывает девушка.

В третий раз дочь погибшей вызвала скорую в девять часов утра, потому что мать стала тяжело дышать. Спустя час приехала уже другая бригада, которая и увезла женщину в Вилючинскую городскую больницу.

«В больнице у неё синели руки, ноги, губы. Она вся была синяя. Не могла сама держать ни голову, ни спину. Говорила, что я её сестра, и меня не узнавала», — плачет дочь.

В больнице Наталью Узленкову осмотрел врач, взял анализы и сделал ЭКГ.

«Час я сидела с ней в приёмном покое, потом её направили в терапевтическое отделение. Там спустя 10—15 минут она стала задыхаться, я побежала за врачом. Когда я вернулась в палату, мама уже умерла», — вспоминает девушка.

Поменять систему

По мнению Полины Узленковой, возможно, врачи понимали, что её мать уже нельзя было спасти. При этом отправлять в тюрьму никого из медиков девушка не хочет.  

«У меня нет цели кого-то посадить или получить компенсацию. Мою маму уже не вернуть. Я просто хочу, чтобы такое не повторилось с кем-то ещё. Я хочу, чтобы они стали относиться человечнее к людям и выслушивать жалобы, а не говорить: «Ложитесь спать», — пояснила дочь Узленковой.

После смерти мамы девушка написала обращение на имя депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского.

В беседе с местными СМИ Пучковский отметил, что подобное отношение врачей к жалобам пациентов на Камчатке не редкость. По его словам, аналогичные жалобы поступают к нему регулярно. Кроме того, депутат подчеркнул, что в крае остро стоит вопрос дефицита не только лекарств, но и продуктов питания для пациентов и даже моющих средств.

В результате Пучковский направил обращение Узленковой в следственное управление края и региональный Минздрав. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало проверку по факту обращения. 

RT не удалось получить оперативный комментарий в Министерстве здравоохранения Камчатского края и в Вилючинской городской больнице.

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