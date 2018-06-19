В Бурятии мать погибшей новорождённой хочет привлечь к ответственности врача

В Бурятии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении врача детской клинической больницы. В конце мая медик, предположительно, не приняла должных мер в отношении доставленного в приёмный покой месячного ребёнка, которому требовалась реанимация. Мать умершей девочки Саяна Доржиева считает, что в смерти её дочери виноват медперсонал. Доржиева уже обратилась в Росздравнадзор, Минздрав и прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку.

«Скорая приехала только через два часа»

28-летняя Саяна Доржиева забеременела вдали от родной Бурятии — на Сахалине, где три года работала продавцом. На восьмом месяце молодая женщина вернулась в Улан-Удэ, где её ждала семья: пятилетняя дочь, родители и младшие сестра с братом. Дорога домой была очень тяжёлой и растянулась на четыре дня. В Улан-Удэ она почти сразу попала в больницу.

18 апреля на свет появилась Сурэне. Девочка родилась совсем крошкой. Доржиева оставалась в больнице, а ребёнок сутки провёл в реанимации.

24 мая Доржиева с дочкой поехали на плановый осмотр в поликлинику. Там в кабинете хирурга-ортопеда Саяна увидела гной в ухе ребёнка.

Девочку осмотрела отоларинголог, подогрела фурацилин, обработала ухо и поставила диагноз — наружный отит. Ребёнку выписали лекарства, а матери расписали принцип лечения. Первый день Сурэне чувствовала себя нормально, однако на вторые сутки стала плохо спать.

На третий день к вечеру девочка начала отказываться от груди. Около 20:00 Доржиева увидела, что правая сторона головы Сурэне начала отекать. У малышки резко поднялась температура — до 39 °C. Пока ждали скорую, девочка начала подёргивать правыми ногой и рукой.

«Скорая приехала только через два часа. До этого, когда я рожала, скорая приехала в течение 20—30 минут. Я им сразу сказала, что ребёнку месяц, у ребёнка температура, он в очень плохом состоянии», — рассказывает Саяна.

Доржиева живёт в пригороде Улан-Удэ и не могла добраться до центра города самостоятельно. Фельдшер бригады скорой помощи сказала, что ребёнка нужно срочно везти в реанимационное отделение. Правда, сперва маму с дочкой отвезли в инфекционную больницу — исключить попадание инфекции в мозг. Там у Сурэне диагностировали острый отит и направили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), где должен был дежурить оториноларинголог.

«Что за мания ездить по ночам?»

В больнице несчастную мать отчитали медсёстры.

«Ну что у вас такая за мания ездить по ночам, когда врачей уже на своём рабочем месте нет!» — заявила Доржиевой одна из них.

К женщине вышла молодая врач, которая будто только что проснулась. Мать стала объяснять, что Сурэне совсем мало ела в течение дня, кроме того, у девочки поднялась высокая температура, дёргаются ноги и руки. Врач ответила, что судороги спровоцированы болью в ухе. Отдав указания измерить рост и вес ребёнка, медик удалилась.

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ)

© drkbrb.ru

У новорождённой взяли кровь из пальца. Затем ребёнку прочистили ухо фурацилином и прокапали капли. Медсестра сделала девочке укол антибиотика. После этого персонал перестал заниматься Сурэне.

В шестом часу утра Доржиева пыталась покормить девочку, но она начинала сильно плакать. Измотавшись за ночь, Саяна задремала. Когда женщина проснулась, к ней подошла медсестра, чтобы измерить температуру Сурэне.

«Я взяла её на руки, положила градусник и смотрю — нет никакой реакции. Обычно, когда ей что-то холодное кладёшь, она начинает дёргаться или плакать, а тут смотрю — нет реакции. Я поднесла Сурэне к уху и поняла, что она уже не дышит. Начала кричать, звать медсестру, врача, но никто не отозвался», — сквозь слёзы говорит женщина.

«Так надо было»

Сначала Доржиева бегала по пустому больничному коридору отоларингологического отделения. Рядом никого не было, и тогда она попыталась самостоятельно сделать дочери массаж сердца.

«Я думала: «Пожалуйста, очнись, пожалуйста!» — говорит Саяна.

Наконец на крики о помощи прибежала врач. Она унесла ребёнка в отделение реанимации. Доржиеву к дочери не пустили.

Примерно через два часа к Саяне вышел некий мужчина, сказал, что Доржиева обратилась слишком поздно, и попросил принять соболезнования медиков.

Руководство больницы сообщило Саяне, что, по мнению дежурившего врача, ребёнок был в «удовлетворительном состоянии».

«Почему они берут таких неопытных врачей и оставляют их на ночь?» — говорит мать, потерявшая ребёнка.

Как вспоминает Доржиева, руководство ДРКБ посоветовало ей помолиться. «Мы же буряты. Видимо, такая жизнь была у вашего ребёнка! Видимо, так надо было», — цитирует Саяна врачей.

Доржиева обратилась в Министерство здравоохранения Бурятии, местное отделение Росздравнадзора и прокуратуру в надежде добиться справедливости. Пока однозначного ответа она не получила, но старается не отчаиваться — срок рассмотрения жалоб может занимать до 2—3 месяцев.

«Будут приняты меры»

В Минздраве Бурятии сообщили RT, что ситуация с гибелью ребёнка находится на ведомственном контроле. Там отмечают, что ежедневно проводится мониторинг тяжелобольных детей, находящихся в стационарах республики, а также летальных случаев, произошедших как в стационарах, так и вне медицинских учреждений.

«Министром здравоохранения Республики Бурятии Д.Н. Самбуевым проведено рабочее совещание с медицинскими работниками ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». При выявлении нарушений Порядков и стандартов оказания медицинской помощи ребёнку в условиях ДРКБ Минздравом РБ будут приняты меры», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Саяна обратилась и к президенту России. В администрации её письмо зарегистрировали, но пока оно остаётся без ответа.

«Потерпит до утра»

Адвокат Доржиевой Виктория Янцанова сообщила RT, что в настоящий момент возбуждено дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении врача, которая находилась в ту ночь на дежурстве и не оказала помощь ребёнку.

«Халатность в действиях врача присутствует», — утверждает адвокат. По её оценке, в ходе следствия довольно «мягкая» статья может измениться на более тяжкую.

В настоящий момент следствие собирает документы для проведения медицинской экспертизы по установлению причины смерти.

В больнице принесли Доржиевой извинения и обещали провести расследование обстоятельств случившегося и наказать врача.

Янцанова отмечает, что реанимационное отделение открылось в ДРКБ совсем недавно и у медперсонала были все возможности спасти Сурэне.

«Врач просто неправильно оценила степень тяжести состояния ребёнка. А ведь фельдшер скорой помощи говорила ей, и она видела сама, что ребёнок в тяжёлом состоянии. Молодой доктор посмотрела на ребёнка и решила, что всё это потерпит до утра», — полагает адвокат.