В Нижегородской области сотни человек ищут двух пропавших девочек

Вероника и Маша Люлины

© ok.ru

Прочесали лес насквозь

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшей в Нижегородской области 13-летней Марии Ложкарёвой. 1 августа около семи часов вечера девочка вышла с участка своего отца Владимира в деревне Горный Борок Кстовского района покататься на велосипеде. С тех пор её никто не видел. На следующий день по заявлению родителей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В поисках участвуют криминалисты СК, полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии, им помогают несколько отрядов волонтёров. Также сообщалось о вылетах служебных вертолётов Ми-8, с которых наблюдатели осматривали окрестности деревни. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 400 человек, сообщается на официальном сайте регионального СУ СК.

10 августа пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области объявила о вознаграждении за ценную информацию, которая поможет установить местонахождение девочки.

«Свидетелей, которые видели девочку во время прогулки, нет», — рассказал RT координатор регионального отделения общественной организации «Лиза Алерт» Кирилл Курбак. Волонтёры и следователи проверили пять окрестных водоёмов.

Полицейские опросили всех местных жителей. Также осматривался большой участок леса радиусом 30 км. Есть небольшая вероятность, что девочка могла заблудиться там. «Лес весь в тропинках. Если бы девочка заблудилась, она бы в течение первых суток вышла в любой населённый пункт», — пояснил Курбак.

Площадка как на ладони

20 августа в городе Богородске, в 70 км от места пропажи Марии Ложкарёвой, при невыясненных обстоятельствах исчезла её тёзка, девятилетняя Мария Люлина. Поиском девочки занимается весь город — от спасателей и полицейских до волонтёров «Лизы Алерт».

Следственный комитет по факту пропажи ребёнка также возбудил уголовное дело.

Как рассказала RT мама девочки Вероника Люлина, в прошлый понедельник около 11 утра её дочь отпросилась у бабушки погулять. По словам матери, бабушка всегда следила за своей внучкой: либо ходила вместе с ней, либо наблюдала за девочкой из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже четырёхэтажки. Детская площадка, на которой в последний раз видели Машу, находится прямо перед домом.

«Всю улицу и всех находящихся на ней прекрасно видно. Перед окном нет никаких деревьев и кустарников», — пояснила Вероника.

Через некоторое время бабушка заметила, что девочки нет на площадке. Пенсионерка подумала, что она уже идёт домой. Но девятилетняя Маша в дверь так и не позвонила и на площадке не появилась. Волнуясь, бабушка вышла на улицу. Женщина трижды обошла весь двор, после чего позвонила работающей на заводе Веронике. Она отпросилась с работы и сама начала поиски ребенка: обошла несколько улиц поблизости, но Машу так и не нашла.

После этого Люлины обратились в полицию. По словам Вероники, там отреагировали мгновенно и провели первичный обыск района, где потерялась Маша.

Как рассказала RT Вероника Люлина, её дочка немного отстаёт в психологическом развитии: в свои девять лет она мыслит как пятилетний ребёнок и в основном общается с маленькими детьми. С ними девочке интереснее проводить время, чем со своими ровесниками или взрослыми людьми, а незнакомцев она вообще игнорирует.

Несмотря на такие особенности, Маша успевает в школе и должна перейти в третий класс. Она хорошо ладит со своими старшими братом и сестрой.

«Я не могу никого подозревать, у нас тут все друг с другом хорошо ладят и помогают друг другу», — выразила сомнение в виновности кого-либо из соседей Вероника Люлина. По словам женщины, поиски ведёт фактически весь 35-тысячный город.

«Ведётся сплочённая работа со Следственным комитетом, с полицией, МЧС и с другими поисковыми отрядами», — подтвердил RT Кирилл Курбак из «Лиза Алерт».

По словам Курбака, сейчас рассматриваются несколько версий исчезновения девочки. Маша могла сама потеряться в городе, так как в районе пропажи много заброшенных объектов и пустующих садовых товариществ, куда она могла забрести. В городе есть покинутые дачные дома, промышленные предприятия, лесные массивы и водоёмы. Волонтёры не исключают, что девятилетняя девочка могла утонуть.

Не исключается и похищение маленькой девочки. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители обратились к местным водителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов. Кроме того, в поисках участвуют кинологи, осуществляются съёмки с воздуха с помощью квадрокоптеров.

Не исключено, что Маша может быть за пределами региона. По одной из версий волонтёров, которой они поделились с RT, девочка находится на территории Кировской области. Её могли насильно усадить в автомобиль и увезти, чтобы затем потребовать выкупа. Но Вероника Люлина утверждает, что ей никаких звонков не поступало.

Вероника и Маша Люлины

© ok.ru

Паника в сетях

В минувшие выходные в местных пабликах социальных сетей начала распространяться информация о мужчине, пытающемся посадить гуляющих детей к себе в автомобиль, красную Lada Kalina. Якобы странный человек показывал девочкам 12—13 лет деньги и предлагал поговорить о заработке в своём автомобиле. Также его будто бы видели с котятами, которыми он заманивал в машину детей помладше.

Однако эту информацию опроверг куратор «Лизы Алерт» Кирилл Курбак. «Сообщения про красную Kalina — домыслы», — согласилась с коллегой куратор нижегородской поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда.

По её словам, подобные сообщения появляются в социальных сетях постоянно. Жители Нижегородской области волнуются из-за странных исчезновений и поэтому каждый день пишут теории в сети. Многие такими сообщениями пытаются предупредить остальных, чтобы не отпускали детей гулять без присмотра.

24 августа местные СМИ опубликовали фоторобот смуглого мужчины, якобы предполагаемого похитителя Маши. Но как рассказал RT Кирилл Курбак, на фотороботе изображён возможный свидетель по этому делу, но никак не похититель.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области Светлана Ковылина не подтвердила RT информацию о составлении фоторобота. Представитель СУ СК по Нижегородской области Юлия Склярова заявила RT, что подозреваемых в похищении девочки нет.

«Сейчас в поисках девочки задействованы следователи и криминалисты. Проводятся поисковые мероприятия: осматриваются жилища, постройки и другие объекты», — сообщила RT Склярова.

«Сотрудники проводят оперативные и поисковые мероприятия», — подтвердила RT слова коллеги Светлана Ковылина из ГУ МВД. По её словам, исчезновения 9-летней Люлиной и 13-летней Ложкарёвой не связаны между собой. У экспертов слишком мало информации по этим делам. Нет данных, которые могли бы указать на связь между двумя эпизодами.