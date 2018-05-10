«Перспектив у дела нет»: приостановлено расследование в отношении историков-любителей, обвиняемых в изготовлении оружия
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Как стало известно RT, правоохранительные органы в Гусь-Хрустальном приостановили расследование громкого уголовного дела в отношении руководителей военно-исторического клуба «Гардарика» Алексея Тюренкова и Евгения Терёхина за производство и хранение якобы боевых макетов огнестрельного оружия, которые использовались на парадах и в ходе реконструкций сражений времён Второй мировой.
Обыски в историко-художественном музее в Гусь-Хрустальном, где располагается клуб «Гардарика», полицейские при поддержке бойцов СОБРа проводили в июне 2017 года. Поводом стало фото с шествия «Бессмертного полка» на 9 мая 2017 года, на котором несколько молодых ребят из «Гардарики» в форме бойцов Красной армии с макетами оружия идут в колонне демонстрантов.
Полицейские ворвались в музей, поставили всех находившихся в помещении патриотического клуба молодых людей лицом к стене и стали проводить обыск. В итоге правоохранители изъяли для экспертизы три макета винтовок Мосина, два ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина. — RT), сигнальный револьвер и бутафорские гранаты.
Историки пытались объяснить правоохранителям, что макеты были приобретены легально, на всех деталях есть заводская маркировка, а для стрельбы боевыми патронами они не были приспособлены. «Внутри имеется переменное сечение ствола, там стоят специальные штифты, которые не позволяют дослать боевой патрон в патронник с пулей, — пояснял RT руководитель клуба Алексей Тюренков. — Из этих винтовок можно стрелять только холостыми — для придания эффекта постановкам».
Тем не менее в отношении Тюренкова и заместителя руководителя клуба Евгения Терёхина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). По первой статье любителям истории грозило до четырёх лет лишения свободы, по второй — от трёх до пяти лет лишения свободы.
«Боевые части (изготовленных историками макетов оружия. — RT), согласно проведённому баллистическому исследованию, пригодны для производства выстрелами боевыми патронами, — сообщала RT представитель УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко. — Данные части были самостоятельно приобретены и доработаны задержанным, в связи с чем и получили вышеуказанные свойства».
Возбуждение уголовного дела против руководителей военно-исторического клуба «Гардарика» вызвало резонанс в регионе. Местные жители собирали подписи под петицией с требованием закрыть дело. Официальные лица города также поддержали реконструкторов.
«О «Гардарике» могу сказать только положительное, в городе их очень любят, — комментировал тогда RT ситуацию представитель мэрии Гусь-Хрустального. — Всё это очень похоже на фальсификацию».
Дело без перспектив
Спустя почти год с момента возбуждения дела полицейские приостановили расследование.
«В суд в таком виде дело точно не поступит, — рассказал RT адвокат Тюренкова и Терёхина Андрей Аванесов. — Да, там есть заключение экспертов, что затворы на макетах боевые, но всё равно перспектив в суде у правоохранителей я не вижу. Поэтому и следствие приостановили. Скорее всего, дело закроют, когда выйдут сроки давности по привлечению».
По словам адвоката, не последнюю роль в приостановке расследования сыграло недавно вынесенное оправдательное решение суда по аналогичному делу.
«В Муроме в 2016 году вынесли приговор по точно такому же делу. Член местного клуба реконструкторов Евгений Стюарт обвинялся в хранении исправного затвора охолощённой самозарядной винтовки Токарева. Стюарт был оправдан городским судом, а потом и областным, — поясняет Аванесов. — Наши следователи изучили материалы и поняли, что перспективы у дела в отношении руководителей «Гардарики» нет».
Оперативно получить комментарий пресс-службы УМВД по Владимирской области RT не удалось.
- vk.com
- © Гардарика
По словам Тюренкова, полицейские вернули всё оружие, которое теперь вновь активно используется на мероприятиях клуба.
«Следователи отдали нам все изъятые макеты ППШ, гранат, револьверов. В начале мая отдали последний изъятый реквизит — две винтовки Мосина, только затворы от них оставили в качестве вещдоков, — говорит он. — 8 мая мы ходили с этими винтовками на братскую могилу — возлагали цветы. В День Победы использовали реквизит в шествии «Бессмертного полка». Как и в прошлые годы, мы шли с этими макетами во главе знамённой группы через весь город, а потом на празднике работали с детьми. До этого мы также проводили мероприятия».
«В феврале делали реконструкцию сражения уже со своими пулемётами ППШ. Были и мероприятия в музее. Пока нам все макеты не отдали, брали нужный реквизит в других клубах. Там после нашей истории тоже стали опасаться уголовного преследования, но никто это дело не бросил», — подытожил Тюренков.