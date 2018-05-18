«Хочу, чтобы он был наказан»: в Карачаево-Черкесии судья стал участником смертельного ДТП

Мировой судья Урупского района Карачаево-Черкесии Максим Якуш стал участником смертельного ДТП. 12 мая на трассе «Кавказ» его машина врезалась в автомобиль, где находились три человека. Двое из них погибли, третий в реанимации. Сам Якуш скрылся с места аварии. Родственники жертв опасаются, что судья может замять дело. В разговоре с RT они заявили, что ранее Якуш якобы насмерть сбил беременную девушку, но ему удалось избежать наказания.

Последняя увольнительная

12 мая 19-летний Владислав Гладской, к тому моменту отслуживший 5 месяцев солдатом срочной службы в 34-й отдельной мотострелковой бригаде, отпросился у командира, чтобы навестить свою маму и девушку. Он воспользовался услугами сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar и ехал из станицы Сторожевая-2 в сторону Ставрополя.

Вместе с Гладским вторым попутчиком к водителю Kia сел 35-летний Аскер Узденов. Как рассказал RT его брат Артур, в тот день Аскер решил не ехать на своей машине, потому что в ней нужно было поменять масло.

Автомобиль двигался по трассе «Кавказ» в Ставрополь, однако до города так и не доехал. Уже через 10 минут после начала поездки в Kia со встречной полосы вылетел автомобиль Toyota Prado.

«Prado сначала обогнал нас, — вспоминает местная жительница Валерия. — Он ехал со скоростью километров 160 в час, не меньше, буквально прилетел. Потом мы въехали на горку и увидели, что машины уже столкнулись и горят».

Девушка вспоминает, что сначала она бросилась к внедорожнику, но за рулем уже никого не было: водитель исчез. Внутри девушка увидела бутылки с разливным пивом. В другой же машине люди были, и выбраться самостоятельно они не могли.

«Они все были залиты кровью, даже возраст не определишь, — рассказывает Валерия. — Я держала на руках Аскера. А совсем молоденького мальчика (Владислава Гладского. — RT) так зажало, что я его даже не сразу увидела».

Гладской умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Аскер Узденов скончался позже, не приходя в сознание. Хозяин машины сейчас находится в реанимации: за его жизнь борются врачи.

Машина потерпевших Kia

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Судья и сын экс-мэра

Водителем внедорожника оказался мировой судья Урупского судебного района Карачаево-Черкесской Республики 41-летний Максим Якуш. Его отец — известный политик федерального уровня Михаил Якуш. В декабре 1995 года он был избран депутатом Государственной Думы второго созыва, был членом фракции КПРФ и членом Комитета по делам национальностей.

В 2000 году Якуш-старший был избран мэром Черкесска и пробыл на этой должности 5 лет. Правда, сейчас он уже не живёт в Черкесске, сообщили в Карачаево-Черкесском республиканском отделении КПРФ. В отделении также заявили, что в курсе ситуации вокруг ДТП, однако отказались связать RT с самим Михаилом Якушем.

Максим Якуш, по данным RT, сейчас находится в больнице Ставрополя. RT обратился в Урупский мировой суд. Там сказали, что знают об аварии и что сейчас Якуш находится на больничном.

«Мы не знаем, когда он появится на работе», — заявили в суде.

По словам девушки Владислава Гладского, представитель Максима Якуша приехал на опознание в морг, чтобы предложить денег семье погибших.

«Адвокат приехал к моргу, когда нас на следующий день вызвали на опознание, — рассказывает девушка Владислава Гладского Яна Багулина. — Он спросил, нужны ли нам деньги, чтобы компенсировать произошедшее. Мама Влада возмутилась и отказалась с ним говорить».

Единственный сын

Для мамы Владислава Оксаны Викторовны произошедшее стало страшным потрясением. Владислав был единственным сыном. В этот день Оксана Гладская не ждала его дома: сын хотел сделать матери сюрприз. О том, что Владислав едет домой, знала лишь его девушка.

«Виновник аварии якобы сейчас лежит в гипсе, но мы и в глаза его не видели, — говорит Оксана Гладская. — Нужно сделать экспертизу, чтобы понять, пострадал ли он вообще. Это был мой единственный сын. Я одного теперь хочу: чтобы этот судья был наказан. Или чтобы его постигло такое же горе, чтобы он понял, каково это».

Второй погибший Аскер Узденов был местным предпринимателем и летом собирался жениться, рассказывает его брат Артур.

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«Он давно уже хотел, но у нас умерла бабушка, поэтому Аскер ждал, пока пройдёт год, — рассказывает Артур. — В этот вечер он ехал в Ставрополь на выходные по делам. В голове не укладывается, что всё это произошло».

Он опасается, что дело могут замять. По его словам, судья уже попадал в ДТП со смертельным исходом.

«Люди, которые с ним знакомы, рассказывают, что он сильно пьёт и раньше уже попадал в аварии со смертельным исходом, — рассказывает Артур. — Насколько нам известно, по его вине погибла совсем молодая беременная девушка. Но дело замяли, и он не понёс наказания».

О третьем пострадавшем, который находится в реанимации в коме, к сожалению, ничего не известно: его родственников не было на месте аварии.

Погибшие Аскер Узденов и Владислав Гладской

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Особо важное расследование

Как заявили RT в МВД республики, все материалы по делу о ДТП были переданы в республиканский Следственный комитет. Представители СК на момент публикации не были доступны, однако со слов близких стало известно, что дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а следователь начал опрашивать потерпевших.

Также параллельно с расследованием Главная военная прокуратура Карачаево-Черкесской Республики начала проверку воинской части №01485, где служил погибший Владислав Гладской.

Правда, официальный представитель ГВП Алексей Козуб заявил RT, что это никак не связано с инцидентом. «Никакой связи нет, проверять воинские части — это наша работа», — заверил Козуб.

Он заявил, что в курсе ситуации с Гладским и что солдата действительно отпустил в увольнительную его командир, однако на дальнейшие вопросы отвечать отказался.