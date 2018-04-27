«Удары, нарушающие международное право»: Лавров об атаке США, Франции и Великобритании на объекты в Сирии

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RT
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис провели переговоры. Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, оценили перспективы возобновления полноформатного сотрудничества России и ЕС, а также обсудили ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье. По итогам встречи министры отвечали на вопросы журналистов. RT вёл прямую трансляцию.

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