Семьи с детьми-инвалидами в Крымске могут оказаться на улице из-за действий чиновников

© Фото из архива Александра Ерёменко и Галины Мяснянкиной

После страшного наводнения в Крымске в 2012 году бывший глава Крымского района Анатолий Разумеев выдал 11 пострадавшим семьям ключи от нового жилья. В торжественной обстановке, перед телекамерами квартиры получили многодетные семьи, сироты и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Представители администрации пообещали, что оформить недвижимость в собственность можно будет позже — подготовка документов займёт некоторое время.

Как рассказали RT сами обладатели новых квартир, они поверили чиновникам и не стали уточнять, на каком основании получили жильё. Через пару лет к ним опять пришли сотрудники администрации, но не с документами на оформление жилья, а с требованием о выселении. Оказалось, что выданные квартиры являются служебными и жить в них могут только сотрудники муниципальных организаций.

Кроме того, несмотря на то, что по закону многодетные семьи и инвалиды оплачивают услуги ЖКХ не в полном объёме, а со скидкой до 50%, всем семьям приходится платить полную сумму, так как никто из них не может прописаться в «подаренных» квартирах.

Большинство из тех, кому передали ключи от квартир, проживают в домах 37-К по улице Белинского и 37-Ж по улице Октябрьская. Они находятся в одном районе Крымска и были построены Министерством обороны для военнослужащих. Однако после наводнения в 2012 году ведомство передало их в муниципальную собственность, чтобы в них расселили пострадавших.

Побег из «общаги»

Галина Мяснянкина воспитывает троих детей. У младшего — детский церебральный паралич (ДЦП). До наводнения она проживала в общежитии, в комнате площадью 17 кв м.

© Фото из архива Галины Мяснянкиной

«После наводнения приехал бывший глава района Разумеев, увидел ситуацию и дал нам квартиру 60 метров, — вспоминает женщина. — Я смогла оборудовать ребёнку отдельную 24-метровую комнату. В ней помещается инвалидная коляска, велотренажёр. Я застеклила лоджию, привела в порядок кухню, попросила провести в квартиру газ. Из администрации пришёл ответ, что газ пустить разрешают и что документы на соцнайм на моё имя готовятся. Но через два года ко мне пришли из администрации с уведомлением о выселении и говорят: «Какая вы молодец, что сделали ремонт, — нам выгодно будет продать квартиру».

По словам Галины, чиновники заявили, что в квартире она живёт незаконно и должна уехать назад в общежитие, прописаться там и приватизировать комнату. Но в этом случае женщина уже не сможет встать в очередь на квартиру, так как в собственности у неё уже будет жильё. Кроме того, у неё неожиданно появились долги за услуги ЖКХ, которыми она якобы пользуется, живя в общежитии.

«Комната в общежитии давно опечатана и закрыта. При переселении чиновники говорили, что я за неё платить больше не буду. Но недавно пришла повестка из суда о долгах за четыре года. Я плачу за квартиру, каждый месяц беру с управляющей компании справки о том, что у меня нет задолженности», — объясняет Галина.

В похожей ситуации оказалась другая жительница муниципального жилья Ольга Крысь. Она жила в комнате общежития площадью 10 кв. м с шестью детьми, один из которых инвалид. На материнский капитал женщина купила частный дом стоимостью 500 тыс. руб. Чтобы въехать в новое жильё, нужно было перевести недостающие 80 тыс. руб., которых у Ольги не было.

Многодетная мать обратилась за помощью в администрацию. Представители власти пытались уговорить хозяина дома пойти на уступки и простить долг многодетной матери, но безуспешно. Вместо того чтобы выделить в качестве материальной помощи недостающую сумму, Ольгу поселили в четырехкомнатной муниципальной квартире. Купленный дом остался в подвешенном состоянии, так как сумма за него до сих пор не выплачена. Таким образом он не принадлежит ни бывшему хозяину, ни Ольге.

«Недавно в очередной раз ходила к замглавы района Виталию Першанову на приём. Он у меня спросил: «Не много ли метров вы занимаете?» Хотел выселить. Говорит: «Идите к родственникам». У меня долг за услуги ЖКХ 67 тыс. руб., потому что приходится платить 100%», — жалуется женщина.

Выросли из квартиры

Галина Винскович жила со своим мужем у свекрови. В декабре 2011 года у супругов родились тройняшки. Вопрос с жильём нужно было как-то решать. Винсковичи побывали на приёме у Разумеева, который пообещал решить вопрос. Им посоветовали собрать необходимые документы для признания малоимущими и встать на очередь для получения жилья.

«Мы собрали все документы и встали на очередь, а потом в июне 2013 года нам привезли ключ от этой квартиры домой без всяких документов, — рассказывает Галина. — Сказали: «Въезжайте, делайте ремонт, а документы будут оформляться».

Затем супругов пригласили в управление имущественных отношений администрации Крымского района и попросили в срочном порядке устроиться в муниципальные учреждения. Галина с тремя детьми на руках не могла срочно выйти на работу, поэтому выучилась на помощника воспитателя и оформила в трёхкомнатной квартире семейный детский сад. По сути это группа обычного муниципального детского сада на дому. Однако дети выросли, в сентябре тройняшки должны пойти в школу.

«Перед новым годом мне сообщили в администрации, что мой договор заканчивается — дети идут в школу и у меня есть время освободить квартиру, если я не найду работу в каком-нибудь муниципальном учреждении. Муж не выдержал и спросил: «Зачем вы тогда вообще помогали и давали это жильё, если теперь выселяете с тремя детьми на улицу?» — возмущается Галина.

По словам женщины, в соседнем доме живёт девушка, у которой тоже тройняшки. Ей выдали ключи и попросили оформить детский сад. Не выселяют только потому, что детям пока по три года и у них есть время до школы пожить в «подаренной» квартире.

Слишком богатый

С документами на выселение пришли и к семье Ерёменко. Александр и Анна воспитывают троих детей-инвалидов с диагнозом «мутация клетки». Глава семьи — ветеран боевых действий в Чечне, в 2012 году работал вахтой на севере и получал хорошую зарплату, поэтому встать на очередь в статусе малоимущей семьи не получалось. Семья жила у родителей жены, места не хватало. Тогда им, как и остальным нуждающимся в жилье, выдали квартиру площадью 50 кв. м и пообещали в скором времени помочь с оформлением документов.

© Фото из архива Александра Ерёменко

Дети взрослели, становились тяжелее, Анна уже не могла в одиночку ухаживать за ними. Александру пришлось уволиться с работы, чтобы помогать ей. Накопленные сбережения были израсходованы на ремонт квартиры и лечение детей, после чего отчаявшиеся родители стали добиваться справедливости у представителей администрации.

Как рассказал RT замглавы Крымского района Виталий Першанов, изначально планировалось признать Ерёменко нуждающимся в постановке на льготную очередь. Однако, согласно документам, мужчина получал в месяц более 64 тыс. руб., что превышало нормативы выплат на одного ребёнка. Тогда было принято решение устроить Ерёменко в муниципальное учреждение «Молодёжно-культурный центр «Русь» на 0,25 ставки. Предполагалось, что, после того как мужчина отработает год, справки о минимальном доходе позволят поставить его на очередь как многодетного и нуждающегося в жилье.

Необходимо отметить, что бывший глава муниципалитета Анатолий Разумеев, выдававший квартиры семьям, в апреле 2018 года был приговорён к двум годам лишения свободы по статьям «Халатность» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело против него было возбуждено в июле 2015 года. Пока длилось расследование, его обязанности исполнял Сергей Лесь. В июне 2017 года Лесь был избран на должность главы Крымского района.

После того как Александр Ерёменко побывал у него на приёме, мужчине была назначена встреча с представителями всех структур, занимающихся решением его жилищного вопроса.

Как пояснили в администрации, на этой встрече Ерёменко была предложена четырёхкомнатная квартира гораздо большей площади на первом этаже.

«Специалистам из администрации было дано поручение разработать дорожную карту, в рамках которой семья Ерёменко будет обеспеченна достойными условиями проживания на законном уровне в муниципальном жилье», — сообщили в администрации.

Лазейка в законе

В муниципалитете заверили, что работа с другими семьями тоже ведётся.

«Многодетным матерям с тремя детьми было предложено выйти на муниципальную работу с неполной занятостью, что позволило бы на законном уровне оформить проживание в муниципальном жилье и получать льготы по оплате коммунальных услуг. Стоит отметить, что пять семей уже выполнили необходимые условия», — рассказали в администрации.

Ерёменко в разговоре с RT подтвердил, что после встречи ему пообещали предоставить четырёхкомнатную квартиру площадью 78 кв. м.

«Сказали, что я должен проработать у них год, а потом мой вопрос вынесут на законодательное собрание, после чего квартиру можно будет приватизировать в собственность. Документы мы никакие не подписывали, но нам хоть бы и на словах. Над нами уже столько времени издеваются. Лишь бы не обманули в очередной раз», — говорит Ерёменко.

По словам мужчины, в администрации также пообещали помочь с ремонтом в новой квартире.

При этом Александр переживает не только за свою семью, но и за других, кто оказался в такой же ситуации. Он утверждает, что даже если его вопрос будет решён, другие люди, проживающие в «подаренных» квартирах, могут в любой момент остаться с детьми на улице.

«Я вас уверяю, всех остальных жильцов с детьми выселят, если за них никто не заступится», — говорит Александр.

Семьи обращались в прокуратуру, но оттуда пришёл ответ, что жильё было выдано незаконно, соответственно, жить в нём они не имеют права. По словам обманутых жильцов, последний раз с требованием о выселении приходили в 2016 году.

Нынешний глава Крымского городского поселения Янис Будагов в разговоре с RT рассказал, что специалисты из администрации видят единственный выход из ситуации в трудоустройстве жильцов в муниципальные учреждения. Это позволит предоставить квартиры в качестве служебных, а со временем оформить в собственность.