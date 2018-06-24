Астраханскому тренеру по боксу не дают создать секцию при местной спортшколе

© Ok / Фёдор Чубаков

Фёдору Чубакову 47 лет. Боксом он увлекался с самого детства, ещё в советские времена участвовал в юношеских соревнованиях. С 2015 года кандидат в мастера спорта безуспешно пытается создать секцию в родном селе Икряное в Астраханской области. В начале 1990-х он уже тренировал подростков в местной Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ), но затем перебрался в Астрахань, где работал инструктором спецназа Минюста. В тот же период заочно отучился в Волгоградской академии физической культуры, став дипломированным тренером.

Выйдя на пенсию и вернувшись на малую родину, мужчина решил вновь начать заниматься с детьми. Спортивных парней в Икряном оказалось немало, жаль, найти подходящее помещение в посёлке сразу не удалось. Тогда Чубаков вспомнил о спортшколе, где преподавал 20 лет назад.

«Не выполнил требования — до свидания!»

В 2015 году, когда тренер впервые пришёл в ДЮСШ со своей идеей, выяснилось, что учреждение не имеет лицензии на проведение тренировок по боксу. Кроме того, в школе не было вакансии педагога.

Несмотря на холодный приём, Чубаков не отчаялся. Почти год спустя ему удалось добиться встречи с главой районной администрации.

Чиновник инициативу приветствовал, и вскоре после их разговора, в начале 2017 года, ДЮСШ всё-таки заключила с Чубаковым трудовой контракт сроком на месяц. Согласно договорённостям, за это время он должен был набрать детей и составить учебную программу.

В первые две недели к тренеру записались 23 ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Но по истечении отведённого срока школа договор продлевать отказалась. Официальная причина: образовательные стандарты требуют, чтобы разница в возрасте детей в одной группе не превышала трёх лет.

«Я предложил разделить набранный состав на три группы, однако меня не хотели слушать, — рассказал RT Чубаков. — Всё это произошло мгновенно. Не выполнил требования — до свидания! Потом на протяжении долгого времени ко мне подходили дети, спрашивали, как записаться на бокс. Но уже было поздно».

Бывший директор ДЮСШ в посёлке Икряное Максим Агафонов подтвердил RT, что контракт не был продлён из-за слишком большой разницы в возрасте учеников.

«Мы неоднократно указывали Чубакову, что группа должна состоять из детей примерно равного возраста, — отметил Агафонов. — Он упорно игнорировал наши требования и настаивал, что он имеет полное право работать в таком формате. Это противоречит нормативной базе, соответственно, мы были вынуждены прекратить наше сотрудничество».

Тренер попытался обжаловать это решение ДЮСШ в судебном порядке. Однако в мае 2017 года Икрянинский районный суд Астраханской области признал непродление контракта с Чубаковым законным.

Впоследствии администрация района предлагала бывшему спецназовцу тренировать детей в качестве индивидуального предпринимателя. Однако спортсмен счёл этот вариант неприемлемым.

«Это означает, что мне надо будет искать какой-нибудь спортзал в подвале, оформлять предпринимательство и брать деньги с детей, — возмущается Чубаков. — Пацаны, которые занимаются боксом, ничем не хуже футболистов, баскетболистов и дзюдоистов, которые бесплатно занимаются в ДЮСШ».

© Ok / Фёдор Чубаков

Бокс на футбольном поле



Вопреки всем трудностям Чубаков не оставляет попыток тренировать детей. Сейчас он продолжает заниматься боксом со своим сыном и ещё двумя молодыми спортсменами на местном футбольном поле. И пусть нормальной инфраструктуры у них нет, его подопечные успешно выступают на региональных турнирах.

Тренер нашёл поддержку у родителей юных боксёров. Например, Рашид Малагаджиев, отец двоих ребят, занимающихся у Чубакова, возил детей на соревнования на своей машине.

«Дети и родители сильно огорчились, когда секция закрылась, — вспоминает Малагаджиев. — Мы обращались к властям с просьбой решить нашу проблему. Но на наше возмущение никак не откликнулись. Против системы тут ничего не сделаешь».

Высоко оценивает педагогические навыки Чубакова и его бывшая жена Ольга Миронова. По её словам, дети всегда относились к Фёдору с большим уважением. Несколько лет назад на его первое объявление о наборе в секцию бокса откликнулись почти 60 человек, в том числе и ребята из окрестных сёл.

«Никто в посёлке про него ничего плохого не скажет, — рассказала RT Миронова. — Фёдор очень прямой и честный человек. Он всегда говорит правду. Наверное, из-за этого у него и не складываются отношения с чиновниками».

«Ему не удалось закрепиться»

В 2017 году Икрянинская ДЮСШ в результате реорганизации вошла в состав муниципального учреждения «Центр дополнительного образования» (ЦДО). В минувшем сентябре Чубаков обратился в новую структуру с надеждой, что её руководство даст добро на создание секции, однако получил отрицательный ответ.

«Мы отказали ему, так как на тот момент у нас не было вакансии педагога, — пояснила RT директор ЦДО Ирина Мухина. — На сегодняшний день материально-техническая база учреждения не позволяет нам ввести этот вид спорта даже в случае появления вакансии. Лицензирование образовательной деятельности никто не отменял. В случае с боксом существуют очень жёсткие требования. Это ведь достаточно травмоопасный вид спорта».

В администрации губернатора Астраханской области RT рассказали, что власти региона в курсе ситуации с Фёдором Чубаковым. Начальник управления по работе с обращениями граждан при аппарате главы области Анна Дорофеева утверждает, что первоначально спортсмену были предоставлены все возможности для создания боксёрской секции, однако он сам не воспользовался этим шансом.

«Это хорошая инициатива, потому что в селе Икряное нет секции по боксу, — отметила Дорофеева. — В 2017 году администрация района пошла навстречу Чубакову. Он был трудоустроен в сельскую спортшколу, однако из-за конфликтов с руководством ему не удалось там закрепиться».

Для открытия секции Чубаков должен был написать учебную программу, без которой ДЮСШ не могла бы получить лицензию на проведение тренировок по боксу. Как утверждает Дорофеева, спортсмен предоставил программу с ошибками, несмотря на помощь коллектива школы.

«В итоге программа так и не была исправлена. Без неё школа не может получить лицензию и начать покупку инвентаря, — подчеркнула чиновница. — Получается, что Чубаков сам не может сформулировать, что ему надо и что он хочет. Проблема усугубляется ещё и тем, что он сложный, неконтактный человек».