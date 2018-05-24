«Сын оказался там случайно»: отец подозреваемого в расправе над многодетной матерью на Кубани не верит в вину подростка

В посёлок Псебай Краснодарского края, где в ночь на 14 мая произошло жестокое убийство многодетной матери, выехал старший помощник главы Следственного комитета России Игорь Комиссаров. Он должен дать оценку ситуации в районе. Местные жители заявляют, что в окрестностях действует банда, совершающая тяжкие преступления. Кроме того, в посёлке не довольны ходом расследования убийства женщины. Сейчас в расправе подозревают 16-летнего подростка и его 20-летнего знакомого. Отец школьника заявил RT, что его сын не мог совершить убийство.

Жители поселка Псебай в Краснодарском крае трижды собирались на сход. Они возмущены ходом расследования жестокого убийства женщины, которое произошло в ночь на 14 мая. Жертвой преступников стала 40-летняя многодетная мать. Её тело было обнаружено на обочине фактически в центре посёлка.

Правоохранительные органы довольно быстро определили круг подозреваемых. Один из них в состоянии алкогольного опьянения спал в десятке метров от тела убитой. Однако родственники и соседи погибшей посчитали действия полиции недостаточно оперативными, и тогда в населённом пункте начались протесты.

На следующий день после первого митинга уволился начальник районного отдела МВД Виталий Шевченко, а неделю спустя подал в отставку глава поселения Павел Жарков. Дело получило широкий резонанс, и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отправил своего старшего помощника Игоря Комиссарова выслушать все претензии жителей Псебая и «дать им правовую оценку».

13 мая 40-летняя Наталья Дмитриева, мать пятерых детей, встретилась с подругой. Они сидели на террасе кафе на центральной улице посёлка. Встреча закончилась довольно поздно.

При этом неподалёку два 16-летних юноши и 20-летний мужчина распивали крепкие спиртные напитки. Никакого конфликта между посетителями не было: парни в какой-то момент предложили проводить женщин до дома, но те отказались.

Пока не установлено, как события разворачивались дальше. По свидетельствам очевидцев, Наталья возвращалась домой одна, вслед за ней пошли 20-летний Савелий и 16-летний Максим, учившийся в одном классе с сыном женщины. Примерно в сотне метров кто-то из двух парней ударил Дмитриеву камнем по голове. Дальше Наталью долго избивали, много ударов было нанесено по голове, а затем изнасиловали. Местные жители говорят, что слышали крики, но в кромешной тьме не смогли разобрать, что происходит на улице.

Приехавшие по вызову участковый и два казака обнаружили Наталью — но она уже не дышала. Буквально в десятке метров от неё крепко спал Савелий. На следующее утро после допроса его отпустили, и он спешно уехал домой, в краевой центр.

Его собутыльника Максима задержали утром, он спал дома. Парень сразу признал вину. При этом в посёлке у него всегда была нормальная репутация. В сети даже появилось видео его знакомой Лилии, которая решила поддержать подростка. Школьница познакомилась с Максимом в летнем лагере несколько лет назад. Периодически они переписывались в соцсетях. Она решила вступиться за Максима и упрекнула других пользователей в том, что они строят версии, ничего не зная о случившемся.

Жители Псебая осадили девушку, и ей пришлось удалить видео, а потом и свою страницу.

«Я просила удалить это видео из группы, чтобы не было проблем, —рассказала RT Лилия. — Но мои просьбы проигнорировали. Потом его посмотрели в прокуратуре и начали мной интересоваться. Я запостила видео с извинениями, но это никого уже не устроило».

«Надеюсь, докажут вину настоящего убийцы»

Отец Максима не согласен с обвинениями в адрес его сына. Семья до сих пор не верит, что подросток мог жестоко избивать женщину и так надругаться над ней.

«Мой сын оказался там случайно. Он провожал девушку, — рассказал RT отец Максима Юрий. — А к нему уже прицепился этот самый товарищ. Он, как я понял, сам хотел ту девушку проводить, был в наркотическом опьянении. Максим сам пострадал в этом конфликте, к счастью, не очень серьёзно. И то, что пишут в соцсетях — неправда. Всё какие-то домыслы. Надеюсь, вину настоящего убийцы докажут, а наше доброе имя будет восстановлено. Мы планируем обратиться в суд по поводу этой клеветы в наш адрес. Нас опрашивают с супругой несколько раз в день. Один человек что-то сказал, не подумав, а другие начали версии строить».

Юрий также опровергает слухи о том, что он якобы человек со связями или даже миллионер, владеющий соседним лесничеством. Отец Максима рассказал, что у его сына началась депрессия, когда он узнал, в чём его обвиняют.

«Он же слушался нас, все поручения выполнял, — рассказал RT Юрий. — Даже в школе на двойки не скатывался».

«С подозреваемыми работает СК»

Жители Псебая не верят, что так искалечить женщину мог один подросток. Они считают, что многодетная мать стала жертвой целой банды, ответственной и за другие тяжкие преступления последних лет, произошедшие в посёлке. Именно это стало причиной схода жителей поселения, из-за которого в результате ушёл в отставку глава населённого пункта Павел Жарков.

Он передал полномочия своему заместителю и перестал выходить на связь. Временный исполняющий обязанности главы поселения Алексей Букин рассказал RT об обстановке в посёлке.

«Супруг убитой Натальи обращался за помощью к врачам после случившегося. К нему приехали родственники — мать, сестра —чтобы поддержать и помочь с детьми, — рассказал чиновник. — Он же один остался с пятью детьми на руках. Общение он свёл к минимуму».

Как отметил Букин, открытой агрессии по отношению к родителям задержанных жители Псебая пока не проявляли. В рамках расследования вместе с силовиками работает инициативная группа из числа местных жителей. Они уже несколько раз встречались с сотрудниками полиции для обмена информацией.

«О самих мальчиках я, к сожалению, ничего конкретного сообщить не могу, — сказал Букин. — С ними уже работает Следственный комитет».