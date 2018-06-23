В Свердловской области женщина требует отправить в тюрьму покалечившего её сына экс-полицейского

Владимир Фефилактов cо Светланой Напалковой

© Из личного архива Светланы Фефилактовой

Жизнь Светланы Фефилактовой из города Сухой Лог Свердловской области превратилась в настоящий кошмар четыре месяца назад. Её 26-летний сын Владимир во дворе своего дома получил несколько огнестрельных ранений в шею и голову и с тех пор находится в коме. Женщина уволилась с работы, чтобы ухаживать за ним.

«Мой сын был красавец, весельчак, а сейчас на него страшно смотреть. А этот негодяй, сотворивший с ним такое, даже в тюрьму не сядет. Но он же должен ответить за преступление», — рассказала Светлана в беседе с RT.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 26 на 27 февраля в городе Сухой Лог Свердловской области бывший сотрудник ГИБДД 36-летний Павел Насонов открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья с балкона третьего этажа. В этот момент домой с работы возвращался Владимир Фефилактов.

«Я услышала выстрелы, выглянула в окно и увидела, как Володя, окровавленный, ползёт к крыльцу, — рассказала RT подруга Владимира Светлана Напалкова. — До сих пор не знаю, как я смогла дотащить его до квартиры. Я ему голову сразу полотенцем перевязала, чтобы он кровью не истёк, и вызвала скорую.

По словам девушки, когда она ждала медиков, стрелок продолжал стоять на балконе с ружьём. «Он кричал из окна: «Я завалил Костю!» — вспоминает Светлана. — Сначала я не поняла, кто это, а потом узнала соседа, который когда-то работал в ГИБДД. Когда Вова уже был дома и я звонила в «скорую», он всё ещё стоял у окна с ружьём и кричал».

«Боюсь, моему мальчику уже не помочь»

Полиция и скорая помощь приехали одновременно. Насонова увезли в местное отделение полиции, а Фефилактова — в больницу. Стрелок попал в него дважды: в голову и шею. Ещё несколько выстрелов пришлось в припаркованную под окнами дома машину и дверь собственной квартиры.

По словам Светланы Фефилактовой, медики установили, что у сына повреждён мозг — там осталась дробь, которую невозможно извлечь.

«Сын был в сознании, но затем у него начался отёк мозга и гидроцефалия, врачи несколько раз откачивали жидкость из головы, — рассказала мать. — А сейчас он впал в кому и перестал реагировать на окружающих».

Медики сейчас поддерживают жизнь Владимира через системы жизнеобеспечения. Он фактически не может ни самостоятельно дышать, ни есть. Его вес упал до 30 кг с первоначальных 65 кг. Фефилактовой пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за сыном.

«На днях наши врачи должны провести телемост с московскими нейрохирургами, — без особой надежды в голосе говорит Светлана. — Но боюсь, что столичные медики только подтвердят прежний диагноз и скажут, что моему мальчику уже не помочь».

Временное помешательство

Павел Насонов свою вину признал сразу, как протрезвел. Но при этом заявил следователям, что был не в себе и не понимал, что делает.

Стрелок рассказал сотрудникам СК, что долгое время время пил, а перед случившимся отказался от алкоголя, из-за чего у него и произошёл срыв.

Павел Насонов

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Чтобы доказать свою невменяемость на момент стрельбы, Павел Насонов даже прошёл обследование в психиатрической клинике, где врачи и выдали ему заключение с диагнозом «синдром отмены с делирием» — проще говоря, «белая горячка».

13 июня Сухоложский городской суд постановил, что Насонова необходимо отправить на принудительное лечение, а не в тюрьму. Родственники Владимира Фефилактова были в шоке от такого вердикта. Они не исключают, что свою роль сыграли связи Насонова, который до 2008 года работал в местном ГИБДД.

«Я знаю, что буквально за несколько дней до случившегося ему продлили лицензию на ружьё. К тому же он служил в армии и работал в полиции, туда с отклонениями медкомиссия не берёт, — возмущается Светлана Напалкова. — О какой невменяемости тут говорить, он просто был пьян».

Однако в региональном СК RT сообщили, что оружие в доме Насонова хранилось в соответствии с законодательством: в сейфе, под замком. Также не было выявлено нарушений при выдаче разрешения на оружие.

В ГУ МВД по Свердловской области особо подчеркнули, что Насонов был уволен из органов ещё 10 лет назад.

В свою очередь, адвокат стрелка Евгений Дягилев уверяет, что в таком решении нет ничего сверхъестественного.

«Белая горячка действительно может служить смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. И официального заключения судмедэксперта в этом случае достаточно, чтобы подсудимый мог рассчитывать на лечебницу вместо колонии, — рассказал RT юрист. — Если он в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии, он освобождается от ответственности. Случившееся типично для его диагноза, но раньше с ним ничего подобного не случалось. Принудительные меры медицинского характера по уголовному законодательству наказанием не являются».

Пока решение суда не вступило в силу и Насонов дожидается своей участи в СИЗО, родные Владимира Фефилактова подали апелляцию в Свердловский областной суд. Родители парня и его девушка хотят добиться отмены решения городского суда.