«Должна подать заявление»: 95-летняя вдова ветерана ВОВ не может встать в очередь на получение квартиры

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Таисия Еремеева уже который год живёт в разваливающемся доме практически без удобств. Здание подключено только к электросети. Пенсионерке и её детям приходится носить воду из колодца, отапливать дом дровами и мыться в корыте на кухне. Еремеевы имеют право на квартиру от государства, но до сих пор не смогли собрать документы, чтобы встать в очередь. Сами чиновники без заявления со стороны жильцов ничего сделать не могут. Впрочем, после запроса RT соцработники всё же решили помочь бабушке со сбором документов.

В одноэтажном покосившимся доме на Песчаной улице города Энгельса Саратовской области вместе с дочерью и сыном живёт 95-летняя ветеран труда Таисия Еремеева. Она инвалид, с трудом сама передвигается на ходунках. В доме нет никаких удобств, кроме света. Газ в доме из баллона, поэтому используют его только для плиты.

Постройка давно находится в плачевном состоянии. В здании местами провисли потолки, в стенах образовались щели, а полы прогнили и проваливаются. Отапливается дом дровяной печью и электрическими обогревателями. Из-за этого зимой в здании запах гари, а старая проводка не выдерживает большой нагрузки и пробки выбивает.

Ни к канализации, ни к водопроводу дом не подключён. Воду жильцы — сама Еремеева и её дочь — получают из колодца на участке, однако насоса нет — приходится носить вёдрами, а зимой — иногда растапливать снег.

Бани на участке нет, поэтому моются Еремеевы в корыте на кухне. Роль санузла выполняет ведро со стульчаком — содержимое приходится выносить в выгребную яму на улице.

Еремеевы пытаются поддерживать постройку хоть в каком-то относительно пристойном состоянии, но с каждым годом сделать это становится всё труднее. Ремонтировать такой дом уже практически бесполезно, а на новый денег у них нет.

От старости и сырости начал проседать фундамент здания. Остаётся лишь снаружи прикрывать сгнивший деревянный каркас рубероидом — благодаря этому внешне дом выглядит не так ужасно.

© Фото из личного архива

Вдова ветерана

Как вдове ветерана войны Таисии Алексеевне полагается квартира. Её муж, Иван Михайлович, служил минёром и стрелком, побывал в плену, пережил контузию и ещё два года после окончания войны прослужил в Чехословакии. Сама Еремеева трудилась в тылу, по её словам, «скучать и отдыхать времени не было».

«Работали на износ, скучать было некогда, — рассказала бабушка RT. — Я и окопы копала, и при госпитале работала одновременно регистратором и санитаркой, для фронта шила одежду. Еды мало было, хорошо, что у нас корова своя была — молоко пили. С войны муж контуженный пришёл, первое время не говорил почти. Потом в Чехословакию уехал служить на два года. А как вернулся, мы вот этот дом построили. С тех пор здесь и живу».

Татьяна, дочь Таисии, перенесла операцию на горле в связи с онкологическим заболеванием — она практически не разговаривает. Дети ухаживают за матерью, но они сами уже немолоды. Социальные работники ветерана не посещают.

© Фото из личного архива

Без документов никуда

В администрации города Энгельса RT немного прояснили ситуацию с жильём и социальной опекой вдовы заслуженного ветерана.

Заместитель председателя комитета ЖКХ Энгельсского района Сергей Будюков рассказал RT, что Таисия Еремеева, безусловно, имеет право на получение жилья в качестве члена семьи умершего ветерана войны, однако для этого требуется подать заявление.

«Таисия Алексеевна, будучи вдовой ветерана Великой Отечественной войны, попадает под категорию лиц, кому полагается жилплощадь, — пояснил служащий RT. — Жильё должно быть выделено из фонда субъекта, то есть Саратовской области. Но для этого должно быть подано соответствующее заявление. Еремеевы должны обратиться в Министерство строительства и ЖКХ области».

Чиновник отметил, что к женщине уже съездили специалисты ведомства, они проконсультировали Еремееву и её родственников, а также пообещали помочь со сбором необходимого пакета документов.

Всё это можно было сделать ещё три года назад. В 2015 году сын Таисии, Дмитрий, уже приходил к чиновникам и его проинструктировали, какие бумаги надо собрать. Но дальше процесс не пошёл, возможно, в силу возраста членов семьи и небольшой юридической грамотности, им было трудно организовать подачу документов.

Директор районного Комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Сильченкова заверила, что Таисия Еремеева сама отказывалась от помощи социальных работников.

«Мы каждый год навещаем эту семью, — рассказала чиновница. — Но Таисия Алексеевна неоднократно отказывалась от услуг социальных работников в письменной форме. При том, что это совсем недорогая опция, стоит всего 254 рубля в месяц. В остальном Таисия Еремеева в качестве труженицы тыла и пенсионерки, а её дочь в качестве инвалида первой группы, получают социальные пособия и выплаты в полном объёме».

Таисия Еремеева считает, что способна обойтись помощью детей, а 254 рубля в месяц — деньги для их семьи немаленькие. Впрочем, после запроса RT социальные работники вновь навестили дом Еремеевых и предложили помощь со сбором документов.

RT будет следить за развитием событий.