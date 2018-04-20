«Мне непонятно бездействие властей»: в Волгоградской области инвалид-афганец потерял бизнес из-за решений чиновников

Житель города Волжского Волгоградской области потерял свой бизнес из-за действий местной администрации. Владимир Кулемин — ветеран-инвалид, получивший ранения в Афганистане, — лишился собственной парикмахерской и сезонного магазина, который он построил для нужд дачников. У мужчины, несмотря на решение Высшего Арбитражного Суда, забрали торговые площади, переданные ему в безвозмездную аренду в качестве социальной помощи.

Владимир Кулемин из города Волжского Волгоградской области потерял обе ноги в 19 лет: в 1985 году он подорвался на мине в Афганистане во время боевой операции.

После лечения мужчина научился ходить на протезах, окончил медучилище и устроился на работу. В 1990-е годы, когда распался Советский Союз, он занялся коммерцией.

Из-за решений местных чиновников ветеран лишился собственной парикмахерской и сезонного магазина, который он построил для нужд дачников. Магазин снесли как самострой, а помещение, в котором располагалась парикмахерская, отдали в аренду другому предпринимателю.

Всё для детей

В 2010 году ветеран получил от администрации города помещения в безвозмездное пользование сроком на пять лет до ноября 2015 года.

По словам Кулемина, вначале он хотел открыть фотостудию, так как всегда интересовался фотографией. Но поскольку его супруга по образованию парикмахер, родилась идея создать первую в городе детскую парикмахерскую. Вместе со своей семьёй он отремонтировал помещение, вложив средства, полученные от продажи квартиры. Ремонт затянулся на три года. В результате парикмахерская «Кудряшка» стала пользоваться большим спросом у молодых родителей Волжского.

В июле 2013 года власти города неожиданно приняли решение больше не предоставлять в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Городская администрация предложила Кулемину освободить помещение, но он отказался.

«Пять льготных лет ещё не закончились, а они (представители властей. — RT) начали туда ходить и говорили, что мы работаем незаконно, а в договоре не прописаны парикмахерские услуги», — отмечает ветеран.

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© Парикмахерская для детей и взрослых «Кудряшка»

Начались судебные тяжбы. Ветеран вспоминает, как пришлось ездить в Казань и Саратов, где расположены апелляционные инстанции.

«В Саратове на судебном заседании я просто переживал, надел ордена, медали, но закрыл их курткой, не стал показывать, — говорит Кулемин. — Ну зачем я буду афишировать? Думаю, если будут против, я потом расстегну куртку, скажу: «Большое спасибо!» И уйду».

Учился ходить заново

Орден Красной Звезды Владимир Кулемин получил после ранения в Афганистане, где проходил службу снайпером в разведывательном взводе горной роты.

«Мне исполнилось 19 лет, и через три дня я подорвался на мине в горах. Командир роты меня вывозил на БТР. Одну ногу оторвало сразу, вторую всю разорвало, её перетянули жгутами, и меня быстро спустили вниз, — вспоминает Кулемин. — Ампутацию сделали в Афганистане, а затем отправили в Ташкент. Оттуда полный носилок в несколько ярусов медицинский самолёт ИЛ-76 развозил нас по всей стране. Меня привезли в Куйбышев».

По словам Кулемина, на следующий день после ранения вся его рота попала под миномётный обстрел. Из 70 человек в живых остались 17.

В госпитале мужчина провёл больше семи месяцев. Там же он начал учиться ходить на протезах.

«Как ребёнок учится ходить — это примерно то же самое. Заново не то что ходить, а стоять приходилось учиться. Шведская стенка, гипсовые протезы, чтобы культя привыкла. Стоишь, держишься руками за ходунки детские, только высокие, и ноги все трясутся, потому что не понимаешь, что это, как это. Потом по чуть-чуть, костыль, за шведскую стенку, по шажку, по шажку», — вспоминает Кулемин.

Ветеран-коммерсант

В 1986 году Кулемин вернулся в родной город Волжский в Волгоградской области.

«Пока я был в госпитале, мама моего лучшего друга договорилась с медучилищем. Когда я приехал, меня сразу туда направили — я два года учился на зубного техника. Одним словом, у меня жизнь текла, и, понимаете, мне некогда было печалиться, думать о чём-то, всё, наоборот, закрутилось-завертелось. Мне нравилась учёба. Зубные техники очень популярная, очень нужная, очень денежная профессия. Когда я вник, мне стало очень интересно, руками я любил всё делать сам», — рассказал Кулемин.

После окончания училища мужчина успел немного поработать. В 1990-е один из знакомых предложил Кулемину заняться коммерцией. Он помог открыть продуктовый магазин, где ветераны и их родственники могли приобрести товары без наценки.

Дачный вопрос

В начале 2000-х у Кулемина появилась идея открыть торговую площадку в дачном обществе. Местная администрация пошла Владимиру навстречу, подобрав помещение рядом с водоканалом на безвозмездной основе. Взамен Кулемин благоустроил территорию, построил три автобусных остановки. Эта торговая площадка была на протяжении 15 лет одним из основных источников дохода семьи. Но в 2016 году павильон был снесён по решению администрации города Волжского — чиновники признали торговую точку самостроем.

За демонтаж постройки руководство посёлка выставило ветерану счёт в размере 70 тыс. рублей.

«Власти забрали всё имущество, арендаторы, которые там были, говорили: «Давайте мы заберём имущество, у нас здесь прилавки, сплит-система». Они сказали: «Нет, ни в коем случае, он приедет, нам заплатит, и мы ему вернём», — рассказал Кулемин.

По его словам, во время сноса он делал протезы за границей и не мог помешать действиям властей.

«Я нанял адвоката, который пришёл к ним и сказал, что я за границей, инвалид, делаю протезы, и попросил сейчас ничего не делать до моего возвращения, так как у меня есть все документы, которые я готов им предоставить. На что адвокату ответили: «Мы всё знаем, чей это ларёк, нам сказали снести в любом случае. Мы сносим всё». Однако снесли только мой, остальные, которые стояли незаконно, работают», — сообщил ветеран.

Ветеран-нарушитель

В беседе с RT представители администрации города Волжского сообщили, что в торговом павильоне Кулемина в дачном обществе круглосуточно продавали алкоголь, и приложили фотографии магазина. Также сообщалось, что ветерана уведомляли о сносе заранее — в июле 2016 года.

«Да, инвалид-афганец, но заведение, в котором торговали круглосуточно алкоголем, стояло на муниципальной земле и, скажем так, не было оформлено, не было разрешения на размещение этого стационарного объекта… Были жалобы жителей, что там круглосуточно продаётся алкоголь… Всё совершенно на законных основаниях, и были предоставлены другие возможности для размещения объекта», — отметили в администрации.

Сам ветеран считает, что настоящей причиной сноса павильона послужили суды из-за помещения для парикмахерской, которые он в итоге выиграл.

Высший Арбитражный Суд РФ вынес решение в пользу Кулемина о том, что до конца срока аренды он может использовать помещение на безвозмездной основе. После этого ветеран хотел продлить срок аренды на 10 лет на обычных условиях. Однако власти сообщили ветерану, что вначале должна быть проведена оценка помещения. После этого чиновники неожиданно провели аукцион среди потенциальных арендаторов. Кулемин подать документы не успел, и помещение перешло к другому предпринимателю.

Мэр занят

Сейчас ветеран пытается заново наладить свой бизнес. В мае 2017 года Кулемин арендовал новое помещение, которое также пришлось ремонтировать. При этом имущество, оставшееся от прошлой парикмахерской, было отдано на хранение в администрацию, описано приставом, но в результате разворовано. Сумму ущерба предприниматель оценивает в 84 тыс. рублей.

«Мы толком не можем начать работать. Мы рассчитывали, что у нас будет имущество, а у нас его нет. Мне непонятно бездействие властей. Я инвалид без двух ног, ветеран современной войны. Мне непонятно, почему такое отношение, раньше такого не было», — говорит он.

Кроме того, по словам Кулемина, за время судов он растерял клиентуру.

«Два года мы работали, набирали клиентов — понимаете, сарафанное радио, все рассказывают. Уже было много народа, все к нам шли. Мы потеряли клиентов, мы потеряли всё, и после этого ещё год с ними судились», — рассказал предприниматель.

Попытки Кулемина пожаловаться мэру города Игорю Воронину на решения чиновников не увенчались успехом. Мужчина просто не может попасть к нему на приём. По его словам, в последний раз, когда он записался на встречу с мэром, его гоняли по кабинетам. Секретарь на звонки ветерана отвечала словами: «Он занят. Вас вызовут». Но никто его так и не вызвал.

Сейчас ситуацию с Владимиром Кулеминым взяли на контроль представители ОНФ.

«То, что произошло, с точки зрения любого нормального человека, за гранью. Из роты осталось буквально несколько человек. Он герой, вернулся в свой родной город, мало того что своих детей поднял — ещё двоих взял на воспитание. Начал выстраивать свой бизнес. Но как обычному человеку противостоять муниципальной машине? Он не первый такой», — сказал RT член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области.

Между тем Кулемин сдаваться не собирается. «Я прошёл Афган, пережил 90-е, и из этой ситуации я выберусь», — отметил он.