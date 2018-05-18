«Хочу, чтобы он был наказан»: в Карачаево-Черкесии судья стал участником смертельного ДТП
- Судья Максим Якуш и его автомобиль Toyota Prado
- © ok.ru; chp_kchr / Instagram
Последняя увольнительная
12 мая 19-летний Владислав Гладской, к тому моменту отслуживший 5 месяцев солдатом срочной службы в 34-й отдельной мотострелковой бригаде, отпросился у командира, чтобы навестить свою маму и девушку. Он воспользовался услугами сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar и ехал из станицы Сторожевая-2 в сторону Ставрополя.
Вместе с Гладским вторым попутчиком к водителю Kia сел 35-летний Аскер Узденов. Как рассказал RT его брат Артур, в тот день Аскер решил не ехать на своей машине, потому что в ней нужно было поменять масло.
Автомобиль двигался по трассе «Кавказ» в Ставрополь, однако до города так и не доехал. Уже через 10 минут после начала поездки в Kia со встречной полосы вылетел автомобиль Toyota Prado.
«Prado сначала обогнал нас, — вспоминает местная жительница Валерия. — Он ехал со скоростью километров 160 в час, не меньше, буквально прилетел. Потом мы въехали на горку и увидели, что машины уже столкнулись и горят».
Девушка вспоминает, что сначала она бросилась к внедорожнику, но за рулем уже никого не было: водитель исчез. Внутри девушка увидела бутылки с разливным пивом. В другой же машине люди были, и выбраться самостоятельно они не могли.
«Они все были залиты кровью, даже возраст не определишь, — рассказывает Валерия. — Я держала на руках Аскера. А совсем молоденького мальчика (Владислава Гладского. — RT) так зажало, что я его даже не сразу увидела».
Гладской умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Аскер Узденов скончался позже, не приходя в сознание. Хозяин машины сейчас находится в реанимации: за его жизнь борются врачи.
- Машина потерпевших Kia
- © chp_kchr / Instagram
Судья и сын экс-мэра
Водителем внедорожника оказался мировой судья Урупского судебного района Карачаево-Черкесской Республики 41-летний Максим Якуш. Его отец — известный политик федерального уровня Михаил Якуш. В декабре 1995 года он был избран депутатом Государственной Думы второго созыва, был членом фракции КПРФ и членом Комитета по делам национальностей.
В 2000 году Якуш-старший был избран мэром Черкесска и пробыл на этой должности 5 лет. Правда, сейчас он уже не живёт в Черкесске, сообщили в Карачаево-Черкесском республиканском отделении КПРФ. В отделении также заявили, что в курсе ситуации вокруг ДТП, однако отказались связать RT с самим Михаилом Якушем.
Максим Якуш, по данным RT, сейчас находится в больнице Ставрополя. RT обратился в Урупский мировой суд. Там сказали, что знают об аварии и что сейчас Якуш находится на больничном.
«Мы не знаем, когда он появится на работе», — заявили в суде.
По словам девушки Владислава Гладского, представитель Максима Якуша приехал на опознание в морг, чтобы предложить денег семье погибших.
«Адвокат приехал к моргу, когда нас на следующий день вызвали на опознание, — рассказывает девушка Владислава Гладского Яна Багулина. — Он спросил, нужны ли нам деньги, чтобы компенсировать произошедшее. Мама Влада возмутилась и отказалась с ним говорить».
Единственный сын
Для мамы Владислава Оксаны Викторовны произошедшее стало страшным потрясением. Владислав был единственным сыном. В этот день Оксана Гладская не ждала его дома: сын хотел сделать матери сюрприз. О том, что Владислав едет домой, знала лишь его девушка.
«Виновник аварии якобы сейчас лежит в гипсе, но мы и в глаза его не видели, — говорит Оксана Гладская. — Нужно сделать экспертизу, чтобы понять, пострадал ли он вообще. Это был мой единственный сын. Я одного теперь хочу: чтобы этот судья был наказан. Или чтобы его постигло такое же горе, чтобы он понял, каково это».
Второй погибший Аскер Узденов был местным предпринимателем и летом собирался жениться, рассказывает его брат Артур.
«Он давно уже хотел, но у нас умерла бабушка, поэтому Аскер ждал, пока пройдёт год, — рассказывает Артур. — В этот вечер он ехал в Ставрополь на выходные по делам. В голове не укладывается, что всё это произошло».
Он опасается, что дело могут замять. По его словам, судья уже попадал в ДТП со смертельным исходом.
«Люди, которые с ним знакомы, рассказывают, что он сильно пьёт и раньше уже попадал в аварии со смертельным исходом, — рассказывает Артур. — Насколько нам известно, по его вине погибла совсем молодая беременная девушка. Но дело замяли, и он не понёс наказания».
О третьем пострадавшем, который находится в реанимации в коме, к сожалению, ничего не известно: его родственников не было на месте аварии.
- Погибшие Аскер Узденов и Владислав Гладской
- © Соцсети
Особо важное расследование
Как заявили RT в МВД республики, все материалы по делу о ДТП были переданы в республиканский Следственный комитет. Представители СК на момент публикации не были доступны, однако со слов близких стало известно, что дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а следователь начал опрашивать потерпевших.
Также параллельно с расследованием Главная военная прокуратура Карачаево-Черкесской Республики начала проверку воинской части №01485, где служил погибший Владислав Гладской.
Правда, официальный представитель ГВП Алексей Козуб заявил RT, что это никак не связано с инцидентом. «Никакой связи нет, проверять воинские части — это наша работа», — заверил Козуб.
Он заявил, что в курсе ситуации с Гладским и что солдата действительно отпустил в увольнительную его командир, однако на дальнейшие вопросы отвечать отказался.