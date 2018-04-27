«Один работаю за восьмерых»: пациенты вступились за сгорающего на работе врача

64-летний педиатр из Орла стал героем интернета после того, как в сети появилось видео его беседы с посетителем поликлиники. На записи усталый медик говорит, что не может больше работать в одиночку — у него не осталось сил принимать пациентов ценой своего здоровья. Как выяснилось, детский врач уже несколько лет замещает целую бригаду коллег, которые уволились из учреждения. Родители маленьких пациентов вступились за доктора и написали жалобу в Минздрав, рассказав об условиях труда в больнице.

Видео с 64-летним врачом Михаилом Тараненко, на котором он заявляет, что в больнице не хватает врачей, и просит пациентов написать жалобу в местный Минздрав, появилось в сети 23 апреля.

Ролик снял и разместил у себя на странице житель Орла Виталий Мишин. Он привёл в городскую больницу имени Боткина своих сыновей, чтобы оформить справку в детский сад. На сайте Госуслуг свободных окон для записи не было, поэтому Виталий взял талон в регистратуре и сел ждать своей очереди. Когда очередь подошла, из кабинета вышел доктор Тараненко и заявил, что приём закончился час назад и осмотреть детей некому.

«Я для них плохой, для вас плохой... Я виноват, что у нас некому работать?!. Я один из восьми человек остался. Буду за всех? Ребята, я жить хочу. Что вы от меня хотите? В департамент жалуйтесь. Пишите петицию, может, что-то изменится!» — обратился врач ко всем пациентам, сидящим в очереди.

Этот комментарий врача снял на камеру мобильного телефона Мишин. Надо отметить, что в итоге Тараненко пошёл навстречу отцу и осмотрел его сыновей. Однако мужчина всё равно выложил видео в сеть.

Лучший доктор

Ролик вызвал бурное обсуждение в сети. Причём родители встали на защиту педиатра, который лечит их малышей. Они уверяют, что Тараненко — прекрасный врач, знает подход к детям и очень любит свою работу.

«Отличный доктор, я наблюдалась у него с рождения, теперь дочка у него под присмотром. Один из лучших докторов в больнице. Если времени рабочего не хватает, часто остаётся после работы. Он не только помнит по именам всех своих маленьких пациентов, но и тех детишек, которые уже стали взрослыми, и их родителей», — пишет одна из мам.

«Принимает километровые очереди больных детей, несмотря на то что они совсем с другого участка. Всегда рад всем помочь!» — прокомментировали ролик в соцсетях мамы и папы пациентов Тараненко.

Тем временем на автора видео Виталия Мишина обрушился шквал агрессивных и оскорбительных комментариев. Как рассказал Мишин RT, из-за них он был вынужден удалить ролик со своей страницы, хотя изначально публиковал его, чтобы привлечь внимание к проблеме. Также Мишин сообщил, что направил жалобу на руководство поликлиники, и она уже поступила в областной департамент здравоохранения.

«Я попросил разобраться, почему так организована работа, почему не укомплектован штат детских врачей. И это всё в городе, где есть свой медицинский институт, — пояснил ситуацию RT Виталий. — Наш участковый педиатр как раз был в отпуске, поэтому мы и пошли к Тараненко. Я не имею к нему абсолютно никаких претензий, возмущает лишь ситуация с нехваткой медперсонала».

«Работаю на таблетках»

Как выяснил RT, 64-летний Михаил Тараненко работает в городской больнице имени Боткина почти сорок лет. Всё это время за ним был закреплён один участок, как и положено. Но в последние годы врач регулярно остаётся сверхурочно, и сейчас числится единственным педиатром сразу на восемь участков.

Второй детский врач сейчас в отпуске, но и вдвоём с таким количеством пациентов они не справляются.

Сам Михаил Иванович, несмотря на возраст, продолжает работать. Каждый день он принимает несколько десятков человек, но всё чаще ему самому нужны лекарства, чтобы выдерживать такую нагрузку.

«Мне эта слава не нужна. Я вообще теперь буду строго по времени принимать, ни на минуту задерживаться на работе не стану. Мне это зачем? — возмущается медик. — Прозябал в безвестности: и сверхурочно принимал, и по вызовам ходил — все это как должное воспринимали. А где благодарность? Я на таблетках работаю!»

После случившегося Михаил Иванович даже задумался о том, чтобы перейти в другую больницу. А возможно, и вовсе уйти с должности, на которой он проработал почти сорок лет, — на пенсию.

Кадровый голод

Как объяснили в департаменте здравоохранения Орловской области, кадровые проблемы в городской больнице имени Боткина продолжаются уже несколько лет. Областной Миздрав подсчитал, что на 15 участков, которые приписаны к этому учреждению, приходится всего четыре участковых педиатра.

Так как своими силами педиатры уже не справляются. Им на помощь приходят другие медики — вплоть до заместителя заведующего детской поликлиникой. Несмотря на это, каждый врач принимает в день по 30-40 человек и в отведённые для этого рабочие часы не укладывается.

«По всей Орловской области дефицит самых основных и необходимых специалистов. До сих пор имеются вакантные должности участковых терапевтов, педиатров, вакансии неонатологов — врачей, которые лечат новорождённых. Не хватает врачей скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов», — рассказали RT в департаменте здравоохранения Орловской области.

Городской медицинский университет не помогает решить эту проблему. Многие специалисты после окончания обучения переводятся в Москву и другие крупные города, где и зарплата и условия труда значительно лучше.