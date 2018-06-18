«Взял дело в свои руки»: борца с браконьерами заподозрили в незаконной ловле рыбы

Прокуратура заподозрила жителя Сызрани Виталия Зотова в незаконной перевозке сети в нерестовый период. Причиной стал снятый мужчиной ролик, на котором он вытаскивает снасти из воды. Однако на видео Зотов убирает сети, расставленные браконьерами, — этим мужчина занимается в свободное время. На запрос RT силовики ответили, что не нашли в действиях Зотова состава преступления и не стали возбуждать дело.

Известность пришла к жителю Сызрани Виталию Зотову в конце мая этого года, когда местный телеканал опубликовал один из видеороликов мужчины, который тот снял во время прогулки на байдарке по Волге. Мужчине 35 лет, он работает автослесарем и воспитывает 4-летнюю дочь.

На видео Зотов вылавливает из воды незаконно установленные рыболовные сети, после чего забирает их с собой в лодку и увозит.

Видео было названо «Парень из Сызрани борется с браконьерскими сетями» и быстро набрало тысячи просмотров на YouTube. С мужчиной связалась местная пресса, и он рассказал, что действует один, несмотря на риск: в минувшем году браконьер напал на жителя Самарской области и угрожал утопить за то, что тот снял сеть.

По словам Зотова, он мог бы отправлять GPS-координаты незаконно поставленных сетей в Рыбнадзор, однако опасался, что инспекторы придут, когда сети уже снимут.

Проверка вместо благодарности

Ролик, снятый Зотовым, попался на глаза представителям прокуратуры и МВД, после чего силовики начали проверку. При этом одним из подозреваемых в незаконном вылове рыбы стал сам житель Сызрани.

«Меня пригласили дать объяснения в прокуратуру, — вспоминает в беседе с RT Виталий Зотов. — А затем вызывали в полицию. Им сообщили о ролике прокуроры. Показали скриншоты, спросили: «Вы плавали?» Я ответил: «Да, я». Потом плавали вместе туда, где я записывал видео».

Виталий Зотов

vk.com

Как рассказывает Зотов, после того, как он выловил браконьерские сети из воды, он подплыл к берегу и бросил их на землю. Свидетелями были отдыхавшие у воды местные жители. Силовики отправились с Зотовым на то место, однако сетей уже не было.

Также полицейские обратили внимание на то, что на одном из видео в лодке Зотова виден спиннинг. Исходя из того, что сетей на месте обнаружено не было, проверяющие решили, что житель Сызрани сам мог заниматься браконьерством.

«Они сказали, что мне грозит штраф 2000—5000 рублей за перевозку сети в нерестовый период, — рассказывает Зотов. — Но это глупость, я же, наоборот, вылавливал эти сети из воды. А спиннинг у меня правда есть, я иногда рыбачу с берега, это не запрещено. Но в тот день, когда было снято именно это видео, у меня с собой не было никаких снастей, только вода и сумка с одеждой».

Нет состава преступления

Тем временем видео с Зотовым стало очень популярно в соцсетях. Пользователи обсуждали инициативу мужчины, и большинство одобрило его борьбу с незаконно установленными сетями.

Также по теме «Всё равно, кого привлекать»: мать двоих детей незаконно осудили за хранение детской порнографии Верховный суд оказался не в силах помочь матери двоих детей из Ростова, которая после расследования местных силовиков оказалась в...

«Если этим не занимается Росрыболовство, то пусть хотя бы не кошмарят тех, кто пытается взять дело в свои руки», — пишет один из пользователей.

Однако есть и те, кто утверждает, что Зотов не имел права трогать чужое имущество, пусть даже незаконно установленные сети, а также что местный житель, возможно, сам браконьер.

Стоит отметить, что в пабликах, где общаются жители Сызрани, изредка появляются похожие видео. На них люди вылавливают браконьерские сети из воды, однако ранее никого из них не пытались привлечь к ответственности.

Сам мужчина уже не рад неожиданно свалившейся на него славе. Он опасается, что браконьеры могут решиться на месть, поскольку теперь его знают в лицо. Из-за этого мужчина даже не хотел рассказывать всех подробностей истории своей жене.

«Я сначала просто ей сказал, что был в полиции, но не сообщал подробностей, — говорит Зотов. — Подробностей она не знала. А потом уже не смог уворачиваться, пришлось всё рассказать».

К счастью, как выяснил RT, проверка закончилась в пользу Виталия Зотова. В Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте сообщили, что было решено не возбуждать дело.

«По факту обнаружения сети у гражданина Зотова В.В. 08.06.2018 отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщила RT официальный представитель ЛО МВД на транспорте Екатерина Журжина.

Виталий Зотов был рад узнать об этом и поблагодарил RT за помощь. Мужчина также заявил, что, возможно, опробует и другие способы борьбы с браконьерскими сетями.

«Я думал, что в следующий раз было бы интересно сообщить об обнаружении сети и снять видео о том, как будут действовать чиновники», — поделился планами мужчина.